Durante los casi 20 años que ejercí el periodismo ambiental, esta es la primera vez en que escribiré de cómo uno de los desarrollos turístico-inmobiliario de los que tanto hablé lo venció el mar.

La de Tres Santos, en algún momento antes Playa Santos, es la historia que se replica en varios lugares de México de un modelo de negocio que, paradójicamente, necesita de nuestras costas para movilizar o especular con millonarios fondos de inversión.

MIRA Companies, asociada con la firma estadounidense Black Creek Group, consiguió en Punta Lobos, una playa ubicada allá en Todos Santos, instalar su esquema de monetización con el territorio, favoreciéndose de instrumentos de ordenamiento territorial, de la influencia de exfuncionarios público, entre ellos un exdirector de desarrollo urbano.

Incluso fueron cobijados por gobiernos estatales panistas, sobre todo el de Carlos Mendoza Davis que, sin dudarlo, uso la fuerza pública para aplacar a macanazos la protesta de pescadores que antes utilizaban Punta Lobos como su área de trabajo. Sin olvidar, los 95 días que duró encerrado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz el abogado y activista John Moreno.

Pese al rechazo social o a las inconsistencias en sus estudios ambientales, entre ellas la preocupación de la erosión de la costa, el proyecto se instaló.

Desastre manifiesto: A Tres Santos lo venció el mar

En 2015 escribí:

“Los representantes de Mira Companies, filial de Black Creek Group, un corporativo de inversionistas en bienes y raíces de Denver, Colorado tiene en México, no lo hicieron de la forma dispuesta en el reglamento. Inclusive, sorprendieron al auditorio cuando disminuyeron las cifras a la mitad de las viviendas que construirían, es decir, 2 mil 100 casas en vez de las 4 mil 470 para distribuirlas en una extensión en las 414 hectáreas compuesta por 20 lotes. Al mediano plazo contará con un centro de investigaciones vinculado con la Universidad de Colorado, dos hoteles “boutique” con 120 cuartos, y una disminución del agua necesaria de 2mil a solo 300 litros mensuales. En 2014, después de su aprobación, inició su construcción.”

En 2026, lo que debería ser un sitio urbanizado de lujo, solo existe el hotel San Cristobal, el cual enfrentó el firme embate del mar. El 9 de noviembre, circularon videos mostrando cómo la barda de contención del hotel San Cristóbal sucumbía a las olas.

Por la mañana del 10 de noviembre, el nuevo edificio que construían tenía un hueco debajo de sus cimientos. Por la tarde, una máquina derribaba el inmueble paradójicamente por órdenes de los dueños.

Desastre manifiesto: A Tres Santos lo venció el mar

Lo interesante aquí será conocer si existió una licencia para derrumbar la obra que, de ser así, se consiguió de manera muy rápida.

Además, se vuelve necesario saber si la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dará seguimiento al caso porque de quitar en su totalidad el proyecto deberá, creo, remediar el daño provocado en playa Punta Lobos.

Lo que quedaba de Tres Santos lo venció el mar. Es como diría Nacho Vegas: un desastre manifiesto.

Una prueba de que el mar da y el mar quita.