Benito Juárez, por caminos de tierra hasta Paso del Norte, llevaba la República en un carruaje.

Claudia Sheinbaum, en China, a donde viajó en un vuelo de 21 horas en clase turista, mantuvo el contacto con la República por videollamada y redes sociales.

La secretaria de Ciencia y los matemáticos tristes

En la conferencia de prensa de la presidenta desde Shenzhen, la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, científica antes que política, informó que los gobiernos de China y México trabajan para crear un centro binacional de estudio de las matemáticas.

Excelente iniciativa, pero llega en un momento difícil para algunos profesionales de esta ciencia, al borde de una crisis nerviosa y aun suicidas en potencia por la inteligencia artificial.

¿Hay una crisis psiquiátrica entre quienes se dedican profesionalmente a las matemáticas? Tal vez.

Primero fue Steven Strogatz, matemático que rompió en llanto en un pódcast de The New York Times. Está muy triste porque la inteligencia artificial parece quitarle sentido a su trabajo.

Ahora leo en Times Higher Education la pregunta de si la IA representa una amenaza existencial para las matemáticas.

Pareciera que está en juego no tanto el modus vivendi de quienes tienen como oficio las matemáticas, sino la forma en que estas personas se han entendido a sí mismas desde hace milenios.

En septiembre, OpenAI anunció haber encontrado una solución al problema de Navier-Stokes, uno de los siete Problemas del Milenio. La comunidad matemática todavía no le ha otorgado reconocimiento definitivo, pero el anuncio ha generado en ese gremio una epidemia de depresión intelectual.

Según el reportaje de Times Higher Education, 42 miembros de la Royal Society pidieron declarar una “emergencia” por la inteligencia artificial. Veinticinco medallistas Fields —el Nobel de las matemáticas— advirtieron que la carrera de las empresas por resolver problemas famosos como estrategia publicitaria puede dañar a la ciencia.

Hasta se fundó una Asociación para las Matemáticas Humanas , cuyos más de mil miembros se comprometen a trabajar sin ayuda de la IA.

Hay matemáticos y matemáticas que perciben que la inteligencia artificial les ha quitado algo especial que solo ellos y ellas tenían.

Curioso que, precisamente, hayan sido las matemáticas las que sentaron las bases de la inteligencia artificial. Su creación se comió a los profesionales de esa disciplina. Empiezan a ver a la IA como a Frankenstein: el monstruo que hoy tiene en la tristeza, la depresión, la rabia y la angustia a sus creadores.

Ketamina con inteligencia artificial

La ketamina es un anestésico que funciona contra la depresión profunda, particularmente en casos resistentes a otros tratamientos. Existe una versión, la esketamina, autorizada bajo vigilancia médica para determinados pacientes con ideas suicidas.

Quizá habría que ofrecer a matemáticos y matemáticas tristes un tratamiento especial de ketamina, desarrollado con IA. Un tratamiento revolucionario, probado en algún centro de salud chino como el tecnológicamente muy avanzado Hospital Popular del Distrito de Nanshan, en Shenzhen, que la presidenta Sheinbaum visitó durante la cumbre de APEC.

Ciencia en toda la comitiva

En la conferencia de prensa de Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, relató precisamente la visita al hospital de Nanshan, donde se aplica la inteligencia artificial a procesos médicos. Esa experiencia sirve de referencia para los centros de interpretación a distancia de rayos X y biopsias que se instalan en México.

Parece una broma, pero podría ser realidad: la inteligencia artificial ayudando a curar la depresión que la propia IA provoca entre gente dedicada a las matemáticas.

La secretaria de Ciencia y el secretario de Salud no fueron las únicas personas del equipo de la presidenta Sheinbaum que hablaron de cooperación con China en tecnologías avanzadas, terreno donde las matemáticas siempre van por delante.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, detalló el memorándum de entendimiento con el Ministerio de Ecología chino sobre cambio climático, biodiversidad, saneamiento de ríos y gestión de residuos sólidos.

Mencionó Bárcena un impresionante caso de éxito: la planta de tratamiento de aguas residuales del río Dasha, en Shenzhen, con capacidad para procesar 100 millones de litros de agua al día, en una cuenca donde se aplica inteligencia artificial a la gestión del saneamiento. Una experiencia particularmente valiosa para los ríos mexicanos Atoyac, Lerma, Santiago y Tula.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, presentó una síntesis de la cooperación técnica con China para capacitar talento especializado en generación eléctrica, principalmente termosolar —con miras a instalar una planta en México— y geotérmica. El acuerdo abarcará también el desarrollo de redes inteligentes de transmisión.

El canciller Roberto Velasco destacó la posibilidad de alcanzar un acuerdo en educación, ciencia e innovación que eventualmente permita crear un fondo conjunto para la movilidad estudiantil y la investigación compartida entre México y China.

Solo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no pronunció las palabras ciencia, tecnología e inteligencia artificial. Pero queda claro que detrás de la agenda de comercio e inversión con China está el avance científico y técnico.

La presidenta Sheinbaum, científica profesional, subrayó que la inteligencia artificial solo tiene sentido vinculada al bienestar y la igualdad: debe mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir a reducir la pobreza y las desigualdades.

¿Es la IA la nueva divinidad o el nuevo demonio?

Lo cierto es que la inteligencia artificial puede enriquecer y acelerar el estudio de las matemáticas, como reconocen incluso los medallistas Fields que critican la carrera de OpenAI y otras empresas por resolver problemas famosos.

En la depresión de los matemáticos y las matemáticas por la IA encuentro la huella de un debate metafísico, por así llamarlo:

¿Quién dominará el lenguaje capaz de descifrar la naturaleza? ¿Las personas, las máquinas o Dios?

Mario Livio publicó el libro ¿Es Dios un matemático?, en el que reflexiona sobre si las matemáticas son una invención humana o si existen leyes matemáticas inherentes a la naturaleza.

La idea de que las matemáticas son el lenguaje de Dios es una mala interpretación religiosa de una célebre afirmación de Galileo Galilei, quien dijo que el gran libro del universo está escrito en lenguaje matemático.

Galileo no mencionó a Dios. Pero la pregunta es fascinante. Si Dios no era matemático, ¿la diosa de las matemáticas será la inteligencia artificial? ¿O acaso es un demonio?

Divinidad, sí… o demonio. Dependerá del uso que le demos a la IA

¿Servirá la diosa IA solo para enriquecer aún más a unos cuantos? Mientras Sheinbaum defendía en China una inteligencia artificial al servicio de la igualdad, Anthropic, la empresa creadora de Claude, protagonizaba en Wall Street la mayor salida a bolsa de la historia.

¿Es el papel de la IA solo enriquecer a sus creadores? ¿O lograremos que la inteligencia artificial ayude a la humanidad a mejorar el bienestar de todas las personas, como propone Sheinbaum?

Lo de menos es si la inteligencia artificial deja sin empleo, o sin entretenimiento intelectual, a gente que ha dedicado toda su vida a las matemáticas.

Lo relevante es si logrará reducir las desigualdades, como divinidad bondadosa, o si aumentará la injusticia social, como demonio atroz, que es lo que parecen hacer empresas como Anthropic, Google y OpenAI —y sus Claude, Gemini y ChatGPT—, convertidas en fábricas de dólares que terminarán siendo despreciadas por la gente.

Es la gran duda: si la IA será una herramienta de liberación para la humanidad o un nuevo instrumento de dominación para favorecer al poder del dinero.

Ahí radica la diferencia entre analizar la IA como negocio y exigirle un comportamiento ético, como lo hizo Claudia Sheinbaum en China: poner la ciencia al servicio de las personas.