Cuando la salud se quiebra, la vida entera se pone en pausa. En ese instante de máxima vulnerabilidad, el hospital público no debería sentirse como una fortaleza amurallada por la burocracia, sino como un refugio de puertas abiertas. El derecho humano a la salud y a la vida no es un concepto abstracto escrito en leyes, es la necesidad real y urgente de una persona que busca alivio, respuestas y esperanza.

Las instituciones de salud pública nacieron para ser las principales aliadas de la población, el soporte de quienes menos tienen, y no un laberinto donde el trámite importa más que el latido del corazón. Es doloroso e indignante ver cómo el sistema responde tantas veces con un pretexto antes que con una solución. No es justo que alguien regrese a casa con un diagnóstico erróneo porque no hubo tiempo o empatía para revisar a fondo.

Tampoco es humano que una cita de laboratorio, un estudio especializado o el inicio de un tratamiento se pospongan por meses. Para una enfermedad grave, el tiempo no es un renglón en una agenda, es la diferencia exacta entre la vida y la muerte. Aplazar la atención es, en muchos casos, agravar la condición del paciente de forma irreversible, obligando a las familias a vivir un doble calvario, el de la enfermedad física y el de la angustia burocrática.

La inmensa mayoría de la población no tiene el recurso económico para pagar un hospital privado. Ante la desesperación de ver empeorar a un ser querido por la lentitud pública, muchas familias se ven obligadas a recurrir a clínicas particulares, lo que desata otra tragedia silenciosa, la financiera. Para salvar una vida, la gente vende lo que tiene, pierde el patrimonio de sus años de trabajo o se encadena a préstamos con intereses impagables que destruyen su futuro. Nadie debería tener que elegir entre la quiebra económica definitiva o la perdida de un familiar por la simple falta de una atención pública oportuna.

Para cambiar esta realidad, el personal médico y el personal administrativo deben convertirse en los primeros aliados de la población. Se necesita que dejen a un lado la rigidez del escritorio, que sean más empáticos y que actúen con un sentido práctico enfocado en resolver, no en poner piedras en el camino. Un paciente o un familiar que ya carga con el peso de la enfermedad no tendría por qué rogar por atención ni enfrentarse a malos tratos o trabas absurdas. Quienes atienden en el sistema de salud deben entender de primera mano el sufrimiento ajeno y usar su conocimiento y su puesto para facilitar los procesos, quitando obstáculos burocráticos y buscando cómo sí ayudar a que la persona recupere su bienestar.

Urge, con carácter de emergencia social, humanizar y simplificar los procesos de salud. Necesitamos transformar los hospitales y clínicas en espacios seguros, cercanos y profundamente compasivos, tanto para pacientes como para sus familiares, quienes cargan con el desgaste emocional y económico de cuidar a los suyos. Humanizar la salud significa entender que hay una historia, miedos y el anhelo profundo de sanar. Las instituciones médicas deben dejar de ver números de expediente para volver a ver personas, garantizando de forma real que la salud sea un derecho accesible, digno y, sobre todo, profundamente humano.

Juntas y juntos impulsemos un sistema de salud público que proteja con dignidad, abrace con empatía y defienda la vida por encima de cualquier burocracia.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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