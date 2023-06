La oposición no da una. Así de tajante inicio esta entrega. Verdaderamente me sorprende que nunca en todo el sexenio hayan podido adelantarse a la agenda oficialista de la 4T. El presidente López Obrador les ha ganado todas. No han sabido aprovechar las pifias ni capitalizar el desgaste del ejercicio de gobierno.

La bandera de la esperanza del cambio sigue siendo de AMLO. Eso se traslada a las corcholatas.

La bandera de las causas sociales sigue en el dominio de la cuarta transformación.

Viene al caso porque pienso que se equivocan al querer emular a Morena en el proceso de selección del que sería su candidato o candidata a la presidencia en 2024. El PRI-PAN-PRD o #FrenteAmplioPorMéxico se han subido al tren con tiempo de retraso.

Amén de ello, su método es mera simulación. Al final, se pondrán de acuerdo en la cúpula y sin tomar en cuenta a su base social elegirán candidata o candidato.

Repito, el proceso del Frente Amplio es una simulación porque al final su padrino Claudio X. González y sus amigos empresarios llevarán mano en las decisiones finales. Resulta impensable que el antidemócrata de Alito Moreno se preste a consultar a la militancia sobre quién debería ser la propuesta priista para encabezar la alianza.

De ahí que todos sabemos que el que resulte ganador o ganadora será por el mismo método que ha venido operando el viejo régimen por décadas. El dedazo. Podríamos asegurar que el punto de reunir 150 mil firmas, es una traba para tales y cuales aspirantes. Otra será la transparencia y el dinero para operatividad. Desde el día de su anuncio hemos ido viendo quienes sí quieren entrarle a esta contienda.

Debo reconocer que en la oposición hay perfiles relevantes por su capacidad y experiencia, que pueden aportar y fortalecer la alianza para las elecciones del 2024.

En la parte femenil destacan; las senadoras Beatriz Paredes Rangel (PRI) y Xóchitl Gálvez (PAN). En mi opinión resulta extraña la declinación anticipada de Lilly Téllez (PAN), tanto escándalo que hizo, ¿cómo para ni siquiera competir de frente en la interna?, eso da para un análisis completo.

Por el lado de los varones; ya levantaron la mano Enrique de la Madrid (PRI), Silvano Aureoles (PRD); también el senador Santiago Creel (PAN), otro que dice que si va a participar es Miguel Ángel Mancera (PRD); pero quien faltaría de unírseles y sería la cereza en el pastel, pues es para quien fue diseñada esta “estrategia social” sería nada más y nada menos que Claudio X. González, quien se estaría registrando como parte de la famosa y mal llamada “sociedad civil”.

Aquí valdría la pena analizar los números de la coalición, de entrada, la delantera la lleva la tlaxcalteca Beatriz Paredes, en todos los careos de la alianza se posiciona en primer lugar. Seguida por Lilly Téllez, sin embargo, tras su renuncia, quien escala a la segunda posición en la lista de mujeres sería Xóchitl Gálvez. Pero en la encuesta general la panista está todavía muy por debajo de Enrique de la Madrid. Vendría bien hacer una reflexión profunda para todos aquellos que apenas ayer alzaban a Xóchitl como la nueva promesa que le daría batalla a López Obrador. Más bien, quienes están detrás de la senadora pareciera que la usan como “caballo de troya”, mientras ella hace la polémica y saca la casta afuera de Palacio Nacional; la “mafia del poder” avanza en sus acuerdos.

Hasta el momento con las reglas que se han publicado, después de reunir las 150 mil firmas, habrá una serie de debates y encuestas, al final resultarían tres los finalistas al interior del frente. Luego con su método “dedocrático” decidirán quién será el o la candidat@ que los represente rumbo a la sucesión presidencial 2024. Algo muy, muy “diferente” a lo que está haciendo Morena .

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx