Durante años, hablar del Metro en Nuevo León era hablar de pendientes. De líneas que no llegaban, de estaciones que hacían falta, de una ciudad que crecía más rápido que su transporte público. Por eso, ver al monorriel de la Línea 6 iniciar pruebas técnicas es una señal potente para los ciudadanos, lo que fue promesa empieza a verse como realidad.

Y sí, la espera fue larga. Toda megaobra incomoda. Rompe rutinas, genera tráfico, levanta polvo, altera trayectos y pone a prueba la paciencia de la gente. Pero también es cierto que las grandes ciudades no se transforman sin molestias. La pregunta importante no es si la obra incomodó, sino si el resultado valdrá la pena. En este caso, todo apunta a que sí.

La Línea 6 no es un añadido decorativo al sistema de Metrorrey. Forma parte del proyecto de movilidad más ambicioso que ha tenido Nuevo León y, probablemente, uno de los más importantes a escala estatal en México. El monorriel de las líneas 4 y 6 apunta a convertirse en el más largo de Latinoamérica, con un sistema eléctrico, silencioso y de alta capacidad. No estamos hablando de pintura nueva sobre un problema viejo, sino de infraestructura que cambiará durante décadas la forma en que miles de personas se mueven por la zona metropolitana.

Ahí está el verdadero fondo del asunto. Monterrey y su zona metropolitana ya no pueden seguir dependiendo casi exclusivamente del automóvil. Durante años nos acostumbramos a medir el desarrollo por la cantidad de avenidas, pasos a desnivel y carriles nuevos. Pero esa lógica ya nos mostró sus límites. Más coches significan más tráfico, más contaminación, más tiempo perdido y peor calidad de vida. Una ciudad moderna no es la que tiene más autos circulando. Es la que ofrece mejores opciones para no depender de ellos.

Por eso, el crecimiento de Metrorrey importa. No sólo porque reduce tiempos de traslado, sino porque puede ayudar a reordenar la ciudad, a disminuir emisiones y a recuperar la idea de que moverse no debería ser un suplicio diario. La movilidad masiva, bien planeada, también es política ambiental, política social y política económica.

El aniversario 35 del sistema Metrorrey llega, entonces, con una postal distinta. Ya no se celebra únicamente la historia del sistema, sino la posibilidad de que vuelva a crecer con visión de futuro. Ver el tren rodando sobre el viaducto cambia completamente la conversación y la percepción de un megaproyecto. Ya no estamos en la etapa del render ni de la maqueta. Estamos en la fase de pruebas, calibración y validación técnica. La obra civil empieza a cederle paso a la operación. Eso no significa que todo esté resuelto. Falta afinar, comunicar mejor, garantizar accesibilidad, seguridad, integración tarifaria y conexión eficiente con rutas alimentadoras, pero eso es muy diferente a seguir redundando en promesas vacías.

Nuevo León necesitaba una apuesta de esta escala. La zona metropolitana lleva décadas atrapada entre el tráfico y la resignación. Si el monorriel logra cumplir lo que promete, no sólo moverá pasajeros, moverá la conversación sobre qué ciudad queremos.

Porque al final, la movilidad no se trata de trenes, columnas o estaciones. Se trata de tiempo. De llegar antes a casa. De respirar mejor. De vivir con menos estrés. De dejar de organizar la vida alrededor del tráfico. La Línea 6 ya empezó a rodar. Y con ella, quizá, también empieza a moverse una idea más grande, que Monterrey puede dejar atrás la ciudad del automóvil eterno y comenzar a construir una metrópoli más humana, más limpia y más conectada.