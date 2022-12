TUMBA-BURROS DIGITAL

Por Luis Escobar Ramos

En cumplimiento cabal al compromiso hecho en la entrega anterior, con relación a entrar al análisis a detalle de los perfiles y tendencias de los multimillonarios propietarios de Big Techs; iniciaremos este trabajo con el hombre más rico del mundo en 2021 y dueño de empresas como Pay Pal, Tesla, SpaceX, Solar City y recientemente Twitter, me estoy refiriendo a Elon Reeve Musk, que algunos se atreven a mencionar como la figura más distintiva de lo que va de este siglo; es reconocido como emprendedor, físico, inventor y magnate del ámbito financiero

Nuestro personaje en comento es un programador, físico y empresario multimillonario nacido en Pretoria, Sudáfrica el 28 de junio de 1971 (52 años de edad) y nacionalizado canadiense y norteamericano, es hijo de Errol Musk y Maye Musk, el mayor de tres hermanos, Kimbal y Tosca, destacando e iniciándose como programador a la edad de 10 años, vendiendo su primer juego espacial de nombre Blastar a los 12 años en 500 dólares.

Empieza sus estudios en 1992 en la Universidad de Pennsylvania, tras obtener una beca para estudiar Economía y Física, obteniendo títulos de Licenciatura en Física de la Facultad de Artes y Ciencias y la Licenciatura en Economía por la Escuela de Negocios Wharton.

Luego ingresa a la Universidad de Stanford para realizar un doctorado en Física Aplicada y Ciencias Materiales, mismos que abandona tan sólo 2 días después para conformar si propia empresa de tecnología dedicada a proporcionar servicios de desarrollo, alojamiento y mantenimiento a diferentes sitios web de medios de comunicación, lo que hace en conjunto con su hermano Kimbal y su amigo Greg Kouri, iniciando con ello la conformación de su fortuna, ya que esta empresa fue vendida en 1999 en 307 millones de dólares.

Ese mismo año invierte 12 millones de dólares en X.com una empresa del ámbito financiero que se fusiona al siguiente año con Confinity conformándose con esto una entidad especializada en los servicios financieros de transferencias de dinero denominada PayPal que empieza a cotizar en bolsa, recibiendo en lo inmediato una oferta de compra de Ebay, en lo que Musk no estaba de acuerdo, no obstante la venta se dio ese mismo año por un monto de 1,500 millones.

Musk dice tener desde la Universidad, 3 misiones principales, mismas que no han variado hasta el momento, mencionando que éstas se dan en áreas de oportunidad y exploración que deben desarrollarse y son: los avances tecnológicos e Internet, la conquista del espacio como medio de preservación de la raza humana (fijándose la meta de llevar una nave tripulada a marte en el año 2030) y el desarrollo de la energía renovable, con el objetivo de abandonar el uso de los combustibles fósiles.

Motivo de las misiones anteriormente mencionadas son la creación de empresas de tecnología en el entorno de Internet como Zip.2, X.com o PayPal; así mismo, funda SpaceX, cuya finalidad es la exploración espacial y posteriormente crea Solar City y Tesla, priorizando éstas últimas, el uso de la energía solar, para la conservación del medio ambiente, llevando energía a los hogares y construyendo vehículos eléctricos.

Elon es a la fecha el hombre más rico del mundo, debido en muy buena medida a las acciones de Tesla Motors, alcanzando un monto de 218 mil millones de dólares. Hoy su abanico de empresas se ha ampliado a través de SpaceX, Tesla Inc.; Solar City; Hyperloop One; Open AI; Neuralink; The Boring Company; Musk foundation y a últimas fechas, después de librar obstáculos regulatorios, jurídicos y financieros adquirió la red social Twitter por un monto de 44,000 millones de dólares.

No existe la menor duda sobre la visión de futuro de este magnate de las empresas tecnológicas, que es evidente, busca mantener la supremacía de sus empresas a través de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en la tierra, el aire y espacio, pretendiendo la incursión del ser humano en otros planetas, con la posibilidad de hacer vida en ellos; de todo lo anterior es necesario ubicar, más allá de su visión, cuáles son los riesgos que sus proyectos conllevan; así como si su personalidad y equilibrio mental no ponen a la humanidad en una situación compleja.

La empresa que específicamente analizaremos la siguiente semana será Twitter, ya que los factores que se están presentando desde que se concretó la compra y asumió la dirección de ella, combina aspectos de carácter geopolítico, de posible incidencia en política y procesos electorales de las naciones y de despidos y deterioro de las condiciones laborales de sus empleados.

Email: lescobarramos67@gmail.com

Twitter @LUISESCOBARRAM6

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales