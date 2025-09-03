No dejan de ser interesantes y al mismo tiempo insultantes las expresiones clasistas cada vez más frecuentes en nuestra sociedad, en la comentocracia y en la vida mediática, donde se confunden las cosas de manera arbitraria, justamente con el ánimo de sembrar dudas sobre los distintos procesos que vive el país.

Una cosa es que los militantes, altos funcionarios, legisladores y gobernantes emanados del partido Morena y del gobierno de la Cuarta Transformación se estén olvidando rápidamente de los fundamentos del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador y comiencen a caer en la tentación de la vida burguesa (o al menos de lo que ellos creen que es eso) y una muy distinta es la separación que algunos opinólogos y comentócratas comienzan a incidir en la vida nacional.

Resulta que quienes profesan de alguna manera una posición de izquierda, son progresistas al menos o han abrazado de alguna manera simpatía, empatía o cercanía a la visión transformadora del país que impulsa la 4T, no pueden ni deben hacer compras en establecimientos o marcas consideradas de lujo, que tienen algo más allá de valor que unos tacos en la esquina o ropa comprada en el tianguis.

Existe una delgada línea entre los excesos de Andrés Manuel López Beltrán y Gerardo Fernández Noroña, ambos militantes de Morena y que toda la vida han jurado que se apegan a los principios de austeridad republicana y pobreza franciscana promovidos por Andrés Manuel López Obrador, y una muy distinta es el tipo de decisión respecto al consumo de tal o cual servicio, o la compra de una marca o en una tienda.

Todo este debate en los medios comienza a aparecer como una especie de apartheid del consumidor, una persecución respecto al uso, compra, consumo de tal o cual marca o servicio de personas que al final de cuentas nada tienen que ver.

Las cosas se llevaron al extremo hace no muchas semanas en Hermosillo, cuando vecinos de una zona de alta plusvalía en Hermosillo rechazaron la presencia de un desarrollo multifamiliar de viviendas del bienestar, por considerar que quienes podrían vivir ahí no correspondían al sector y podrían afear la zona, traer problemas de suciedad o delincuencia.

Esto es en pocas palabras clasismo puro, el rechazo de un segmento de la sociedad hermosillense de clase trabajadora, pero con mejores ingresos que la media, hacia otro segmento de la clase trabajadora, muestra con claridad esa tendencia a rechazar y de manera absurda pretender establecer diferencias entre uno y otro, solo porque a unos les ha ido mejor en su vida económica que a los otros.

Hace unos años un restaurante que vende cortes finos y tacos y que se presenta como parrilla sonorense incluso fue sancionada por prácticas racistas, no porque sus comensales no puedan pagar sus servicios, sino por su color de piel, pues este “Sonora Grill”, tenía secciones para blancos y para morenos para diferenciar a su clientela.

La supuesta presencia de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia en un restaurante francés ubicado en Polanco, asumido como “de lujo” en la Ciudad de México, generó gran revuelo en la comentocracia, que ha señalado una supuesta incongruencia de esos comensales, que horas antes hablaron de acabar con privilegios que cuestan miles de millones de pesos en el poder judicial, y que habrían roto con ese precepto con una simple cena.

Asumir que los nuevos ministros, por cierto personas con trayectoria y prestigio en su actividad profesional como abogados, no pueden permitirse una cena para festejar un momento importante en sus vidas, es por lo menos clasismo, pero decir que los integrantes de pueblos originarios (como el presidente de la Corte Hugo Aguilar Ortiz ) no deberían comer en un restaurante francés, es abierto racismo.

México es una sociedad pluricultural, con distintas religiones y diferentes orígenes étnicos, que van desde los integrantes de pueblos originarios, mestizos (en su gran mayoría), migrantes e hijos de migrantes y es un país que lamentablemente ha estado marcado por la profunda desigualdad entre los más ricos y los más pobres, desde hace siglos.

Un logro de la 4T es sin duda que se ha reinstaurado la movilidad social, esto significa que más y más mexicanos han dejado la pobreza y acceden a satisfactores que anteriormente solo estuvieron reservados para algunas elites económicas; esta situación horroriza a algunos de los grupos más conservadores en la sociedad, que han sacado de si mismos esa expresión deleznable que es el clasismo.

Preocupa que el siguiente paso de esos grupos, sus comunicadores y sus opinólogos, comience a ser la diferencia ya no de supuesta clase social, sino por origen étnico y por el color de su piel.

En Sonora y en todo México hay lamentablemente personas que creen que tienen derecho de exclusividad sobre ciertas zonas, algunos restaurantes o algunas marcas y eso a la fecha ha sido catalogado como clasismo, pero es importante lanzar la voz de alerta y es que las diatribas que hoy lanza la prensa más conservadora, no es otra cosa que racismo disfrazado de crítica periodística.

