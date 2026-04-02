El sector minero en este país es tan antiguo como la extracción de plata que financió al imperio español. Sin embargo, a diferencia de esa historia ampliamente conocida, hoy existe menos difusión sobre cómo la minería moderna se entrelaza con los retos ambientales. Esa falta de discusión pública ha impedido dimensionar que la relación entre minería y medio ambiente ha dejado de ser un debate técnico para convertirse en un tema central de política económica. Lo que antes se discutía en términos de permisos, impacto ambiental o uso del suelo, hoy se traduce directamente en decisiones de inversión, competitividad y crecimiento regional. En otras palabras, la economía ambiental ya está redefiniendo el futuro del sector minero, todo esto por que en los recientes días el Congreso de Estados Unidos aprueba una ley para defender a un empresa estadounidense (Vulcan Materials Company) de la clausura que vivió en el sexenio pasado.

México enfrenta un momento particularmente relevante. El país posee una de las plataformas mineras más importantes del mundo: es líder en producción de plata, relevante en cobre, oro, zinc y otros minerales estratégicos. Al mismo tiempo, la presión por proteger ecosistemas, agua y territorio ha aumentado, impulsando una revisión más estricta de proyectos extractivos.

Ambos objetivos son legítimos. La minería genera empleo, exportaciones y desarrollo regional, pero también implica costos ambientales de recursos finitos que deben ser gestionados adecuadamente. El desafío no es elegir entre uno u otro, sino construir reglas que permitan compatibilizar inversión con sostenibilidad.

La economía ambiental parte de una premisa sencilla: los recursos naturales tienen valor económico, incluso cuando no se explotan. Un ecosistema protegido, un acuífero conservado o un territorio con biodiversidad también generan beneficios económicos, aunque no siempre se reflejen en el mercado. Por ello, la política pública debe equilibrar el valor de la extracción con el valor de la conservación.

La minería, por su naturaleza, requiere inversiones intensivas de largo plazo. Un proyecto puede tardar años en exploración, permisos, infraestructura y operación. Las empresas toman decisiones considerando horizontes de 20 o 30 años. Bajo esta lógica, la estabilidad regulatoria se vuelve un factor clave.

Cuando las reglas cambian repentinamente por razones ambientales, territoriales o sociales el impacto no se limita a un proyecto específico. Se modifica la percepción de riesgo del sector completo. Y en un mercado global donde el capital minero puede moverse entre países, esa percepción influye directamente en la decisión de invertir.

Esto no significa que los países no deban fortalecer su regulación ambiental. De hecho, los estándares ambientales más estrictos son cada vez más comunes. Canadá, Australia y Chile han endurecido sus marcos regulatorios mineros en los últimos años. Sin embargo, lo han hecho con un elemento común: previsibilidad.

Los cambios se anuncian con anticipación, se establecen periodos de transición y se diseñan mecanismos institucionales para reducir la incertidumbre. El mensaje no es que la minería tenga reglas laxas, sino que tenga reglas claras.

México compite con estas jurisdicciones por atraer inversión minera. Los factores tradicionales siguen siendo importantes: disponibilidad geológica, costos operativos, cercanía a mercados e infraestructura. Pero cada vez más, el factor decisivo es la certidumbre regulatoria, la economía ambiental introduce una nueva dimensión en esta competencia. Proyectos que antes eran viables pueden dejar de serlo bajo criterios más estrictos de protección ambiental o uso del territorio. Zonas con potencial minero pueden redefinirse como áreas prioritarias de conservación.

Todo esto forma parte de la evolución natural de la política pública. El reto es cómo hacerlo sin generar incertidumbre sistémica, cuando las decisiones se perciben como aisladas, el impacto es limitado. Pero cuando el mercado identifica una tendencia, la evaluación cambia. Las empresas no solo analizan la viabilidad geológica, sino la estabilidad institucional. Si el riesgo regulatorio aumenta, el capital se vuelve más selectivo o se dirige hacia otras geografías.

El efecto no es inmediato, pero sí acumulativo. Los proyectos se retrasan, la exploración disminuye y el desarrollo de nuevos yacimientos se vuelve más lento. En un sector donde los ciclos de inversión son largos, estas decisiones tienen impacto en el crecimiento futuro, no necesariamente en el presente.

Además, la minería tiene un componente territorial relevante. Muchas regiones del país dependen en gran medida de la actividad minera para generar empleo y dinamismo económico. Cuando la inversión se desacelera, el efecto se siente principalmente en economías locales, donde las alternativas productivas son limitadas.

Aquí surge una pregunta clave: ¿Fortalecer la protección ambiental desalienta necesariamente la inversión minera? La evidencia internacional sugiere que no. Lo que desalienta la inversión no es la regulación estricta, sino la regulación impredecible, ojo que esta pregunta se podría trasladar a los diferentes sectores económicos.

Las empresas mineras operan en algunos de los países con mayor exigencia ambiental del mundo. Lo hacen porque las reglas son claras desde el inicio del proyecto. La incertidumbre surge cuando esas reglas cambian sin mecanismos de transición o sin procesos institucionales bien definidos.

La economía ambiental moderna no plantea una disyuntiva entre minería o conservación. Plantea, en cambio, que la actividad extractiva debe internalizar sus costos ambientales. Esto implica evaluaciones más rigurosas, compensaciones ecológicas, restauración ambiental y participación social. Estos elementos no necesariamente reducen la inversión; pueden incluso fortalecer su viabilidad de largo plazo, el reto para México es diseñar un marco donde estos principios se apliquen con claridad. La certidumbre no implica mantener reglas inmutables, sino establecer procesos previsibles para modificarlas. Cuando los cambios se perciben como parte de una política pública estructurada, el impacto en la inversión es menor.

Otro elemento importante es la señal internacional. La minería es una industria global. Las decisiones regulatorias en un país son observadas por inversionistas, fondos y empresas que operan en múltiples jurisdicciones. La percepción de riesgo se construye a partir de estas señales. Los países que logren equilibrar protección ambiental con certidumbre regulatoria tendrán ventaja.

México tiene condiciones para hacerlo. Cuenta con potencial geológico, experiencia minera y un marco institucional que puede fortalecerse. La clave está en consolidar reglas que permitan compatibilizar desarrollo y sostenibilidad sin generar incertidumbre innecesaria, la economía ambiental no es un obstáculo para la minería; es su nueva realidad. El futuro del sector dependerá de su capacidad para operar bajo estándares más exigentes y de la habilidad del Estado para diseñar políticas claras y predecibles.

En mi opinión, pocas actividades económicas han sido tan determinantes para México como la minería. Desde la plata novohispana que alimentó el comercio global hasta los minerales estratégicos actuales, el sector ha marcado el rumbo económico del país. Sin embargo, la discusión contemporánea ha cambiado: la relación entre minería y medio ambiente se ha convertido en un elemento clave para entender las decisiones de inversión.