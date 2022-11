Otra vez, muy mala cabeza de la nota principal de la página web de El Financiero: “Aprobación de Sheinbaum y Adán Augusto cede en noviembre; Ebrard se ‘estanca’: Encuesta EF”.

Otro error. Creo que en vez de cede era crece . Porque lo cierto es que mejoraron su posición tanto Claudia, que sigue de líder cada día con mayor ventaja, como Adán Augusto, quien continúa en el tercer lugar con ligeros avances después de sus tantas mediáticas metidas de pata.

Marrar tan ruidosa como frecuentemente ayuda a algunos políticos. Es el caso de Adán Augusto López. Pero a otros los desaciertos tan sonados los perjudican, es el caso de Marcelo Ebrard. Y, desde luego, andarse sin estridencias también puede ser positivo, como ha ocurrido con Claudia Sheinbaum.

El hecho es que en la encuesta de El Financiero, aplicada por Alejandro Moreno, quienes avanzan son Claudia y Adán y el que se queda estancado es Marcelo.

Lo dice el texto y las tablas de la nota tan mal cabeceada: “En el último mes se registraron avances en la imagen de Claudia Sheinbaum y de Adán Augusto López…”. Marcelo Ebrard nomás no sube, lo que le ubica ya no tanto en la lucha por el primer lugar, sino en la lamentable circunstancia de pelear para no dejarse alcanzar por el tercero en la clasificación.

En popularidad, se amplía bastante la ventaja de Sheinbaum sobre Ebrard: “Según el estudio, Sheinbaum avanzó dos puntos en su popularidad, al pasar de 45 a 47 por ciento en el último mes, ubicándose 7 puntos arriba de Marcelo Ebrard, que suma 40 por ciento de opinión favorable”. Adán pasó de 28 a 32 por ciento, dejando en último lugar a Ricardo Monreal con 26%.

En la pregunta de a quién prefiere la gente como candidato o candidata de Morena Claudia avanza en la primera posición y Marcelo retrocede en la segunda. Adán crece y si bien todavía no reta a Ebrard, si el canciller sigue tan desacertado podría terminar entregando el subliderato al secretario de Gobernación. Se ve difícil que eso ocurra, pero son tantos los errores del titular de Relaciones Exteriores que no es descartable. Por su parte, Monreal sigue en el último lugar .

En la oposición Luis Donaldo Colosio Riojas es por mucho el mejor posicionado.

En los careos, Morena gana con cualquier candidato o candidata a la alianza opositora. Desde luego, la que gana con mayor ventaja es Sheinbaum.

