En el estudio “Panorama Económico de México” realizado por la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda en mayo 2025, se analizaron los riesgos internacionales, la incertidumbre y volatilidad financiera, disrupciones en el comercio global y señales de la economía estadounidense. En cuanto a los factores internos, el estudio los denomina “¿Estamos en Recesión?“, se analizan los periodos en los que el país la ha registrado y muestran que en los últimos seis años México entró en un proceso muy delicado, uno de los más largos que ha tenido y con una caída potencial de nuevos negocios.

En otras palabras, Hacienda no ve nada bien el panorama económico y advierte sutilmente un pronostico recesivo.

Posterior al panorama que ofreció Hacienda, el Banco de México recortó nuevamente su pronóstico de crecimiento para la economía, ahora prevé que el PIB sólo avanzará 0.1% en 2025 y 0.9% en 2026. De cumplirse el pronóstico, sumarán ocho años de crecimiento anual inferior al 1%, es decir, todo el periodo de la 4T, los 6 años de AMLO y los dos de Claudia Sheinbaum.

La economía, reflejo de un pésimo gobierno

Por la corrupción, los negocios personales de los altos funcionarios y sobre todo por favorecer a la oligarquía mexicana comandada por Carlos Slim, México atraviesa una de las peores crisis de su historia moderna.

Aunado a una severa crisis de seguridad, una crisis política sin precedentes y una crisis económica que pinta para ser una de las más severas, quizá de las dimensiones de la que dejó José López Portillo o del error de diciembre de Carlos Salinas de Gortari.

Los estragos de la crisis económica que se dibuja se verán potenciados por el crimen organizado apoderándose día con día de los territorios, estados y municipios y los pleitos entre las tribus, clanes y familias de la 4T que ha llevado a que los gobiernos se conviertan en un preciado botín para corruptos e ineficientes.

En Morena cada día más confrontados

A pesar de ser un partido “único”, que ganaron la presidencia, el control absoluto del poder legislativo y pronto tendrán el del poder judicial, nadie respeta la investidura de la presidenta, empezando por el propio AMLO que, se supo, fue a darle instrucciones el pasado 12 de mayo. Para el anecdotario queda aquella foto del desaire que protagonizaron Andrés, Ricardo Monreal, Adán Augusto, Manuel Velasco y otros que hicieron caso omiso a la presidenta, algo muy representativo de lo que pasa en las esferas del poder, vaya, hasta Gerardo Fernández Noroña no duda en confrontarla.

Las corcholatas que no ganaron el puesto, Monreal, Adán Augusto y Fernández Noroña, parecen mover a sus bases clientelares para confrontar a la presidenta. No aprueban las iniciativas que envía y con sus tentáculos al interior del gobierno federal y de los estados, hacen que las decisiones que toma, no se cumplan o sean debatidas, cuestionadas y finalmente, desobedecidas.

La falta de consenso y de una guía firme, lleva a que no existan políticas públicas que se ejecuten correctamente, que sectores como el energético, que debería ser motor del desarrollo y abrir espacios a la inversión productiva, se encuentre en medio de una disputa por hacer negocios.

Economía en picada

La falta de planes y proyectos coherentes y de políticas de estímulo al desarrollo, a la inversión y al empleo, se traduce en ahuyentar la inversión privada, y como se acabaron el dinero en las obras faraónicas e inútiles, ya no hay un peso para inversión pública, de ahí que Banxico pronostique crecimiento cero.

Pero continúan sumando malas decisiones, ahora quieren desaparecer al Coneval, ¿por qué? Porque estorba a la narrativa oficial de que han reducido la pobreza. La verdad de los datos es que aumentó la pobreza extrema y el bienestar cayó.

No les basta con controlar el ejecutivo, el legislativo y el judicial y haber desaparecido a los organismos autónomos, ahora quieren adueñarse de la verdad.

Sin Coneval, ¿quién medirá el fracaso? Quieren controlar para manipular y maquillar las cifras y seguir alimentando el autoengaño de una popularidad hueca.

X: @diaz_manuel