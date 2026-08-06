Diez años, diez. En primer lugar, aprovecho esta oportunidad para agradecer y reconocer al equipo editor del sitio informativo SDPnoticias, y a toda la gente que le da vida a esta publicación con su trabajo cotidiano, por su generosidad al aceptar y publicar mis artículos de opinión, entrevistas, reseñas de eventos académicos y libros sobre educación y temas afines, durante estos diez años (2016-2026).

Especialmente, agradezco a don Fede Arreola por su paciencia y comprensión en este tiempo en que hemos trabajado para la misma causa: el periodismo independiente. Por todo lo anterior, espero que esta colaboración dure muchos años más.

Recuerdo que fue entre julio y agosto de 2016 cuando inicié mis colaboraciones en este importante diario mexicano de circulación digital.

Tocar y tocar puertas

La relación entre prensa y academia siempre ha representado un vínculo interesante, difícil, pero creativo. Los periodistas dicen que nuestros textos, a veces, son muy académicos; y los académicos decimos que los textos de los periodistas, a veces, son muy informativos.

Prácticamente, desde octubre de 1983, he colaborado con diferentes medios de comunicación. Es una larga historia que contaré en detalle en otro momento. Por ahora, me enfocaré en la más reciente década. A mediados de 2016, conversé con algunos amigas y amigos que colaboraban, en ese tiempo y desde la academia, en diferentes medios de comunicación e información, sobre todo en la prensa escrita nacional o regional, a través de comentarios, notas informativas de divulgación y artículos de opinión. Obvio es que la idea de buscar a mis colegas académicos y académicas, que gustan de hacer periodismo junto con su trabajo académico, fue para explorar la posibilidad de colaborar en algún espacio periodístico con algunos textos de análisis y reflexiones sobre la educación, la ciencia, las tecnologías y temas o campos de conocimientos similares. Había altas expectativas, pero debo reconocer que los textos enviados no tuvieron fortuna, en un principio.

Aunque escribí directamente a directoras y directores editoriales o coordinadores de opinión de diferentes medios y publicaciones periódicas, tanto convencionales como digitales, su respuesta casi siempre fue negativa. “Ya no hay espacio, tenemos muchos colaboradores y colaboradoras”, decían casi en nado sincronizado.

Entre la lista de posibles opciones de medios para enviar borradores o textos terminados, a efecto de ponerlos a consideración de sus mesas de redacción, recuerdo que me había llamado la atención una publicación interesante, crítica, que circulaba en redes sociales digitales, me refiero al sitio conocido en ese entonces como El Sendero del Peje. Fue así como decidí escribir a don Federico Arreola, director de SDPnoticias.

Don Fede no me conocía ni conocía seguramente mis textos anteriores. Por eso, debo un doble agradecimiento a él y a su equipo, por su confianza y apoyo incondicional en estos primeros diez años.

Una anécdota simpática de mi relación con SDPnoticias es que, hasta la fecha, no hemos tenido la suerte de entrevistarnos personalmente don Fede y yo, ni he tenido la fortuna de reunirme con mis colegas columnistas y colaboradores del diario de manera personal, desde hace diez años en que inicié mis colaboraciones con este singular sitio informativo. Todos nuestros vínculos se han dado a través de medios informáticos y tecnológicos.

Aquella vez, en junio de 2016, que le envié un mensaje de correo electrónico, en el cual le solicitaba y preguntaba si era posible colaborar con ellos, don Fede Arreola gentilmente me contestó más o menos así: “Envíe su texto en Word. Gracias”.

Directo, parco, seco, regiomontano, así es don Fede, y siempre nos habla de “usted”. Bueno, no sé si a sus colaboradoras y colaboradores más cercanos les habla de “tú”.

De inmediato -no se me olvida aún- le envié dos textos a su buzón de correo electrónico. El primero de los artículos de opinión llevaba por título: “La Escuela al Centro: ¿Cuál es el contenido del cambio?”, que se publicó el 7 de julio de 2016, el cual versaba sobre uno de los fallidos programas lanzados por el tristemente célebre Aurelio Nuño, segundo titular de la SEP en el gobierno de Peña Nieto. El segundo texto publicado fue: “¿Qué entiende el Estado mexicano por calidad educativa?”, que se dio a conocer seis días después, es decir, el 13 de julio de ese mismo año (2016).

