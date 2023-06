El ambiente político ha ido tomando efervescencia las últimas semanas. Ha pasado de todo desde la elección en Coahuila y el Estado de México .

La voz cantante la lleva el presidente López Obrador. Su aprobación está por encima del 61% al término del primer semestre del 2023. Ojo, cinco puntos arriba en comparación del año anterior.

Las corcholatas ya están en movimiento. La oposición se mueve para hacer lo propio. AMLO va adelante en todo. Discurso, organización, agenda, y fuerza.

Esa efervescencia aterriza también en lo local. La visita de las corcholatas. Las denuncias contra funcionarios de la UAS. La nueva dirigencia priista en el estado. Las renuncias de la militancia tricolor. ¡Hay grilla!

Ahora bien, en mi opinión, la semanera de este lunes no tiene desperdicio. Es el escenario ideal para marcar la agenda. El Dr. Rocha Moya sabe utilizarla. Es un ejercicio que va mucho más allá de presentarse ante los medios para informar. Ahí se hace política, se envían mensajes, se marca la agenda, se aclaran dudas y se generan otras. El mandatario suele ponerle cascabel al gato. No se corta un pelo y es frontal. Eso, para el análisis político, la comentocracia y los medios, es valiosísimo, nos da tela de donde cortar.

La semanera discurría tranquila, servía para tocar varios temas importantes. El seguimiento de atención a los productores y la compra de sus cosechas. También el Aquatón 2023, que organiza el sistema DIF del estado y que rebasó la meta. Explicaba y abordaba diversos asuntos.

Faltó una sola pregunta para poner la diana mediática sobre sus adversarios políticos. Cuando le cuestionaron sobre el mal funcionamiento de los aires acondicionados en las Unidades de Servicios del Estado en diferentes zonas de la entidad y aprovechó para tocar el tema político.

Primero asumió su responsabilidad, y reconoció que había que invertirle para solucionar eso y que los trabajadores tengan buenas condiciones laborales, asimismo, los usuarios reciban buen trato.

La oposición le señala cosas que ellos no pudieron o no quisieron resolver. Señaló a los gobiernos del PRI y del PAN de no analizar que en su tiempo tuvieron la oportunidad de hacer muchas cosas y no lograron el cambio.

No conforme con ello, señaló a MALOVA de haber ‘comprado’ al PRI estatal para buscar un escaño como senador el 2024.

Ahí envío un mensaje claro y muy directo a los ex gobernadores Mario López Valdez y a Quirino Ordaz Coppel. Esto por aquello de que en la oposición se quejan de varias cosas que hace o deja de hacer este gobierno, pero no analizan.

El gobernador dijo que Malova compró el PRI y quiere ser senador. ¿Por qué lo dijo?

Nombres como Bernardino Antelo y Álvaro Ruelas en la dirigencia priista irremediablemente colocan el sello del malovismo en el edificio del bulevar Madero. La aparición en medios de comunicación del ex gobernador, no son para impulsar las carreras de sus alfiles. La intención es la de encabezar un movimiento. Don López Valdez ya se reunió con periodistas en el norte. Va por todas las canicas.

Por el claro destape, el gobernador Rocha ha colocado en la palestra al ex gobernador norteño. Ahora le puso reflectores y el pueblo no olvida. De ahí el mandatario detalló las deudas que dejaron las dos administraciones pasadas.

Aprovechó para rememorar a Armando Villarreal, ex secretario de administración y finanzas, quien presuntamente desvió 263 mdp. Situación penal que se resolvió gracias a Quirino (quien en España deberá acusar de recibido los mensajes) con el pago de sólo 2 mdp. A lo que agregó; “Les salió barata la impunidad”.

Detalló que su gobierno ha pagado mil millones de pesos de deuda que dejó Malova, y que al IPES dejó de entregar mil 986 millones de pesos, que también ha estado pagando el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Todo ello y sumado al reciente encarcelamiento del poco célebre “LAPO”, se vuelven lozas pesadas con un costo político que habrá que ser encajado por Mario López Valdez.

Me parece que el mensaje ha sido contundente. Los tiempos no necesitan más enrarecimiento político. Que las cosas sigan su curso. Todos quietos, el que se mueva -en falso- probablemente no saldrá en la foto.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx