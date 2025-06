El lunes pasado estuve en una conferencia de Nido Qubein en Estados Unidos. Es un reconocido empresario, educador y orador motivacional de origen libanés-estadounidense. Nació en 1948 en Jordania, hijo de madre libanesa y padre jordano. Tras la muerte de su padre, cuando tenía seis años, fue criado por su madre, una costurera. A los 17 años emigró a Estados Unidos con apenas 50 dólares en el bolsillo y un conocimiento limitado del inglés.

Qubein estudió en Mount Olive College y luego se transfirió a High Point University, donde se graduó en 1970. Posteriormente obtuvo una maestría en educación empresarial por la Universidad de Carolina del Norte, en Greensboro. Llegó a ser presidente de High Point University en 2005, liderando una transformación de la institución, que pasó de ser una pequeña universidad regional a una de las más reconocidas en el sur de Estados Unidos.

Qubein es un exitoso empresario. Fue presidente de Great Harvest Bread Company y miembro de los consejos de administración de Truist Financial y La-Z-Boy Corporation. También es autor de una docena de libros sobre liderazgo, comunicación y desarrollo personal. Es considerado uno de los oradores motivacionales más influyentes de Estados Unidos. Su mensaje se centra en la importancia de la actitud, el liderazgo con propósito, la resiliencia y la visión estratégica para transformar organizaciones y vidas personales.

Después de la conferencia, leí su libro, de 2024, “Extraordinary Transformation: An Entrepreneurial Blueprint for Leaders Who Seek Transformational Growth in Any Organization”. Pensé mucho en las elecciones del domingo pasado y en el reto que tiene el gobierno mexicano cuando habla de transformación.

En una era marcada por cambios constantes y desafíos sin precedentes, la necesidad de transformar nunca había sido tan urgente. El libro de Nido Qubein podría ser una guía práctica y oportuna que ofrece un marco integral para que nuestros líderes puedan desenvolverse en este panorama dinámico.

Un crecimiento profundo y sostenible de una nación no se logra mediante ajustes graduales. Se tiene que adoptar una mentalidad emprendedora, cultivar una visión estratégica clara y ejecutar con una disciplina inquebrantable, a la vez que se fomenta una cultura que promueve la evolución continua. Es un camino sinuoso.

En el libro “Transformación extraordinaria” de Qubein se encuentra el concepto del plan empresarial. No es sólo para crear nuevas empresas, sino establecer tres pilares para inculcar en las organizaciones consolidadas la agilidad, la tolerancia al riesgo y el espíritu innovador.

Primero, Qubein argumenta que los líderes deben convertirse en “intraemprendedores”; buscar constantemente nuevas oportunidades, desafiar la sabiduría convencional y estar dispuestos a adaptarse cuando sea necesario. Esta mentalidad fomenta una postura proactiva ante el cambio, considerando la disrupción no como una amenaza, sino como un terreno fértil para nuevas posibilidades.

Se trata de fomentar una cultura donde se tomen riesgos calculados, los fracasos se consideren como oportunidades de aprendizaje y la creatividad sea un motor, independientemente de si la organización es una startup tecnológica emergente o una agencia gubernamental con una larga trayectoria.

Segundo, este espíritu emprendedor se complementa con el énfasis en la visión estratégica y la claridad. Qubein enfatiza que una transformación no puede ocurrir en el vacío; requiere una imagen convincente y bien articulada del futuro deseado. Esta visión va más allá de los meros objetivos financieros o la eficiencia operativa; debe inspirar, alinear y motivar a cada persona dentro de la organización.

Una visión clara actúa como una guía para la toma de decisiones. Prioriza iniciativas y garantiza que todos los esfuerzos se canalicen hacia un objetivo unificado. Sin esta claridad, incluso los esfuerzos más emprendedores pueden convertirse en esfuerzos dispersos, carentes de la coherencia necesaria para una transformación extraordinaria.

El tercer pilar del plan de Qubein es la ejecución disciplinada. Una visión poderosa y una mentalidad emprendedora se vuelven inertes sin el esfuerzo constante y meticuloso necesario para hacerlas realidad. El libro proporciona pasos prácticos para que los líderes traduzcan grandes ideas en resultados tangibles. Esto implica establecer métricas claras, fomentar la responsabilidad y adoptar un proceso iterativo de planificación, implementación y evaluación.

