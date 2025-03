Este 21 de marzo agreguemos una razón más a las efemérides del día; además de ser el natalicio de don Benito Juárez y el día de la llegada de la primavera, también es el Día Mundial del Síndrome de Down, el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial, el Día Internacional del Color, el Día Mundial de la Poesía, el Día Mundial de la Marioneta, el Día Mundial de los Glaciares y el Día Internacional de los Bosques. Ahora también el 21 de marzo pasado conmemoramos el aniversario, el tercero, de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ).

Los detractores del AIFA siguen pululando, principalmente por las redes sociales, con la misma y única narrativa; convertidos en viudos del NAIM que no dudan en llorarle un día si y otro también, porque dicen que nos perdimos de un HUB maravilloso que había diseñado el gran Norman Foster; eso sí, no hablan de las enormes pifias de este arquitecto de talla mundial, como el edificio del Ayuntamiento de Londres, El Puente del Milenio en Londres, la Biblioteca Filológica de la Universidad Libre de Berlín, la torre Harmon en Las Vegas y por supuesto la tienda de Apple en Chicago, un craso error en una ciudad donde la nieve suele causar estragos.

Tampoco hablan del gran retraso que ya tenía la construcción del NAIM cuando llegó al gobierno la Cuarta Transformación; sabemos que en 2018, a duras penas llevaban el 30% construido, y déjenme dudar de este porcentaje de avance, pues fue evidente que se necesitó muchísimo tezontle para rellenar el terreno que constantemente sufría de hundimientos.

El gran negocio del NAIM -y por eso sus viudos están muy enojados, junto con su séquito que los acompaña- era el mantenimiento, iba a ser una terminal que constantemente se tendría que estar renivelando, dadas las características lacustres del suelo.

Básicamente ellos son los que lanzan campañas mediáticas en redes sociales y en los medios de comunicación afines, para denostar al nuevo aeropuerto construido por el gobierno de la 4T. No se cansan de decir que es un “aeromuerto” donde no se paran “ni las moscas”, “que no funciona” y ya nos sabemos la cantaleta que utilizan para tratar de desacreditar a dicha terminal aérea.

Pero los hechos hablan por sí solos. Primero hay que dejar claro que el AIFA no es un HUB, ese es un gran error que mucha gente comete. En realidad funciona como aeropuerto secundario, como ocurre en otras grandes capitales del mundo, que cuentan con varias terminales aéreas, y pongo de ejemplo a Heathrow y Gatwick.

Ambos aeropuertos sirven a la ciudad de Londres, sin embargo Heathrow cuenta con cinco terminales y es un gran HUB, en cambio Gatwick tiene solo dos terminales, la norte y la sur, utilizadas más por aerolíneas de bajo costo, aunque también por algunas aerolíneas tradicionales que cuentan con muchos vuelos estacionales (esto es, que solamente duran una estación).

Por eso es importante que sepamos cuál es la función del AIFA, y es la de ser un aeropuerto complementario al de la Ciudad de México; por esta razón la carga se mandó al AIFA, porque además de que se tiene más espacio para las operaciones, tiene enormes posibilidades de crecimiento.

De hecho, ese fue un punto relevante dentro del tercer informe rendido. Desde el año pasado, el AIFA se colocó en el primer lugar en carga aérea, superando las 20,900 operaciones, y transportando alrededor de 700,000 toneladas.

Por este motivo están construyendo más almacenes con puertos especiales de carga terrestre, para mover con mayor facilidad las mercancías. El Felipe Ángeles cuenta con 18 recintos fiscalizados, de ellos 12 actualmente están operando y los 6 restantes se encuentran en fase de “adaptación”.

Ya los oigo quejarse: “pues cómo no va a ser la número uno en transporte de carga, si fue por decretazo del payaso de AMLO”. No exagero, es verdad que uno se encuentra esos comentarios en las redes sociales; su visceralidad hace que dejen de contemplar que es obligación del gobierno poner orden en esa materia. Esa es su labor, si se requiere mover la carga de sitio, no es por un capricho fútil como nuestros viudos del NAIM quieren dejar en la mente de la población, sino que es parte de la labor de un gobierno: poner orden y ver el mejor lugar para desarrollar de manera óptima el traslado de la carga aérea al transporte de carga terrestre.

Eso evidentemente no lo ve la gente, porque no es algo que esté a la vista del público, pero créanme que “sacar” a tanto tráiler de los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es lo mejor que nos puede pasar a los habitantes de la ciudad. Sobre todo si sabemos que muchos de los centros de distribución de mercancías, como los de Amazon o Mercado Libre, están dentro del Estado de México, en municipios como Tultitlán, Cuautitlán, Tlanepantla, etc.

En cuanto a los pasajeros , quiero contarles que el otro día tuve el infortunio de ver una entrevista con María Larriva para Radio Fórmula. Ella, la primera mujer controladora aérea del país es otra viuda del NAIM, y dio un dato que solamente la gente que no investiga a fondo la información, la toma como verdad.