El tercer artículo publicado, en 2016, por SDPnoticias, fue el texto lleva por título: “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016: Tres observaciones”, que se colocó en la sección de opinión del sitio digital informativo, el 28 de julio de 2016.

Debo decir que, durante estos diez años de colaboración, a través de textos de análisis críticos sobre las políticas públicas educativas en México, no he recibido ninguna censura, observaciones explícitas o implícitas para matizar ideas ni rechazo de textos por el contenido de las opiniones expuestas o expresadas. Aquí hay respeto a las ideas y libertad de pensamiento.

En términos cuantitativos, el balance de las colaboraciones con SDPnoticias durante esta década es el siguiente: si se ha entregado un texto a la semana (aunque algunas veces envié de dos a tres por semana), ello significa que se publicaron 52 artículos al año. Lo que se traduce en un total, aproximado, de 520 artículos publicados a lo largo de esta década.

Acepto, asimismo y con humildad, que el balance cualitativo o de contenido de las colaboraciones de divulgación, artículos de opinión o piezas de literatura periodístico-académicas realizadas y publicadas en estos diez años, quedan en la cancha de mis tres o cuatro improbables lectoras y lectores.

Por último, debo decir que mi participación en SDPnoticias, en 2016, se dio después de que tomé la decisión de hacer una pausa larga de las colaboraciones en prensa escrita (antes había escrito opiniones y notas informativas para los diarios El Día, La Jornada y Milenio, entre otros medios), entre 1997 (año de publicación de mi primer libro) y 2016. Es decir, fue una “larga pausa” que duró casi 20 años, debido a que, aparte de mi trabajo como profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro (entonces ejercía una plaza de medio tiempo), también colaboraba como funcionario del área académico-administrativa, primero, de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), entre 2000 y 2003, y después, de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), entre 2003 y 2015.

Al dejar de colaborar en cargos académico-administrativos, dentro de distintos ámbitos de gobierno o instituciones educativas paraestatales, recobré mi libertad de pensamiento y palabra. Desde 2016, retomé el sendero del periodismo crítico e independiente. Eso significa y simboliza para mi SDPnoticias.

Publicación de libros y colaboración en revistas de divulgación

A muchos de los artículos publicados originalmente en SDPnoticias, los he seleccionado y reelaborado o adaptado para integrarlos a un formato diferente, es decir, como libros de autor o coautor, o como opiniones en publicaciones de divulgación e información educativa (como Educación Futura, el sitio Profelandia o la revista Aula).

Esa práctica de retomar textos tiene dos grandes ventajas: Se abre la posibilidad de revisar, reeditar y afinar las opiniones o comentarios originalmente vertidos; y permite la construcción de un dique de contención ante posibles actos de piratería, plagios o reproducciones ilegales de mis textos (hecho contra lo que he batallado por años), por el hecho de que ya han sido publicados originalmente en SDPnoticias.

Durante este tiempo he conocido, de manera virtual, pero significativa, a colegas en SDPnoticias que han leído, recibido, revisado o comentado mis textos en este tiempo, y a quienes reconozco y agradezco, de corazón, porque han sido pacientes y gentiles con las peticiones de correcciones que eventualmente hago a mis propios textos, antes de que se publiquen o incluso una vez publicados. Por ello, hago extensivo mi especial aprecio a Marina Morales, a Lupita Martínez y a Gerardo Contreras.

No podría concluir esta breve nota, sin mencionar con afecto, admiración, amistad y respeto a las y los colegas columnistas de SDPnoticias, con quienes he polemizado, intercambiado ideas o tenido indiscutibles coincidencias. De todo hay en la viña del señor.

Gracias a Ginés Sánchez, José Miguel Calderón, Verónica Malo, Manuel Díaz, Ximena Garmendia, Frida Gómez y Humberto Cavazos, entre otras y otros. (Ofrezco disculpas, debido a que es difícil poner todos los nombres, pero sepa todo el equipo editor del diario, que lo tengo presente y que estoy más que agradecido con cada uno de ustedes).

¡¡Fuerte abrazo y salud!!

jcmqro3@yahoo.com

@jcma23