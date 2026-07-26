Los pasados 18 y 19 de julio se realizó el 4º Encuentro de Escritores “Agustín Ramos”, organizado por la secretaría de Cultura del municipio de Tulancingo de Bravo, en el estado de Hidalgo. El Encuentro no sólo celebra la reconocida obra del escritor mexicano, sus participantes indagan sobre ella, la analizan, hacen propuestas novedosas para apreciarla desde diversas perspectivas. Además, da cabida a otras voces y plumas, y se alterna con música de intérpretes y cantautores.

El Encuentro dio pie a un programa equilibrado propuesto por la dirección de Cultura –a cargo del escritor Omar Roldán–, que contó durante la inauguración y la primera sesión de trabajos con la presencia de la secretaria María Guadalupe Rodríguez Uribe. El sábado hubo sesiones matutina y vespertina con intermedio; el domingo, de corrido desde temprano y hasta la clausura alrededor de las 14:30, pues nos propusimos boicotear la final del Mundial de Futbol, y al menos entre quienes concurrimos, se logró.

Contar con la presencia del homenajeado en la mayoría de las presentaciones –así literarias como musicales– fue una ocasión muy grata, pues participantes, colegas, amigos y exdiscípulos convivieron con Ramos en un ambiente de familiar cercanía. La sede para los eventos fue el Foro Artístico Maestro Roberto Oropeza Licona, del Centro Cultural Lezama. La música fue intercalada entre las exposiciones literarias y corrió en las interpretaciones de Rubens, Eco Latinoamericano, Ensamble de Cuadras y Sombras, y Veranda.

Además de las presentaciones de libros de crónica y poemarios, hablando ya propiamente de la obra de Ramos, destacaron aportaciones como la de Moisés Ramos Rodríguez con “Hacia los cincuenta años de Al cielo por asalto: al asedio de su edición crítica”, que destaca la importancia de anticipar desde ahora con estudios críticos el cincuentenario de la primera, la más celebrada y más reconocida novela de Agustín Ramos publicada en 1979 por editorial ERA. El texto de Ramos Rodríguez se puede encontrar en Nuestro Mundo. Periodismo y Acción Civil, del 21-07-26.

Miguel Ángel Hernández presentó “Tres visitas a Agustín Ramos”, trabajo en que cuenta “que sus primeros acercamientos con Agustín Ramos fueron para mostrarle algunos de sus textos. Desde ese momento se formó una relación de aprecio y mentoría con el escritor tulancinguense” (“Encuentro de Escritores Agustín Ramos reúne a autores y músicos en Tulancingo”, Liliana López Gómez, El sol de Tulancingo, 18-07-26).

La poeta Yanira García, antes de dar lectura a su texto, “A la literatura por asalto”, realizó una emotiva rememoración de su encuentro artístico y laboral, desde 1994, con Agustín Ramos. También subrayó “la necesidad de que la obra de los escritores hidalguenses sea conocida por los jóvenes lectores” (Liliana López Gómez, citada). Una versión de su exposición se halla en El Independiente, del 10-10-23.

Hablando de reconocimiento y emotividad, el escritor Pterocles Arenarius, quien originalmente iba a presentar su libro Querido Pancho Villa, dedicó el tiempo a leer un malhablado y divertido texto. Es decir, maledicente, desde la perspectiva de las mentadas y los chingaos, que fue muy gustado por el público y el homenajeado mismo. Ojalá esté disponible pronto (por cierto, se comentó la posibilidad de publicar una memoria del Encuentro).

Agustín Sánchez Monroy presentó el riguroso ensayo, “Un Caín nuevo y más embarnecido”, que indaga y estudia las versiones de la primera novela de Ramos. Al cielo por asalto fue publicada primigeniamente en 1979, por ERA, como ya dijimos, escrita por un joven autor que con su narración dio un golpe importante al mundo de la novela que venía de los sesenta. La segunda versión fue publicada por el Fondo de Cultura Económica en 2004 (veinte años después, en 2024, el FCE la ha reeditado). Entre ambas hay diferencias, sobre todo estéticas, que yo mismo he planteado en mi respectivo texto pero que Sánchez Monroy ha ahondado de modo superlativo. No por nada, su indagatoria comparativa estuvo a punto de ser parte de un estudio de tesis para obtener un grado académico. Como quiera que sea, su búsqueda continúa.

En mi participación del domingo, con “Agustín Ramos: entre el cielo y la justicia, la noche”, tomé como punto de partida el texto que preparé para la celebración que hicimos de Ramos en julio de 2023, en el programa Conversaciones con la Historia, dirigido por el recordado Aquiles Cantarell, en el que participamos Yanira García, Sánchez Monroy, Cantarell, yo mismo y el propio Ramos. El texto fue publicado en este espacio el 23-07-23. En esta ocasión particularicé sobre Justicia mayor, una novela detrás de la cual hay mucho y arduo trabajo, y mucho arte.

Mi propuesta se trata de una estructura básica que me permite avanzar en la obra de Ramos a la vez que ir elaborando sobre la persona, el escritor, el intelectual, el estudioso de las formas de la creación y el humanista con una clara definición política. Hay que decirlo: con todo y la elección política, la creación literaria no cae bajo el mecanicismo de alguna ideología determinada, porque el autor parte de la realidad política y social que le toca vivir así como de la presencia histórica que nutre su obra, que es literaria y artística.

De esta manera, alternando con el cuento, el ensayo, el artículo periodístico y demás, Ramos ha construido una columna vertebral novelística subdividida en tres trilogías: 1. Novela política (aunque nada deja de ser político en Ramos); 2. Novela histórica; 3. Novela ficcional, por decir, o “trilogía pachuqueña”, como se le conoce. Se trata de un planteamiento primario que se ha ido enriqueciendo al tener como guía la metáfora del título: el cielo, la justicia y la noche, una clara referencia a un título de cada una de las trilogías novelísticas: Al cielo por asalto, Justicia mayor y La noche.

Fue en este punto precisamente en que apareció el homenajeado, el escritor Agustín Ramos para el cierre del primer día de actividades, el sábado: como en un concierto, realizó la lectura magistral de fragmentos de alrededor de diez de sus obras seleccionados por él mismo. Un proyecto y/o deseo que tuvo guardado durante mucho tiempo y que ahora, el un día entrevistador de Julio Cortázar y José Revueltas, cumplió para disfrute de sus escuchas, su público lector y sus amigos. Y como el lunes 20 de julio cumpliría años, el domingo le cantamos las mañanitas al unísono pero con agudo final.

Y al final de todo, ya nos sonreía la promesa de la gastronomía local que había sustentado las esperas matutinas por medio de un sabroso “pan de agua”, acompañado de café. Una barbacoa y unos pastes –¿acaso un pulque?– se presentaban en el horizonte circundado de cerros y montañas recortados por el cielo bajo el cual había nacido Agustín Ramos Blancas, para bien del razonamiento político y de la creación literaria y artística.

Video: En entrevista reciente, Agustín Ramos habla de Al cielo por asalto y de su reedición por el FCE en 2024:

Agustín Ramos y su novela Justicia mayor (2015)

4º. Encuentro de Escritores “Agustín Ramos”, 18 y 19 de julio de 2026, Tulancingo, Hidalgo.

Héctor Palacio en X: @NietzscheAristo