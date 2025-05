México es un país marcado por la violencia, la corrupción y la impunidad. Un infierno “dantesco” sobre el que todavía caminan en el círculo del Limbo algunos personajes siniestros que han de caer, cuando les toque, en algún lugar de ese cono invertido.

Lambertina Galeana Marín expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, fue detenida el 14 de mayo de 2025 en Chilpancingo, por su presunta participación en la desaparición de “evidencia clave” relacionada con el caso Ayotzinapa. Ella decidió destruirla para proteger, además de a ella misma, ¿a quién?

La Lujuria por el poder, de tener el control de todo, hizo que Lambertina desapareciera las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, en las que estaban registrados momentos cruciales, las últimas exhalaciones o gritos de terror mudo que habrán proferido los estudiantes esa noche atroz del 26 de septiembre de 2014.

Galeana, mujer autoritaria, que estando en funciones destituyó a gente que no le convenía, e hizo nombramientos a modo, al dedazo. Durante su gestión hubo opacidad en el manejo de recursos del tribunal; la Gula por el dinero la habrá hecho recorrer una y otra vez el tercer círculo, recibiendo sobornos por otorgar protección judicial a personajes vinculados a grupos de poder en Guerrero. Estado complejo y convulso desde los años sesenta que tiene una triste historia marcada por la violencia y la permanente presencia del narcotráfico. Su geografía montañosa ha sido refugio de guerrilleros, grupos armados y de organizaciones criminales solapadas por los gobiernos.

Tierra caliente que ha absorbido la sangre de miles y ha sido testigo de la violencia, de múltiples desapariciones y asesinatos; ese terreno fértil para el cultivo de la amapola. Los habitantes de la sierra han vivido en la pobreza obligada, por lo que son reclutados para trabajar en el cultivo de la flor de sangre, la base de la cual se produce la heroína.

Vidas perdidas en aquel territorio en el que toda violencia es válida, donde la muerte es la mañana y la noche; es el círculo de la Avaricia que recorren los dominadores para generar millonarias ganancias con el cultivo de la amapola dormidera, por la que reprimen y desaparecen a los que se rebelan, a los que alzan la voz.

Lucio Cabañas que lideraba una guerrilla rural con fuerte base campesina en Guerrero, fue maestro egresado de Ayotzinapa y combatió la represión y pobreza de su comunidad. Él fue abatido en diciembre de 1974 en la Sierra de Atoyac en un enfrentamiento armado entre su grupo guerrillero y el Ejército, en circunstancias que cincuenta años después siguen siendo debatidas.

La Ira que produce la pérdida de control hizo que los gobernantes desaparecieran a los rebeldes, a los inconformes que solo querían una vida pacífica; fueron víctimas de desapariciones forzadas, tortura y muerte, ejerciendo con todo poder la violencia en contra seres que tuvieron la desventura de nacer ahí sin oportunidad alguna.

Lucio fue capturado con vida, herido, y ejecutado extraoficialmente por el Ejército. La “versión oficial” fue parte de una estrategia del Estado para ocultar una ejecución sumaria durante la llamada “Guerra Sucia”, periodo en que el gobierno mexicano persiguió, desapareció y asesinó a opositores políticos sobre todo en Guerrero.

Enriquecimiento obsesivo lleva a todos los poderosos al fraude, al engaño consciente, sin ningún cargo de conciencia y para pasar sin pena ni remordimiento al círculo eterno de la Traición.

Mientras escribo se enciende el carrusel de mi memoria, nombres vienen a mi mente, entre ellos, los de los estudiantes, así como los rostros tristes de sus padres , bañados en lágrimas que han sido por años ignoradas. Han pasado diez y poco se revela; se da giro a la misma tuerca que se ha barrido ya de tanta vuelta y la verdad sigue oculta... ¿porque fue el Estado?

