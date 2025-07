En México tener una escritura de propiedad no significa tener seguridad. Las casas deshabitadas, locales cerrados por remodelación o terrenos sin cercar se han convertido en presas fáciles para grupos organizados que simulan posesión y luego alegan derechos. El despojo se ha convertido en una industria que mezcla oportunismo, vacío institucional y corrupción silenciosa.

Los casos abundan: quien deja su casa por un tiempo regresa y encuentra un ‘inquilino’ con niños, muebles y hasta contratos falsos; bodegas industriales tomadas por desconocidos que dicen haber comprado el inmueble ‘de buena fe’; terrenos divididos con postes, láminas y hasta anuncios de venta en Facebook.

Los juzgados civiles y federales se reintegran el próximo lunes de sus vacaciones y a un mes de la nueva reforma judicial donde habrá cambios en el 50% de los jueces locales. Una Reforma cuestionada y que aumenta la desconfianza y falta de credibilidad toda vez que abunda el formalismo, la rigidez y la dilación procesal. El tiempo no es su problema es de quien busca atención y justicia.

Despojo penal vs. Reivindicación civil: ¿y la justicia dónde está?

Cuando el propietario acude a denunciar penalmente el despojo, el Ministerio Público casi siempre se declara incompetente o lo archiva como asunto civil. Cuando se va por la vía civil, el proceso puede tardar años y el intruso gana tiempo. Así, ni lo penal actúa con firmeza ni lo civil resuelve con oportunidad.

¿Qué debería pasar? Que el Ministerio Público asegurara el inmueble mientras se investiga y que el juez civil sentenciara en 6 meses. ¿Qué pasa en realidad? Que se protegen más los derechos del intruso que los del propietario legítimo.

¿Dónde se respeta más la propiedad privada?

Datos sobre propiedad privada

Certeza jurídica=plusvalía; despojo=pérdida

El riesgo de ocupación no autorizada reduce el valor de una propiedad hasta en un 50%. Ningún comprador serio quiere litigar años por un inmueble. Eso sin contar el costo de recuperar la posesión: abogado, perito, notario, y tiempo perdido.

La invasión y despojo de inmuebles afecta los valores de los inmuebles. Con ello el modelo de negocios para el sector financiero se vuelve de mayor riesgo. Lamentablemente el Estado de derecho en México sigue debilitado. Este tipo de asuntos en EU, Europa tienen fuerte acción y oportunidad en tribunales y autoridades por el respeto a la propiedad privada. En nuestro país se tolera a grupos de delincuentes organizados con apoyo de autoridades y ahora con un poder judicial improvisado y politizado será un factor adicional para que los asuntos se sigan dilatando en dar seguridad a propietarios y familias que ven afectado su patrimonio.

Datos estadísticos y contexto institucional

Según datos del INEGI (Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023), se reportaron más de 21,000 denuncias por despojo en todo el país. Sin embargo, menos del 10% derivaron en sentencias condenatorias, y más del 50% se resolvieron con archivo o incompetencia del Ministerio Público.

A esto se suma que en materia civil, los juicios reivindicatorios representan apenas el 1.5% del total, pero son de los más largos y costosos del sistema, con una duración promedio de 3.2 años, según reportes del Consejo de la Judicatura Federal.

La situación se vuelve más crítica de cara a septiembre de 2025, cuando el Poder Judicial Federal sufrirá cambios estructurales y de liderazgo. Existen dudas fundadas sobre la preparación de nuevos perfiles y la continuidad institucional, lo que incrementa el rezago acumulado y genera incertidumbre sobre la eficacia en la tutela de derechos patrimoniales. La independencia judicial, el combate a la corrupción y la profesionalización serán factores clave para evitar una mayor descomposición del sistema de justicia civil y penal en este tema.

Propuestas mínimas para un país que respete lo ajeno

1. MP obligado a investigar todo despojo con escritura registrada.

2. Registro obligatorio de comodatos mayores a 6 meses.

3. Alertas electrónicas del RPP y Catastro ante cambios de posesión.

4. Sanciones penales como delito grave al ocupante que simula o falsifica contratos.

5. Juicios sumarios civiles con plazos máximos de resolución.

Hoy, el mensaje es perverso: si ocupas un inmueble ajeno, el sistema te protege; si eres dueño legítimo, el sistema te deja solo. En un país así, no hay certeza, no hay inversión y no hay justicia. ¿Hasta cuándo seremos dueños en papel y no en la realidad?

Mario Sandoval: CEO FISAN Sofom ENR. Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y legal.