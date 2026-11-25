En México, los avances legislativos han permitido reconocer distintas manifestaciones de violencia contra las niñas y mujeres, para establecer mecanismos para su prevención, atención y sanción. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos no garantiza su ejercicio pleno.

Es tiempo de evaluar de forma eficiente y de carácter urgente las políticas públicas y leyes que defienden los derechos humanos, la dignidad y la protección. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (#25N).

La prevención de la violencia requiere una responsabilidad compartida entre las instituciones y la sociedad. El silencio, la indiferencia y la justificación de determinadas agresiones pueden contribuir a que estas conductas continúen reproduciéndose y perpetuándose.

La violencia estructural es un problema grave a nivel mundial, las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres aún son invisibilizadas y revictimizadas, las y los gobernantes las dejan en la indefensión ante sus agresores o presuntos delincuentes.

La educación es una herramienta fundamental para el empoderamiento de las niñas y niños, pero millones de niñas siguen fuera de las aulas, los matrimonios infantiles continúan, limitan el desarrollo y el proyecto de vida de las infancias. La ONU informa que aproximadamente 258 millones de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a nivel global están interrumpiendo la educación.

Los feminicidios. México atraviesa por una historia adversa, la violencia de género continúa desde los gobiernos, la falta de conocimiento por parte de las y los servidores públicos hacen este camino más tortuoso, vulneran los derechos humanos de las personas.

Ser feminista también es cosa de hombres, por ello, mi compañero y amigo de la Maestría en Criminología, Osiel Reséndiz, abogado y criminólogo se suma al #25N: 16 días para exigir una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas.

Osiel Reséndiz, asegura que la violencia contra las mujeres no puede explicarse únicamente por la educación o los valores adquiridos desde edades tempranas. Las relaciones desiguales de poder, las conductas de control y la tolerancia social hacia determinadas agresiones son factores que pueden favorecer su persistencia.

Menciona que esta problemática adquiere mayor complejidad dentro del entorno familiar, donde el miedo, los vínculos afectivos y la dependencia económica pueden dificultar la búsqueda de ayuda y protección.

Las desigualdades sociales, las barreras para acceder a la justicia y las respuestas institucionales insuficientes pueden agravar las condiciones de vulnerabilidad y dificultar el acceso a mecanismos de protección, dijo.

El compromiso del Estado no termina con la creación de leyes; también comprende garantizar que sus mecanismos de protección respondan a las necesidades de las niñas, niños y mujeres.

Coincidimos en que la responsabilidad por las conductas violentas recae en quienes las ejercen, mientras que su prevención, atención y sanción requieren una respuesta institucional efectiva y una participación social comprometida. El verdadero desafío no consiste únicamente en reconocer el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, sino que se refleje en su vida cotidiana.

El respeto a los derechos humanos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres es una obligación de todos los países, no basta con discursos que emiten palabras vacías sobre el bien común.

Como defensores de derechos humanos exigimos un México en donde se trabaje en la reducción de la violencia que lastima física y psicológicamente; invisibiliza; deja cicatrices en la piel y en la mente; revictimiza; asesina; y provoca suicidios.