La gran paradoja del siglo XXI radica en la velocidad con la que las utopías horizontales de la era digital se han transformado en las estructuras más verticales y opresivas del poder contemporáneo.

Durante décadas, Silicon Valley se vendió al mundo bajo un mesianismo libertario casi idílico, prometiendo que la tecnología descentralizaría la sociedad, disolvería las fronteras burocráticas del viejo Estado-nación y otorgaría una autonomía inédita al individuo. Hoy, esa máscara emancipadora se ha roto definitivamente para revelar una contrarrevolución ideológica que ya no oculta sus ambiciones. Lo que emerge detrás del discurso de la innovación no es una red democrática de ciudadanos interconectados, sino la arquitectura de un Tecno-Absolutismo: una alianza radical entre el neofeudalismo económico, el neorreaccionarismo político y un libertarismo autoritario de derecha decidido a clausurar el ciclo de la modernidad ilustrada.

Mientras los neoliberales al estilo Berlin y Hayek han seguido cultivando su fobia contra el comunismo y al populismo, figuras emblemáticas del ecosistema técnico, como Peter Thiel y sus círculos intelectuales, operan como los teóricos de un orden social donde las libertades civiles y la deliberación pública son tratadas como anomalías ineficientes que deben ser erradicadas en nombre del progreso tecnológico.

El núcleo de su andamiaje conceptual dinamita simultáneamente los dos pilares de la convivencia occidental contemporánea: la libre competencia económica y la soberanía popular. Al postular abiertamente que la competencia es un síntoma de fracaso estratégico y que el único fin legítimo de la empresa es la construcción de monopolios creativos absolutos, esta corriente destruye la esencia dinámica del capitalismo tradicional. No asistimos a la saludable destrucción creativa que oxigena los mercados, sino a la captura irreversible de la infraestructura digital del mundo. Cuando una corporación logra controlar de forma exclusiva los sistemas operativos, el análisis de macrodatos o los algoritmos de inteligencia artificial aplicados a la seguridad nacional, la economía de mercado claudica para dar paso a una suerte de neofeudalismo. Bajo este esquema, el ciudadano y las propias instituciones públicas dejan de ser actores libres y pasan a convertirse en siervos digitales atrapados en el feudo de un señor tecnológico al que deben pagar un peaje inevitable en forma de datos, privacidad y dependencia estructural.

Esta mutación económica se complementa de forma perfecta con un desprecio absoluto por la democracia representativa. Inspirado por las corrientes más oscuras de la neorreacción intelectual, el tecno-absolutismo sostiene la premisa de que la democracia es un mecanismo obsoleto, una máquina ruidosa y lenta que confisca el capital mediante políticas redistributivas y ahoga el genio individual en comités burocráticos. La propuesta de sustituir los gobiernos soberanos por Estados-Corporación dirigidos por directores ejecutivos omnipotentes degrada la condición humana de una manera alarmante: transforma al ciudadano, sujeto inalienable de derechos y participación política, en un mero usuario o cliente cuyo único recurso ante la tiranía es la rescisión del servicio, pero jamás la protesta o el voto. Se pretende suplantar la legitimidad democrática por una supuesta legitimidad de la eficiencia algorítmica, un peligroso retorno al absolutismo donde la infalibilidad ya no proviene del derecho divino de los reyes, sino de la presunta neutralidad matemática del código.

Sin embargo, el peligro más inminente de esta deriva autoritaria no se encuentra en el aislamiento de estas corporaciones, sino en su calculada estrategia para capturar el aparato coercitivo del Estado. Tras comprender que el capital y el software necesitan de la fuerza física territorial para blindarse, estos ideólogos han abandonado la utopía de destruir al Leviatán y se han concentrado en integrarse en su sistema nervioso. Al volverse indispensables para las agencias de inteligencia, defensa y control policial, los monopolios tecnológicos logran una simbiosis perversa: el Estado hipertrofia su capacidad de vigilancia panóptica y predictiva, mientras que la corporación privada utiliza el poder público para inmunizarse contra las regulaciones jurídicas y disolver cualquier brote de disidencia interna o competencia comercial. Frente a esta inquietante fusión de la voluntad de poder más cruda con el control algorítmico, es más que necesario el renacimiento de la Política para recuperar la primacía de lo social y colectivo frente a la falacia del individualismo. La tecnología debe ser desmitificada y despojada de su aureola de inevitabilidad histórica; no es una fuerza de la naturaleza ante la cual debamos arrodillarnos, sino una creación humana que debe someterse, por la fuerza de la ley, a los límites inquebrantables de la dignidad y la soberanía popular, antes de que el código reescriba permanentemente nuestra libertad.

@RubenIslas3 X

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