La adrenalina comienza a recorrer mis arterias y con furia llega a cada rincón de mi cuerpo; la realidad es que nada ha cambiado, estamos peor que antes, ¿nos hemos acostumbrado a las atrocidades de este infierno al que nos introdujeron? ¿Caminamos sobre brasas ardientes, nuestras plantas se han endurecido y ya no sentimos nada? No, yo sí siento. Muchos mexicanos sentimos y no hemos de guardar silencio…

Para resolver el caso Ayotzinapa hubo dos reuniones de “alto nivel”, cuyo objetivo fue crear a detalle una versión falsa de los hechos Había que resolver el caso rápido debido a la presión social y a la de los padres de los jóvenes. Querían que creyéramos en esa “mentira histórica” de que todos habían sido incinerados en una noche de lluvia por el cártel Guerreros Unidos.

Lambertina destruyó evidencia…

En esas reuniones asistieron los seres ínfimos de “alto nivel” para quedar de acuerdo qué mentira sería la “verdad histórica”; ahí estuvieron Enrique Peña Nieto, quien ahora vive como rey en España; el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien nada dijo y no se le ha requerido; el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda; el exprocurador, fiscal general Jesús Murillo Karam; el exjefe de la oficina de Peña Aurelio Nuño, y el prófugo Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR quien está refugiado en Israel y es señalado por haber participado y supervisado los actos de tortura a detenidos para obtener confesiones falsas que sustentaran la “verdad histórica”. Zerón sembró evidencia y manipuló la escena del crimen colocando restos humanos en el basurero de Cocula.

Ellos saben todo y ninguno de ellos está preso ya…

Murillo Karam pasó algún tiempo en la cárcel para después -por conveniente enfermedad- llevar el proceso en su lujosa casa en Las Lomas de Chapultepec.

El entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, solo se sacudió el polvo de su fino traje y siguió; se echó una estirada con hilos rusos y renunció a su agonizante partido el PRI por diferencias con el presidente Alejandro Moreno porque no podía permitir arbitrariedades. Y Ángel Aguirre Rivero, el entonces gobernador de Guerrero, se lavó las manos y renunció a su cargo y se fue como si nada hubiese pasado.

Todos impunes, y los padres siguen suplicando, viviendo en ese infierno que crearon estos funcionarios cómplices con el crimen organizado.

Enrique Peña Nieto tiene su “visa de dorada”, la cual, para obtenerla, tuvo que haber comprado un inmueble de 500 mil euros con el dinero que robó a los mexicanos; Peña el que anunció solemne el histórico aumento al salario mínimo de 80 a 88 pesos, vive en España, un lugar exquisito y libre donde son bien recibidos los bandidos expresidentes, allá están también Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.

Yo no pretendo ser dominada ya, no puedo tener la falta de empatía para olvidar a todos y todas los que dejaron de existir por la violencia; que han sido víctimas y cuyas voces fueron silenciadas. Tengo que recordarlos al escribir, jamás seré cómplice guardando silencio y del ingrato olvido. Espero que mis letras griten por mí, que ustedes al leerlas escuchen mi voz como si estuviera a espaldas suyas y sientan esta indignación que me invade, implorándote para que no olvides…

Lambertina destruyó los videos, evidencia crucial, dijo que no tenían calidad para formar parte de la evidencia. La exjueza es mayor de edad cometió un delito grave y lo sabe. Cuando la detuvieron comenzó el repentino deterioro de salud. ¿Tendrá el privilegio de llevar el debido proceso como Murillo Karam en su residencia?

Muy afortunados son los protagonistas de este infierno que siguen impunes; e infortunados los jóvenes estudiantes que fueron introducidos en él por haber tomado por error el “quinto autobús” que estaba lleno de heroína pura y cuyo destino era Chicago. Un cargamento del crimen organizado custodiado por autoridades de las “altas esferas”…

De existir el Infierno de Dante ahí en el noveno círculo, en el más profundo y terrible, en ese lago congelado, donde las almas quedan atrapadas en distintas posiciones, según la gravedad de su traición, ahí se encontrarán todos los generadores de este infierno, del cual los mexicanos no hemos podido salir, ahí se verán cara a cara todos los traidores, ojalá exista…