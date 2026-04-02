La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el turismo cultural en México mantiene una tendencia a la alza, luego de que museos y zonas arqueológicas registraran una afluencia conjunta de 3.87 millones de visitantes durante el primer bimestre del 2026, cifra que representa un incremento del 4.2% respecto al año anterior.

La funcionaria destacó que el crecimiento refleja el interés de turistas nacionales e internacionales por conocer el patrimonio histórico del país, lo que impulsa la actividad turística y genera beneficios económicos para comunidades locales, prestadores de servicios y destinos culturales.

Chichén Itzá, Teotihuacán y museos de CDMX lideran afluencia

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los museos del país concentraron 2.2 millones de visitas entre enero y febrero, lo que significó un aumento de 16.2% en comparación con 2025. Del total, el 87% correspondió a visitantes nacionales y el 13% a turistas internacionales.

Más de 3.8 millones visitaron museos y zonas arqueológicas (cortesía)

Las zonas arqueológicas también reportaron resultados positivos al recibir 1.7 millones de personas en el mismo periodo. En este caso, el 58% fueron visitantes nacionales y el 42% internacionales, lo que confirma su relevancia dentro del turismo cultural del país.

Entre los museos con mayor afluencia destacan el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec) y el Museo del Templo Mayor, que en conjunto sumaron alrededor de 1.6 millones de visitas.

Más de 3.8 millones visitaron museos y zonas arqueológicas (cortesía)

En cuanto a zonas arqueológicas, los destinos con mayor número de visitantes fueron Chichén Itzá, Teotihuacán y Tulum, que acumularon más de 840 mil personas durante el primer bimestre del año.

La Secretaría de Turismo señaló que, ante el periodo vacacional de Semana Santa, los museos y zonas arqueológicas se consolidan como una alternativa para familias y viajeros interesados en la historia y cultura del país. Con estas cifras, México reafirma su posición como uno de los destinos líderes en turismo cultural.