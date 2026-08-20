La deuda de Estados Unidos durante la administración del presidente Donald Trump supera los 40 billones de dólares, según datos alarmantes que fueron revelados por el propio Departamento del Tesoro.

Este récord histórico ha comenzado a cuestionar qué podría significar para la economía estadounidense, pues ha reavivado el temor a una crisis financiera inminente.

Deuda de Estados Unidos alcanza récord histórico; esto le espera a la economía nacional

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que la deuda nacional actual ha alcanzado una cifra histórica de 40 mil 047 billones de dólares.

Analistas han señalado que la velocidad de este endeudamiento es inédita, toda vez que las obligaciones federales se duplicaron en menos de una década, partiendo de los 19.95 billones registrados a principios de 2017.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Evan Vucci / AP)

Un tercio de este incremento se originó en el financiamiento de emergencia para hacer frente a la pandemia de Covid-19 en el primer mandato de Donald Trump, hasta seguir con Joe Biden.

No obstante, el resto responde a desajustes estructurales históricos y decisiones políticas que arrastran déficits anuales cercanos a los 2 billones de dólares pese a los mensajes gubernamentales de prosperidad.

Esta cifra supera las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimaba que el endeudamiento no tocaría los 39.4 billones hasta el cierre del año fiscal 2026.

El incremento obliga ahora al gobierno de Trump a refinanciar sus deudas bajo las tasas de interés más severas desde la crisis financiera de 2008.

Especialistas señalan que esto representa el encarecimiento de la vida para miles de familias en Estados Unidos, además de un importante freno a la inversión extranjera en el país.

Así, advierten que en caso de no mediar un incremento de impuestos, un recorte drástico del gasto fiscal o ambas acciones conjuntas, se podría generar el estallido de una crisis de deuda abierta.