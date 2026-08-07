El heroísmo muchas veces lleva uniforme, la mirada atenta y un corazón profundamente humano. Lo ocurrido en Teotihuacán, en el Estado de México, no fue una simple casualidad, sino el punto de encuentro entre la vocación de un hombre y el milagro de la vida. Cuando un pequeño de apenas tres años de edad cayó accidentalmente a un lago y quedó inmóvil, el tiempo se detuvo. En esos segundos cruciales, donde el pánico suele paralizar a la mayoría, emergió la figura de Édgar Domínguez.

Édgar, integrante del Servicio de Protección Federal, no dudó. Su reacción inmediata al lanzarse al agua para rescatar al menor fue el primer acto de una valentía pura y genuina. El verdadero heroísmo de Édgar no terminó al sacar al niño a la orilla. El desafío más grande comenzó cuando constató que el pequeño no respiraba y que su vida se desvanecía. Fue ahí donde su capacitación constante y su temple de acero se convirtieron en la última línea de defensa, con manos firmes y el alma volcada en el servicio, inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Fueron minutos eternos de angustia, pero también de una lucha incansable por ganarle la batalla a la tragedia. El regreso de los signos vitales del menor fueron el mejor reconocimiento a la preparación de este héroe. Pero quizás el momento más conmovedor llegó después, cuando las imágenes capturaron las lágrimas de Édgar al escuchar al pequeño llorar y regresar a la vida. Esas lágrimas no eran de debilidad, sino el reflejo de un gran ser humano que comprende el valor sagrado de la vida, la muestra de que detrás del uniforme hay un hombre que siente, que se conmueve y que lo dio todo por salvar a un niño.

Édgar Domínguez nos demostró que un héroe es aquel que decide capacitarse todos los días para estar listo cuando el destino lo requiera, sin perder jamás la sensibilidad. Su acción nos recuerda la urgencia de que toda la sociedad aprenda primeros auxilios y de que el acceso a la enseñanza de la natación sea un derecho para cada niña y niño. Proteger a la infancia requiere de ojos atentos, de capacitación técnica, pero sobre todo, de la inmensa calidad humana de personas como Édgar.

Juntas y juntos impulsemos una cultura de prevención y cuidado donde el heroísmo y la capacitación de nuestra gente sigan siendo el faro que proteja la vida de nuestras infancias.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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