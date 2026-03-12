La política mexicana volvió a demostrar que las mayorías no siempre son sinónimo de control absoluto. La reciente decisión de la Cámara de Diputados de rechazar la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum no sólo representa un revés legislativo para el gobierno federal; también expone las tensiones internas dentro del bloque que, hasta ahora, había funcionado como su principal sostén político.

Lo más llamativo no fue la oposición de los partidos tradicionales al oficialismo —algo esperado en cualquier democracia— sino el voto en contra de fuerzas que, en teoría, forman parte de la misma coalición gobernante: el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Este movimiento dejó claro que el respaldo legislativo del ejecutivo no es automático ni incondicional.

Durante años, el oficialismo construyó una narrativa de unidad alrededor del proyecto político iniciado por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la dinámica parlamentaria suele ser más pragmática que ideológica. Los partidos aliados tienen agendas propias, intereses regionales y cálculos electorales que pueden distanciarse del proyecto presidencial cuando consideran que el costo político podría ser mayor que el beneficio.

La reforma electoral, además, es uno de los temas más sensibles en cualquier sistema democrático. Modificar las reglas del juego político inevitablemente genera sospechas, resistencias y negociaciones complejas. Incluso dentro del propio bloque oficialista hay quienes temen que ciertos cambios puedan alterar equilibrios que hoy les resultan favorables o generar críticas sobre la imparcialidad del sistema.

El rechazo en la Cámara de Diputados envía varias señales. Primero, que el poder presidencial —aunque fuerte— tiene límites cuando se enfrenta a cálculos políticos divergentes. Segundo, que la coalición que llevó a Sheinbaum al poder podría estar entrando en una fase de redefinición interna. Y tercero, que el Congreso aún puede funcionar como un espacio real de negociación y contrapeso.

Para la presidenta Claudia Sheinbaum el desafío ahora no es sólo replantear la reforma, sino reconstruir los consensos dentro de su propio bloque. En política, las derrotas legislativas no necesariamente significan el final de una iniciativa, pero sí obligan a recalibrar estrategias.

Al final, lo ocurrido no es sólo una votación perdida. Es un recordatorio de que, incluso en tiempos de mayorías amplias, la política sigue siendo el arte —a veces incómodo— de negociar. Y esa lección podría marcar el tono de la relación entre el ejecutivo y el Congreso durante el resto del sexenio.

