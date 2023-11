Samuel García, quien solicitó licencia como gobernador de Nuevo León para busca la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, sugirió ser un “elegido por Dios” con una curiosa foto que subió a su cuenta de Instagram.

Ante seis mil simpatizantes qque se congregaron en un evento organizado por Fomerrey, en Cintermex, Samuel García confirmó que se registrará el 12 noviembre como aspirante a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano.

“El 12 de noviembre nos registramos en la Ciudad de México”, dijo el gobernador de Nuevo León con licencia, en medio de gritos de “¡Presidente, Presidente!” de sus simpatizantes. Sin embargo, no dio detalles sobre su registro.

“¿Queremos para México una nueva Constitución que señale el derecho de los mexicanos a una vivienda digna y decorosa?”, lanzó el aspirante a la Presidencia de la República durante el evento, quien adelantó parte de un hipotético gabinete.

En ese contexto, Samuel García subió una curiosa foto a Instagram.

Samuel García visitó Guadalajara, Jalisco, para acudir al Quinto Informe de Gobierno de Enrique Alfaro, por lo cual hizo algunas publicaciones en Instagram con las que felicitó al gobernador de Jalisco por su trabajo como funcionario.

“Felicidades compadre Enrique Alfaro por estos cinco años de gobernar Jalisco con ese compromiso que te caracteriza. Así lo has llevado por el camino de la refundación y se han consolidado como una de las economías más potentes de México ¡Enhorabuena compadre!”

Sin embargo, el aspirante presidencial compartió otra foto en la que un rayo de sol lo ilumina frente a uno de los edificios del Gobierno de Jalisco, hecho que justificó como “señales de arriba”, según explicó en la publicación que hizo.

Por otro lado, Samuel García le respondió a Xóchitl Gálvez, quien aseguró que el gobernador con licencia es el elegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para competir por Movimiento Ciudadano en las elecciones 2024.

En primera instancia, esto fue lo que dijo la virtual candidata del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD):

"No quiero ser mal pensada, pero creo que el presidente destapó a Samuel. Todo México lo vio de que él sugirió que sería un buen candidato de MC. El presidente quería poner los candidatos de MC, de Morena obviamente lo puso y del Frente Amplio por México pues le falló porque salí yo sin que lo viera venir”

Dicho comentario se dio en referencia a las declaraciones del presidente durante la conferencia mañanera del 26 de octubre en Palacio Nacional:

“Yo apoyo a Samuel porque es el gobernador de Nuevo León. Además, hemos tenido buena relación de respeto, aún cuando somos de organizaciones o los orígenes de nuestras organizaciones son distintos, ya en el gobierno hemos actuado de manera coordinada y no puedo decir nada más que eso, la parte político-electoral ya no me corresponde, nada más desearle lo mejor a Samuel”

AMLO