A veces la comentocracia que detesta a la 4T tiene argumentos justificados para sus cuestionamientos al régimen de izquierda. El texto de Ciro Gómez Leyva de hoy miércoles 26 de agosto de 2026 en Excélsior es un buen ejemplo de ello. Si eliminara sus juicios de que solo morenistas cometen abusos —“si existiera sentido del decoro en los tiempos de la transformación”—, sería perfecto su análisis sobre los vuelos en aviones privados de gran lujo de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.

Ciro, desde el título de su columna,“Mi rol como madre”, subraya lo más ofensivo de las justificaciones de la gobernadora: que ha usado aeronaves privadas de altísimo costo para combinar su rol como funcionaria pública, con el que, dijo, “estoy comprometida al cien por ciento”, con su “rol como madre”. Como expresó en SDPNoticias nuestra colaboradora Verónica Malo Guzmán, eso insulta a “millones de mujeres (que) conciliamos trabajo y familia sin que aparezca un Gulfstream para facilitarnos la crianza”.

En México hay aproximadamente 38.5 millones de madres (mujeres de 15 años de edad o más con al menos un hijo o hija). Alrededor de 11.5 millones son jefas de familia y encabezan su hogar solas o como principales proveedoras de recursos. Cerca del 46% del total de madres forman parte de la Población Económicamente Activa. Aproximadamente el 46.5% están casadas, el 20.5% viven en unión libre y más del 32% son solteras, separadas, divorciadas o viudas.

¿Cuántos aviones privados de alta gama hay en México?

En nuestro país existen alrededor de 950 a mil 200 jets privados de alta categoría ejecutiva (Gulfstream, Bombardier, Dassault, Cessna Citation o Learjet). Si se incluyen aviones particulares de menor capacidad (como los Beechcraft King Air), la cifra aumenta a mil 800 o dos mil equipos.

Hay otro tipo de aeronaves privadas: avionetas pequeñas para escuelas de vuelo o traslado en ranchos; aviones de fumigación; helicópteros.

La flota privada total del país es de unas 7 mil a 8 mil aeronaves. Pero los aviones ejecutivos de costo de operación y adquisición muy elevado representan apenas entre el 15% y el 25%.

Cabe concluir entonces que solo entre 3 mil 500 y 5 mil madres mexicanas viajan de manera regular con sus hijos e hijas en jets ejecutivos.

Si hay 38.5 millones de madres y solo de 3 mil 500 a 5 mil de ellas vuelan regularmente en los más caros aviones privados, ¿cuántas no lo han hecho? Respuesta: el 99.99% de las madres mexicanas (prácticamente la totalidad) jamás ha abordado una aeronave tan costosa.

De plano, es una ofensa brutal recurrir, como la gobernadora de Quintana Roo, al rol como madre para defender el uso recurrente de aeronaves privadas lujosas.

Posdata : Se estima que en México hay entre 12 y 14 millones de abuelas. Hay una madre y abuela mexicana que es la que más acceso podría tener a aviones privados, no por su riqueza, sino por su posición: Claudia Sheinbaum, presidenta de México. No los usa ni los usará para pasear con su hijo y nieto. Ni siquiera para viajar por trabajo a Europa o a países de América, excepto que sea absolutamente necesario. Se trasladó a Brasil en vuelo comercial con escala en Panamá en clase turista, lo mismo que a Barcelona con escala en Madrid. En su reciente visita a Nueva York para estar con Donald Trump en la final del Mundial de futbol lo hizo en un avión del ejército porque hubo inundaciones que paralizaron los vuelos en los tres aeropuertos comerciales que dan servicio a la llamada Gran Manzana y perdió el vuelo en Aeroméxico o Delta que tenía programado.