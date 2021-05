Alejandro Díaz de León, el banquero que no ayudó ante crisis de Covid-19

Tengo otros datos

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no ratificaría a Alejandro Díaz de León al frente del Banco de México (Banxico) , causó un gran revuelo en la opinión pública y molestia en algunos sectores que ven en el cambio del Gobernador del Banco central una mala decisión ya que piensan que el funcionario ha cumplido con el mandato de la institución aunque por otro lado hay analistas que aseguran que bajo su dirección el organismo ha tenido las más grandes perdidas desde que este es autónomo, una descapitalización considerable, incremento en gastos administración y un uso de criterios más políticos que técnicos para no proporcionar los remanentes de la operación del ejercicio 2020 a la Secretaria de Hacienda , siendo que estos recursos serían muy importantes para enfrentar la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de Covid-19.

El Banco central del Estado mexicano es el encargado de la política monetaria del país y la institución tiene el “objetivo prioritario de preservar el valor de la moneda nacional a lo largo del tiempo y, de esta forma, contribuir a mejorar el bienestar económico de los mexicanos”. Para dar cumplimiento a la meta de control de la inflación, Banxico debe de manejar dos variables esenciales que son el tipo de cambio y las tasas de interés de referencia.

Banxico y Díaz de León

Bajo la dirección de Díaz de León del Banco central que comenzó el 1 de diciembre de 2017 podríamos decir que el resultado sobre el principal objetivo de la institución que dirige es el siguiente: al terminó del 2018 la inflación en México sumó 24 meses consecutivos lejos del objetivo del Banco de México al registrar una tasa anual de 4.83 por ciento en diciembre de ese año, esto con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La meta inflacionaria de Banxico era de 3% +/- un punto porcentual.

Para 2019 y de acuerdo con el Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2019 elaborado, por Banxico, se observa que la inflación general anual promedio se redujo, al pasar de 3.31 a 2.94 por ciento del tercer al cuarto trimestre de 2019; así, se estableció por debajo del objetivo de inflación de 3.0 por ciento.

La inflación general anual acumulada para 2020 se ubicó en 3.15 por ciento, resultado que encaja con el objetivo establecido por el Banco de México 3%+/-.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó una variación mensual de 0.38 por ciento en diciembre del año pasado, menor a la registrada en el último mes de 2019 de 0.56 por ciento, resultado del incremento del componente subyacente (que excluye los elementos cuyos precios sufren grandes fluctuaciones, como los energéticos y alimentos no elaborados) de 0.55 por ciento y de la contracción de 0.13 por ciento del componente no subyacente, que fue el mayor descenso mensual para un mes similar desde 2001.

El pasado mes de abril la inflación registró un avance mensual del 0.33 por ciento, mientras que la tasa anual se ubicó en 6.8 por ciento, lo que significó un 1.52 veces el aumento de precios estimado para este año por Banxico.

Aumento de precios

El moderado aumento de precios del 2019 y 2020 que cumplió con las expectativas del Banco central no solo se debió al buen manejo de los factores que influyen en la inflación de la institución que dirige Alejandro Díaz de León , sino que contó con que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), no incrementó los impuestos, tener estabilidad en los costos de los energéticos para el consumidor final.

La entrada de divisas extranjeras al país sobre todo de las remesas, fortaleció el peso frente al dólar lo que evitó la abrupta depreciación de la moneda mexicana frente a las divisas extranjeras, lo que previene el incremento de los precios de las mercancías y servicios que se adquieren en el exterior.

Bajo el mandato de Alejandro Díaz de León el Banco de México ha tenido perdidas del orden 2 mil 003 millones pesos de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, teniendo un superávit operativo de 165 mil 067 millones de pesos y no se ha entregado remanentes que por Ley corresponden a la Secretaria de Hacienda.

Siempre que sea posible, se debe preservar el valor real del capital del Banco

Los alegatos del Banco de México para no entregar los recursos provenientes de los excedentes operativos del Banco central del ejercicio del 2020 al gobierno federal fueron que en “estricta aplicación de la Ley” que “en primer lugar se debe amortizar las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores conforme al artículo 68 de dicha Ley. En segundo lugar, siempre que sea posible, se debe preservar el valor real del capital del Banco más sus reservas e incrementar dicho valor conforme aumente el Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales, según lo establece el artículo 53 de la citada Ley”.

El subgobernador del Banxico Gerardo Esquivel publicó en su cuenta de twitter un texto en donde pretendía justificar por qué la Banca central no entregara remanentes a la Secretaria de Hacienda alegando a que la utilidad obtenida por Banxico en 2020 amortizó las pérdidas de ejercicios anteriores y se aplicó —por decisión de toda la junta de gobierno del Banco — en incrementar su capital contable, que aun así se encuentra por debajo del mínimo establecido por ley.

Las preguntas que surgen de estas afirmaciones de los funcionarios del Banco que tiene como su gobernador a Alejandro Díaz de León para no entregar remanentes, nos llevas ha varias cosas.

1) ¿Por qué el Banco de México tiene pérdidas? y ¿Por qué estas pérdidas se dieron bajo la dirección de Alejandro Diaz de León ?

2) ¿Por qué en años anteriores el Banco de México si entregó remanentes cuando la Tesorera de la Federación era en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la señora Irene Espinoza Castellano, quien hoy ostenta el cargo de subgobernadora del Banco de México ?

3) ¿Cuánto le cuesta al Banco central el manejo de las reservas internacionales?

4) ¿Por qué esta descapitalizado el Banco de México ? y ¿Por qué fue más importante incrementar el capital contable del Banco central, antes de atender los requerimientos sanitarios y económicos de la población ante la crisis provocada por la pandemia de Covid-19?

El Articulo 53 de la Ley del Banco dice textualmente que:

“El Banco de México deberá, siempre que sea posible, preservar el valor real de la suma de su capital más sus reservas e incrementar dicho valor conforme aumente el producto interno bruto en términos reales. El Banco de México sólo podrá constituir reservas en adición a lo que dispone este artículo, cuando resulten de la revaluación de activos o así lo acuerde con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Atendiendo esta legislación no era posible aumentar el capital contable del Banco, porque México estaba y sigue padeciendo los estragos de la crisis sanitaria y económica, provocada por la pandemia de Coronavirus.

La tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Banxico sigue siendo una de las más altas del mundo esto a pesar de la pandemia de Covid-19 lo que encarece el crédito en el país, dificulta la inversión y la reestructura de pasivos de las empresas.

Los gastos administrativos de Banxico han aumentado bajo la dirección de Alejandro Díaz de León más allá del índice inflacionario. Ejemplo de esto son los gastos administrativos que se incrementaron en un 4.23 por ciento del 2019 al 2020; mientras que el Costo de billetes y monedas metálicas puestos en circulación se incrementó en el mismo periodo en un 104.6 por ciento.

El aumento del total de gastos de operación del Banco central mexicano entre los años 2019 y 2020 fue de 31.8 por ciento; cifra muy alta para un país que tiene controlada su inflación.

La actuación de Alejandro Díaz de León como Gobernador del Banco de México , no ha sido tan exitosa como lo asumen diversos periodistas financieros; esto debido a que el funcionario no ha sido empático con las necesidades de la población en relación a la pandemia de Covid-19. Parece que no le interesa el bienestar de los mexicanos.