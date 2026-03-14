El mexicano Isaac del Toro firmó una de las victorias más importantes de su joven carrera al imponerse con autoridad en la sexta etapa de la Tirreno–Adriático, quedando prácticamente como virtual campeón de la prestigiosa carrera italiana.

La jornada entre San Severino Marche y Camerino no era para cualquiera. Fueron 188 kilómetros con cerca de 3900 metros de desnivel positivo, una etapa brutal diseñada para separar a los aspirantes reales al título de quienes solo podían resistir. En ese terreno de máxima exigencia, Del Toro no solo resistió: dominó.

La etapa se disputó en el corazón montañoso de la región de Las Marcas, tierra que siglos atrás vio nacer grandes escuelas pictóricas del Quattrocento. Y en ese paisaje que parece salido de un lienzo renacentista, el pelotón multicolor avanzaba como una obra de arte en movimiento.

Pero el color que terminó imponiéndose fue el azul de la Maglia Azzurra.

La victoria del mexicano no fue casualidad. Fue una demostración de fuerza, inteligencia y personalidad frente a algunos de los mejores corredores del mundo. Ganar una etapa así ya es memorable; hacerlo defendiendo el liderato y quedando a un paso del título coloca esta actuación en otra dimensión.

Lo que está logrando Isaac del Toro en la Tirreno–Adriático no es solamente una victoria más. Es la confirmación de que el ciclismo mexicano tiene hoy a un corredor capaz de competir, atacar y ganar en el máximo nivel del ciclismo mundial.

Y esta vez, la obra quedó firmada en azul… y con acento mexicano.