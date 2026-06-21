El mundo sería un lugar mejor si todos, especialmente todas tuvieran un papá tan presente, amoroso, incondicional como el mío. Con todo mi corazón para mi papi, cachito mío.

El Día del Padre, una fecha propicia para ir más allá de los clichés y analizar la profunda huella que deja la figura paterna en el desarrollo emocional de una familia. Tradicionalmente se asume que los padres deben ser el pilar económico o la figura de autoridad estricta. Cuando observamos de cerca las historias que transforman vidas, descubrimos que el rol más crucial de un padre radica en su capacidad de empoderar y brindar seguridad absoluta, especialmente a sus hijas.

La presencia activa de un padre es el primer y más importante referente de protección que tiene una mujer. Un papá presente no solo acompaña, provee un escudo emocional para toda la vida a través de sus palabras. Bienaventuradas aquellas hijas que crecimos escuchando desde niñas una promesa inquebrantable: “Nunca permitas que ningún hombre te lastime, ni física ni emocionalmente, pase lo que pase, siempre podrás regresar a casa”. Este mensaje no es un simple consejo, es una armadura de amor propio que les enseña a establecer límites, a valorarse y a caminar por el mundo con la certeza de que nunca estarán solas ni desamparadas.

Esa declaración de respaldo absoluto define la manera en que una mujer se planta ante la vida. Con el tiempo, las niñas crecen y se convierten en adultas independientes, pero la necesidad de ese vínculo jamás desaparece. No importa la edad que se tenga, ni los éxitos que se alcancen, una hija siempre va a necesitar el cuidado, los consejos, la compañía fiel y las enseñanzas de su papá. Su presencia sigue siendo el puerto seguro al cual volver cuando las tormentas de la adultez se complican. El momento más seguro es caminar de su mano.

Al final del día, la paternidad más valiosa se traduce en los momentos cotidianos y en la complicidad compartida. Un gran padre es aquel que posee el superpoder de ahuyentar los miedos con una simple sonrisa y que, por encima de cualquier otra persona en el mundo, se convierte en quien más nos hace reír.

Honremos a esos hombres que, al enseñarle a sus hijas su propio valor, hacen de este mundo un lugar mucho mejor. Juntas y juntos impulsemos crianzas donde el amor incondicional y el respeto sean el estándar de cada hogar. ¡Feliz Día del Padre!

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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