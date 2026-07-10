La República Islámica enfrenta una anomalía perturbadora: desde su designación como líder supremo hace apenas cuatro meses, Mojtaba Khamenei permanece como una figura espectral, invisible a los ojos de Irán y del mundo. Su ausencia en las ceremonias fúnebres de su padre fue absoluta, ni siquiera un mensaje escrito, ni una voz grabada que legitimara su autoridad incipiente.

En un momento de turbulencia sin precedentes, con un conflicto aún activo, una economía asfixiada por sanciones y brotes de malestar social violentamente reprimidos, el país permanece gobernado por un cifra política, por un vacío que amenaza colapsar las estructuras mismas que lo sostienen.

La crisis revelada en esta ausencia no es meramente una cuestión de protocolo diplomático o de prudencia operativa. Toca el corazón de un dilema teológico-político que la República Islámica nunca ha resuelto satisfactoriamente. El líder supremo, a diferencia de otros jefes de estado, encarna según la ideología oficial de Irán la representación terrena del Duodécimo Imán del chiísmo, una figura desaparecida en el siglo noveno.

La legitimidad del sistema descansa sobre la visibilidad carismática, sobre la capacidad del líder de encarnar una continuidad sagrada que requiere presencia, testimonio, manifestación corporal.

Las fuentes iraníes explican la ausencia prolongada por razones de seguridad y salud, pues Mojtaba sufrió desfiguración facial y otras injurias en el ataque que asesinó a su padre el 28 de febrero. La justificación es comprensible, acaso inevitable. Sin embargo, revela una fractura conceptual donde la lógica de la protección entra en contradicción irremediable con la lógica de la autoridad teológica. Un líder supremo que no puede mostrarse es, en términos funcionales, un liderazgo huérfano de legitimidad visible.

La historia ofrece un contraste revelador. El primer líder, Ayatola Ruhollah Khomeini, fue el padre carismático de la revolución, una figura venerabilísima cuyo prestigio y autoridad moral inspiraban obediencia inquebrantable. Su sucesor, Ali Khamenei, había sido presidente cuando fue designado, pero nunca fue percibido como una figura religiosa prominente y carecía inicialmente de la autoridad de Khomeini. Sin embargo, durante 37 años como líder, logró neutralizar rivales y, con la ayuda de la Guardia Revolucionaria, impuso su voluntad absoluta en casi todos los aspectos de la vida política del país.

Khamenei construyó autoridad mediante la permanencia, mediante la presencia continua que permitió sedimentar poder en el tiempo. Su hijo no tiene ese lujo.

La ausencia del líder supremo ha dejado a los políticos iraníes sobrevivientes atrapados entre dos presiones: gestionar las declaraciones públicas de Trump, perjudiciales para las negociaciones, y una base doméstica radical que considera cualquier compromiso con Estados Unidos como rendición. Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria ha promovido a ciertos funcionarios a posiciones de liderazgo, dejando confusos incluso a los leales del régimen sobre quién realmente toma decisiones.

El vacío generado por la invisibilidad del líder ha sido ocupado por instituciones, por aparatos de seguridad, por personas, pero no por aquel que teóricamente ostenta toda la autoridad.

Algunos teóricos del régimen han intentado reinterpretar esta ausencia como virtud. Clérigos influyentes han declarado que “dice lo suficiente sobre su carácter que nadie lo haya visto”, enmarcando la elusión de Khamenei no como vulnerabilidad sino como virtud.

Es una reinterpretación desesperada de una realidad compleja en términos de geopolítica, pues en una teocracia donde el carisma es función del rol sagrado mismo, la invisibilidad no puede transmutarse en fortaleza sin corroer la base legitimadora del sistema.

Expertos señalan que la sucesión carismática plantea un problema fundamental: ¿cómo se logra una sucesión carismática cuando el sucesor no está presente? Será un problema para ellos incluso si logran sortear esta coyuntura. La pregunta esquematiza una aporía más profunda que ningún comunicado de prensa podrá despejar: ¿puede una república islámica construida sobre la representación terrena de lo sagrado sostenerse indefinidamente mediante la gestión técnica de instituciones en ausencia de su símbolo viviente en momentos en que la amenaza de guerra contra ellos sigue vigente? ¿O la invisibilidad del líder supremo revela, finalmente, que ya no es el líder quien sustenta el régimen, sino el régimen quien sostiene la ficción de un liderazgo inexistente?