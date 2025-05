Estamos a días de celebrar un proceso democrático en Durango y Veracruz. Son, específicamente, para renovar una cantidad importante de ayuntamientos que muy pronto estarán a cargo para quienes, con el triunfo, logren dar el salto relevante como alcaldes. En ese sentido, se notó una gran efervescencia este fin de semana que se llevaron a cabo los cierres de campaña en varios puntos, especialmente aquellos que, por su volumen, se cuecen aparte.

Basta con observar algunas imágenes para darnos cuenta de la magnitud de población que movilizó el lopezobradorismo en estas dos entidades de la república. De hecho, por su relevancia, ya lo dijimos, no se trata de una elección cualquiera, sino de ejercicios que servirán para medir la capacidad que viene jalando la coalición Seguimos Haciendo Historia. No todos los municipios signaron alianza y eso, como tal, nos lleva a preguntarnos muchos aspectos, de lo que hemos considerado una unión inexorable para asegurar triunfos, sobre todo para que no caigan en manos del conservadurismo.

Las dirigencias estatales en Durango, en aras de construir una plataforma sólida, entendieron a la perfección lo relevante que es, a estas alturas, sumar esfuerzos para no dividir el voto. Si se reduce en algunos otros enclaves, entonces, fue por no calcular lo que hemos comprobado como fundamental, singularmente ahora que hay en puerta muchos proyectos de reforma al marco constitucional. Y como Morena le apostó al norte del país, con todo, ganarán Durango, Lerdo y Gómez Palacio, con un margen importante que, a la postre, les permita legitimar sus triunfos, especialmente para trabajar en coordinación con la población civil. Eso, sin exagerar, lo podemos afirmar con la muchedumbre que se concentró este fin de semana, y todo lo que provocó la presencia de precursores del movimiento de izquierda. Del mismo modo, atestiguamos una organización y logística territorial para defender cada una de las secciones y casillas. Tan es así que el 100% de cada una sección, estará vigilada por un representante, concretamente por lo que está en juego.

En términos más concretos, son puntos muy claves para afinar la maquinaria con miras a la transición del ejecutivo. La entidad de Durango está en manos del PRI, que, como partido, vive la peor crisis de su historia bajo la tutela de Alejandro Moreno, que prácticamente se adueñó de las estructuras y de las decisiones. Hay, desde ese ángulo, muchos argumentos y un sentido lógico para asegurar que la derecha, con el estigma de la corrupción, continuará perdiendo terreno. Esa debacle abrirá la puerta para que Morena, en unos años más, tenga posibilidades reales de conquistar el gobierno del estado. Podemos resolver esa incógnita argumentando que, hoy por hoy, la imagen de la presidenta constitucional de México, pese haberse separado del partido por obvias razones, es un gran catalizador para jalar a la sociedad. Respecto a ello, quedó claro que el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, en su momento, fue un imán o una insignia para el mismo electorado.

Hablamos de un efecto potencialmente atractivo que se asocia a las siglas de Morena. Eso, lo vimos en Durango y Veracruz, es realmente plausible tomando en cuenta que la sociedad que se dio cita son, como tal, ciudadanos que acudirán a votar; es decir, Morena no pone en práctica lo que el PAN pone al descubierto. El mismo Jorge Romero, que seguramente movilizó una cantidad importante del presupuesto del partido, invitó a todos los diputados del panismo a esos enclaves. Ellos, de entrada, no tienen ni voz ni voto en la elección. Es, sin ir más lejos, un montaje para simular un gran número de simpatizantes que solamente operan como activistas. La otra cara de la moneda, por supuesto, son los ciudadanos que sí saldrán a decidir el futuro de estos puntos relevantes que citamos. La inmensa mayoría de ellos, evidentemente, brotan de las filas de Morena, que vive su mayor apogeo. La misma presidenta nacional, Luisa María Alcalde, ha mostrado gráficas y, si hacemos un comparativo, existe una diferencia abismal entre un proyecto y otro.

He ahí donde también Morena marcará la gran diferencia en ambas entidades; es decir, el lopezobradorismo tiene bien claro un proyecto de transformación que se apega a los principios de ayudar, primero, a quienes más lo necesiten, sin dejar de contribuir a edificar un esquema integral para varios segmentos. Dada esta peculiaridad, está claro, existen muchos más componentes que se suman a los pronósticos que hemos ido adelantando. Si a eso le agregamos una ponderación que promedia la intención del voto, Morena, con ese fin de llevar prosperidad a todos los rincones, será el gran vencedor de la jornada del próximo primero de junio. De hecho, nos hemos acostumbrado a ello por una sencilla razón: se cumple al pie de la letra los compromisos que se sellan con la población civil.

Por eso, Morena, en este último tramo en Durango y Veracruz, provocó un fervor que, como veremos el próximo primero de junio, se capitaliza en votos y, por ende, en triunfos contundentes, especialmente el Durango, Lerdo y Gómez Palacio.

Notas finales

Y ya que estamos resaltando los trabajos del proyecto de la Cuarta Transformación, desde luego, tenemos que mencionar la labor eficiente que está realizando la presidenta constitucional de México. Siendo específicos, nos referimos a las acciones que se han puesto en marcha, especialmente la obra e infraestructura que ha venido a profundizar la construcción del segundo piso de la 4T. A estas alturas, de hecho, podemos hablar de numerosas actividades que se han concretado y, de paso, otras que están en puerta. Uno de los personajes claves, estrictamente en el tema de la infraestructura, ha sido José Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Paralelamente, queda claro que el trabajo de Néstor Núñez, encargado de los programas del gobierno federal, ha sido fundamental. Ambos, justo en este momento, han tenido reuniones con gobernadores de distintos puntos del país. Chiapas, por ejemplo, ha sido uno de los estados que, por las gestiones del gobernador, ha tenido más beneficios con avances que han rebasado las expectativas.

Hay, a propósito de ello, uno de los bosquejos más ambiciosos que vendrán a fortalecer el polo de desarrollo económico en el sur, luego de que den cumplimiento a la edificación de la autopista “La ruta de la Cultura Maya”. Eso, a la par de ser una palanca de impulso, beneficiará a comunidades importantes para generar oportunidades de crecimiento, y, por ende, de mejoramiento de la calidad de vida. Esto también, por añadidura, traerá una relevante derrama económica, así como la creación de fuentes de empleo, pues gasolineras y restaurantes, nos cuentan, quedarán a cargo de los pobladores de las mismas comunidades. Con todo ello, en lo que va de este tramo, vaya que la transformación va viento en popa.