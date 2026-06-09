Imagina el enchufe de tu casa. No una estación de carga especializada, no una instalación industrial, no una inversión adicional de miles de pesos. El enchufe de tu casa. Ahí arranca una de las apuestas más interesantes que ha hecho el Estado mexicano en materia de transición energética: no diseñar para quien ya tiene, sino para quien todavía espera.

Olinia ya bajó del Power Point a la realidad. Un grupo de ingenieros, investigadores y estudiantes de instituciones públicas —IPN, TecNM, centros de investigación de la Secihti, con apoyo de la UNAM— pasó dieciocho meses construyendo algo que México no había hecho antes: un vehículo eléctrico desarrollado desde instituciones públicas mexicanas, con lógica propia, para problemas propios. Seis pasajeros con cinturón. Cabina cerrada. Resistente a charcos. Cincuenta centavos por kilómetro. No compite con Tesla ni con la Cybertruck; hacer esa comparación es un desplante de soberbia aspiracional que ignora cómo se mueve el verdadero México; compite con el mototaxi que cobra más del doble por kilómetro, sin techo, sin cinturón y sin protección contra la lluvia. Esa es la cancha correcta, y en esa cancha Olinia tiene todo el sentido.

El logro no es menor. Que el IPN, el TecNM y la Secihti hayan podido coordinar capacidad científica pública para producir un vehículo propio es exactamente el tipo de decisión que distingue a un Estado que construye de uno que solo administra. No es un auto aspiracional de clase media ni un símbolo tecnológico para presumir en foros internacionales. Es un vehículo pensado para quien hoy se moja en el mototaxi, para quien lleva a sus hijos a la escuela en condiciones que no deberían llamarse normales, para quien necesita mover mercancía en el barrio sin que cada kilómetro le cueste lo que no tiene.

La batería es de química LFP (litio ferrofosfato, más estable, más duradera, menos cara) y se recarga en el enchufe doméstico estándar de cualquier casa. Casi el 99.4% de los mexicanos ya tiene electricidad en su vivienda. Casi todos tienen el cargador. Lo que no habían tenido era un vehículo pensado para esa realidad. Y uno que además no envenena el aire del barrio donde circula.

En México millones de personas han querido un auto toda su vida. No porque el auto sea el sueño en abstracto, sino porque moverse con dignidad —llegar a tiempo, no mojarse, no depender del humor del operador, llevar a los niños seguros— eso sí es el sueño. El crédito nunca llegó, el auto nuevo quedó lejos, el de segunda mano llegó con deudas y sin garantías.

La industria automotriz lleva décadas fabricando en México para exportar, con salarios bajos y tecnología que se diseña en otro lado. Olinia no resuelve todo eso de golpe, pero es la primera vez en mucho tiempo que alguien diseña desde abajo, desde esa necesidad real, en lugar de diseñar para arriba y esperar que algo baje. Y que al mismo tiempo apuesta por energías limpias no como lujo sino como condición de justicia: menos contaminación en las colonias que más la respiran.

La presidenta llegó a la presentación manejándolo y ver a la presidenta manejándolo no creo que haya sido solo un asunto de relaciones públicas; creo que es, en realidad, el cierre de un ciclo. Un país al que durante años se le dijo que solo podía maquilar lo que otros imaginaban hoy tiene un prototipo útil, práctico y de vanguardia saliendo de sus propias universidades. Un vehículo de cero emisiones pensado para ciudades que necesitan aire más limpio tanto como necesitan movilidad más digna. El centro de creación estuvo en Puebla; la siguiente fase es convertir ese esfuerzo en producción real. Lo que sigue —cadena de proveedores, contenido nacional creciente, financiamiento accesible para usuarios, reglas claras para que llegue a las calles correctas— es la continuidad que convierte un logro en política. Y la continuidad también es capacidad de Estado.

Eso merece reconocerse sin cortesía protocolar. Y merece cuidarse con la misma seriedad con la que se construyó.