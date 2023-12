Hace unos días circuló la encuesta del Reforma y el País, lo mismo que la de Alejando Moreno. De hecho, los medios y algunos comunicadores comenzaron a replicar la evaluación que divulgaron en los diarios de circulación nacional. De igual manera, eso confirma lo que todas las tendencias han ido ratificando: Claudia Sheinbaum ganará la elección presidencial con un amplio margen. Incluso, el planteamiento metodológico que se publicó muestra una ponderación similar que, sabemos, pone en la delantera al lopezobradorismo con más del 50% de la intención del voto. Es verdad, todavía resta tiempo y es muy probable que el tablero político se ajuste con la salida de Samuel García.

El problema para la oposición es que, esas simpatías, no las podrá capitalizar el Frente Amplio por México. Es sencillo: las bases del movimiento naranja no quieren saber de pactos con la derecha. Una y otra vez se lo han dejado muy claro. Es más, estudios de opinión muestran la animadversión y el rechazo por el PRI, PAN y PRD, más allá de lo que pasó en Nuevo León. De hecho, no hay nada razonable que los una; a MC le ha ido mejor cuando ha jugado solo. Es muy probable que esa sea, para el caso presidencial, la ruta que tome Dante Delgado, pese a las fuertes presiones de los grupos empresariales, especialmente por el fracaso que representa Xóchitl Gálvez, pues ella, en términos políticos, acrecienta el desastre que vivirá la derecha.

Los datos que nos proporcionó Reforma y el País confirman las tendencias presidenciales y, con ello, el efecto en todo el territorio nacional. Eso tiene que ver con la votación que, de manera paralela, se llevará a cabo el próximo año. Como sabemos, se jugarán nueve entidades federativas y ambas cámaras legislativas federales. Ahora bien, son miles de ayuntamientos y diputaciones locales los que, a la par de ello, se decidirán en las urnas. Incluso, la encuesta de Reforma, como muchas otras, nos acerca mucho a la realidad, pues hay casos o escenarios que colocan a Sheinbaum, con más de 30 puntos de distancia. Al tener el diario una afinidad por el conservadurismo nos hace dudar un poco y la diferencia podría ser aún mayúscula, como muchos especialistas han justificado.

La encuesta de SDPNoticias, por ejemplo, le da una ventaja de 35 puntos a Claudia Sheinbaum. Siendo -en los últimos procesos- una de las más certeras en su metodología, tenemos que tomar en cuenta esa retrospectiva. Es decir, el electorado, por mucho, sigue tomando partida por el partido guinda y, no tengo duda de ello, por la imagen del presidente López Obrador . Eso explica muchas cosas que, a la postre, hemos podido constatar. Es lo mismo que pasa en CDMX, Morelos, Chiapas, Puebla, Tabasco y Veracruz, donde el lopezobradorismo domina todas las encuestas para la transición del ejecutivo estatal.

Figuras de plástico del presidente Andrés Manuel López Obrador en un puesto de venta fuera de un mitin de Claudia Sheinbaum (Margarito Pérez Retana)

De ese mismo modo, es importante tomar en cuenta el salto a la democratización del partido, luego de tomar decisiones en el proceso más reciente de las entidades. Con base en ello, muchas figuras, cuyo liderazgo se ha consagrado en la 4T, serán piezas fundamentales para impulsar el triunfo de Morena. Pasa en Chiapas, con Eduardo Ramírez, líder de los senadores en la cámara alta. En él, claro está, han encontrado un referente que, para el caso, se ha convertido en un fenómeno social en el sur del país. Incluso, un reciente estudio que hace poco se divulgó pone a Ramírez con más de 27 puntos de ventaja sobre el Frente Amplio por México.

Esto significa que, en aquel punto del país, Eduardo Ramírez tiene el triunfo en sus manos, pese a que muchos digan que las elecciones hay que jugarlas. Quizá tengan razón, sin embargo, Morena será una aplanadora en Chiapas. En efecto, las simpatías por el movimiento tienen una intención del voto muy superior al 50%. Eso, de hecho, convierte al “Jaguar Negro”, en virtual mandatario estatal. En vista de ello, se puede decir que tiene tiempo suficiente para ir armando su equipo y, lo más importante, su proyecto de gobierno.