Qubein subraya que la verdadera transformación no es un evento único, sino un proceso continuo de perfeccionamiento y adaptación. Los líderes deben inculcar una cultura de seguimiento riguroso; garantizar que las estrategias no sólo se conciban, sino que se implementen y ajusten eficazmente a medida que evolucionan las circunstancias. Esta disciplina actúa como motor, e impulsa a la organización a través de las complejidades del cambio.

La base de estos tres pilares es el papel crucial de las personas y la cultura organizacional. Qubein aboga, tanto implícita como explícitamente, por un estilo de liderazgo que empodere, desarrolle e inspire a los empleados de todos los niveles. El crecimiento transformacional es un esfuerzo colectivo y requiere una cultura donde las personas se sientan valoradas, se les anime a aportar sus ideas y se les dote de las habilidades necesarias para afrontar nuevos retos.

Según Qubein, los líderes deben cultivar un entorno de confianza, comunicación abierta y un propósito compartido, reconociendo que el factor humano es fundamental para impulsar y sostener cualquier cambio organizacional profundo.

“Transformación extraordinaria” de Nido Qubein ofrece un modelo oportuno y de aplicación universal para líderes que buscan algo más que una simple mejora gradual. Al promover una mentalidad emprendedora, enfatizar el poder de una visión estratégica clara y subrayar la necesidad de una ejecución disciplinada, todo ello dentro de una cultura de apoyo y empoderamiento, Qubein ofrece una guía completa. Su trabajo sugiere que la capacidad para un crecimiento extraordinario reside en cualquier organización, esperando ser liberada por líderes dispuestos a adoptar estos principios fundamentales de la transformación.

Aquí están algunas de las mejores frases que subrayé y que ilustran la idea central del libro:

“Tu circunstancia actual no determina a dónde puedes llegar; simplemente define por dónde debes empezar”. Esta cita resume la creencia de Qubein de que la transformación comienza con visión y posibilidad, independientemente de las limitaciones actuales. “Las oportunidades no ocurren. Tú las creas”. Qubein enfatiza la mentalidad emprendedora: los líderes deben ser proactivos al forjar nuevos caminos en lugar de esperar la oportunidad. “Si no estás dispuesto a arriesgarte, no puedes crecer. Si no puedes crecer, no puedes alcanzar tu máximo potencial. Si no puedes alcanzar tu máximo potencial, no puedes ser feliz. Si no puedes ser feliz, ¿qué más te queda?”. Esto refleja su convicción de que el crecimiento y la realización personal requieren valentía y disposición para asumir riesgos. “La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese pequeño extra”. Qubein destaca la importancia de ir más allá de las expectativas: la transformación se logra entregando constantemente más de lo requerido. “El precio de la disciplina siempre es menor que el dolor del arrepentimiento”. La disciplina y la ejecución constante son fundamentales en el plan de Qubein para un cambio duradero. “Una decisión se toma con la mente. Un compromiso se hace con el corazón. Por lo tanto, un compromiso es mucho más profundo y vinculante que una decisión”. La verdadera transformación, según Qubein, requiere un compromiso incondicional, no sólo un acuerdo intelectual. “El cambio siempre trae oportunidades”. En lugar de temer al cambio, Qubein insta a los líderes a verlo como el catalizador del crecimiento y la innovación. “El éxito no se trata sólo de ganar dinero; se trata de marcar la diferencia”. Redefine el éxito como la creación de valor e impacto positivo, no sólo como ganancia personal. “La mayoría de nosotros perdemos las mejores oportunidades de la vida porque se nos presentan disfrazadas de trabajo”. Qubein enfatiza que la transformación se basa en el trabajo duro y en aprovechar las oportunidades que genera el esfuerzo. “¿Eres un termómetro o un termostato? Un termómetro sólo refleja la temperatura de su entorno, adaptándose a la situación. Pero un termostato inicia la acción para cambiar la temperatura de su entorno”. Esta metáfora captura su llamado a los líderes a ser agentes de cambio proactivos, no meros respondedores pasivos. “Cuando una meta le importa lo suficiente a alguien, esa persona encontrará la manera de lograr lo que al principio parecía imposible”. La visión y la pasión impulsan la persistencia necesaria para una transformación extraordinaria.

El mensaje central de Qubein es: la transformación es posible para organizaciones o líderes que adopten una visión audaz, abracen el cambio, se comprometan plenamente, ejecuten con disciplina y espíritu emprendedor.