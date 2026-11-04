Rumbo a la igualdad de género, la lucha del feminismo resulta sumamente importante para avanzar en el respeto a los derechos humanos de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres; alcanzar el bien común para todas las personas.

En 2024 como un hecho histórico en México ganó por primera vez la presidencia de la República, una mujer: Claudia Sheinbaum Pardo. Un gran avance en una sociedad mexicana en donde prevalece el machismo.

El trabajo por la igualdad de género tiene que incluir a mujeres y hombres, no se trata de una lucha, porque el feminismo también es cosa de hombres, las oportunidades y responsabilidades incluyen a todos los seres humanos.

La información que den a conocer los medios de comunicación nacionales e internacionales resulta fundamental para informar sobre el respeto a los derechos humanos de las personas.

El 1er Encuentro Internacional de Medios Feministas, es un avance en México para trabajar en la igualdad de género con la participación de diversos especialistas nacionales e internacionales. Voces que informan sobre la lucha feminista.

La igualdad de género se trabaja desde los gobiernos a nivel global, a través de políticas públicas y leyes. La desigualdad existe, los derechos de las mujeres siguen sin garantizarse. Continúan las agresiones sexuales y los feminicidios.

El feminismo nació de la discriminación, violencia, de la exclusión, de la falta de oportunidades y de estructuras sociales que vienen de generaciones. El feminismo no busca privilegios; exige igualdad de derechos, oportunidades, libertades y justicia.

La igualdad resulta una promesa de campaña, promesas en los discursos de políticas y políticos, el machismo también existe en las mujeres, lo que provoca que continúe la invisibilización.

Y mientras la igualdad siga siendo una promesa, el feminismo continuará la exigencia por la justicia social y de derechos humanos.

“Una tarea inacabada. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y por consiguiente la mitad de su potencial. La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sostenible. Además, está demostrado que el empoderamiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico”. (Naciones Unidas).

Para que exista la justicia social los gobiernos tienen que trabajar para todas las personas, erradicar la violencia existente en México, -esto parece una ilusión-, las agresiones de género también está presente en los gobiernos por la falta de conocimiento o ignorancia por parte de las y los servidores públicos.