Aseveró, con todo el odio que la caracteriza, que el AIFA “no sirve”, que aeropuertos como Querétaro, Guadalajara, Tijuana o Monterrey están por encima en transporte de pasajeros.

Conferencia de prensa del Tercer Informe de Labores del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (ALEJANDRA LOPEZ)

Aquí hablamos con papelito en la mano, y en el último informe de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en el manejo de transporte de pasajeros, el AIFA ocupa la posición número 8. Querétaro de plano ni aparece dentro del Top 10 de aeropuertos más transitados; evidentemente el primer lugar es para el AICM, le sigue Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puerto Vallarta, San José del Cabo, el AIFA, Mérida y por último el del Bajío.

Tan solo de enero de 2024 a enero del 2025, el AIFA tuvo un crecimiento del 67.3%, entonces… ¿De qué fracaso están hablando? 95 mil operaciones, más de 11 millones de pasajeros, 37 rutas domésticas y 8 internacionales. El AIFA cuenta con su certificado de aeródromo civil por parte de la AFAC, que obtuvo el año pasado con una vigencia de 3 años, garantizando que está apegado al anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Además, cuenta con ILS CAT III que ya fue certificado y que entró en vigor el 28 de noviembre del año pasado, lo cual va a permitir la operación de aeronaves con mínimos de visibilidad, haciendo más eficiente la operación aérea.

Otro punto importante a destacar es que a nivel Latinoamérica, el AIFA ocupa el lugar número 27 en transporte de pasajeros. Para el 2026 se tiene proyectado una ampliación de cinco posiciones para que sean ocupados por 15 aviones de manera simultánea.

Eso sin contar el segmento de los vuelos privados; recientemente han sido utilizados por jefes de Estados, deportistas, empresarios de altos vuelos, e incluso artistas. La última fue Shakira quien vino en su tour “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Para los usuarios y también para los trabajadores, se han ampliado las áreas médicas en la terminal aérea. Yo puedo dar fe y constancia de lo importante que es tener asistencia médica a la mano. La anécdota es que no sabía que yo era alérgica al atún, y una vez estando en las charolas (el restaurante Wings en el que Mexicana nos permitía hacer nuestras reservas), pedí una ensalada de atún; de pronto me puse roja y tuve dificultad para respirar, al lado del Wings, en la T1 del AICM estaba el área de atención médica, a donde acudí y me inyectaron de manera inmediata un antihistamínico. Gracias a ello hoy sigo aquí con ustedes

En el AIFA, además de ampliar las áreas médicas, tener ambulancias listas para traslados de personal o los pasajeros que así lo requieran en un momento dado, a lo largo del edificio instalaron 7 desfibriladores, estos aparatitos son una maravilla, para la reanimación cardio pulmonar, y el personal cuenta con un sistema de respuesta rápida ante cualquier eventualidad médica.

Estos son puntos que la oposición pasa de largo, porque creen que su narrativa de “fracaso y elefante blanco” es más poderosa que los hechos reales. Para la satisfacción de los pasajeros, el manejo del equipaje está automatizado con lo que se acortan los tiempos de espera.

Vayamos al polémico premio el “Prix de Versailles”. Sí, todo mundo ha dicho que es por ser uno de los aeropuertos más bonitos del mundo, pero yo quitaría el tema de la belleza estética, porque es muy subjetivo. En realidad lo ganó porque su arquitectura cuenta con elementos que coadyuvan al combate del cambio climático al utilizar energías limpias, ser un espacio 100% libre de humo de tabaco, y ahorrar energía eléctrica por el diseño de los grandes ventanales.

La terminal aérea cuenta con tres tanques de turbosina con capacidad para almacenar más de 21 millones de litros de combustibles a través de Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM).

Respecto a la conectividad, cada vez hay más formas de llegar y parece ser que para el mes de julio ya estará en operación el tren que conectará con el metrobus y el suburbano; eso será de verdad una maravilla para llegar.

En otras ocasiones ya lo he mencionado, el crecimiento de un aeropuerto no se da de la noche a la mañana; a mí me tocó vivirlo y nadie me lo contó, vi cómo el Aeropuerto de San José California pasó de ser una cabaña de madera sin posiciones de contacto a una gran terminal internacional; en 1998 que entré a volar a Mexicana, el área internacional de dicho aeropuerto era -literalmente- una cabaña de madera pre fabricada sin posiciones de contacto. Éramos la única aerolínea internacional que aterrizaba en dicho aeropuerto, pero para el año 2010 estaban concluyendo un gran edificio terminal con posiciones de contacto.

Por eso el crecimiento que está teniendo el AIFA es el correcto, como en todos los aeropuertos que se construyen alrededor del mundo. ¡Felicidades al AIFA! y a la gestión del general Isidoro Pastor Román, Enhorabuena.