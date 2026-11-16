Durante la conferencia mañanera de este lunes 16 de noviembre, la subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la (SECIHTI), Violeta Vázquez precisó que ya son 17.3 millones de mexicanos los que han salido de la pobreza, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

La cifra de 17.3 millones de mexicanos que han salido de la pobreza, equivale a la población del Estado de México.

La disminución paulatina de la pobreza en México de 2018 a 2026, a lo largo de 8 años, ha pasado de 43.9 millones a 26.6 millones.

De acuerdo con las cifras, la disminución paulatina de la pobreza en México en los últimos ocho años se ha visto de la siguiente forma:

2018: 43.9 millones de personas (35.3%)

2020: 46.2 millones (36.5%)

2022:36.5 millones (27.4%)

2024: 28 millones (21.4%)

2025: 27.8 millones (21.1%)

2026:26.6 millones (20%)

17.3 millones de mexicanos salen de la pobreza: cifra equivale a población del Edomex (especial )

Ven ingreso laboral y expansión de los programas sociales como factores de la disminución de la pobreza en México

Ante la disminución de 17.3 millones de mexicanos que salen de la pobreza en México, Violeta Vázquez precisó que factores importantes para estas cifras han sido ingreso laboral y expansión de los programas sociales.

“Ahora bien, ¿Qué explica este cambio? Esta disminución de la pobreza y de la desigualdad no se deben a la casualidad, al azar o a una tendencia nacional. Hay dos motores identificados para este cambio que también coinciden con lo que ha reportado el gobierno de México: uno de ellos es el aumento en el ingreso laboral real y el otro de ellos es la expansión de los programas sociales". Violeta Vázquez, subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la (SECIHTI)

Según las cifras del Banco Mundial se prevé que la disminución de la pobreza crezca gradualmente, como la que ha visto, así como el crecimiento económico se fortalezca en México.

De acuerdo con el informe semestral del Banco Mundial sobre pobreza y crecimiento económico, la tasa de pobreza por ingresos en el país registró una disminución continua al pasar de 35.3% en 2018 a una proyección de 20.0% para 2026, con una estimación de situarse en 18.7% hacia 2028.