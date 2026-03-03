Durante años nos acostumbramos a ver los conflictos de Medio Oriente como algo distante. Trágico, sí. Peligroso, también. Pero lejano. Hoy esa distancia se acorta peligrosamente. El reciente ataque de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán no es un episodio aislado. Es una pieza más en un tablero geopolítico que se está reconfigurando con rapidez.

La pregunta ya no es si habrá consecuencias, sino hasta dónde llegarán. Porque las guerras modernas no se limitan a una frontera. Se expanden en alianzas, en represalias indirectas, en presiones económicas, en movimientos diplomáticos y en reacomodos militares.

Y ahí es donde aparece el Caribe. Cuba, históricamente enfrentada a Washington y con vínculos políticos y diplomáticos con gobiernos como el iraní, se encuentra en una posición delicada. No hablamos de una alianza militar formal, pero sí de una coincidencia estratégica en foros internacionales y de una narrativa común frente a la política exterior estadounidense.

¿Puede un conflicto en Teherán terminar tensionando aún más la relación entre Washington y La Habana? No es una afirmación. Es una pregunta legítima. Estados Unidos vive un momento político interno intenso. En contextos así, la política exterior suele endurecerse. Cuba atraviesa su propia crisis económica y energética. Irán, por su parte, buscará aliados y puntos de presión indirectos si decide responder más allá del terreno inmediato.

La historia enseña que el Caribe no es ajeno a las grandes disputas globales. Basta recordar 1962 para entender que las superpotencias no dudan en trasladar sus pulsos estratégicos a zonas consideradas “de influencia”. Hoy el escenario no es idéntico, pero la lógica del poder sí lo es: cuando un conflicto escala, los aliados —reales o simbólicos— entran en el radar. El impacto no sería necesariamente militar. Podría ser económico, diplomático o incluso migratorio.

Una mayor presión sobre Cuba tendría repercusiones inmediatas en la región. Y México , por geografía e historia, nunca está al margen cuando el Caribe se tensiona. Además, el mercado energético mundial ya reacciona. El dólar se mueve. El petróleo sube. Las bolsas tiemblan. Todo eso llega, tarde o temprano, al bolsillo del ciudadano común.

El riesgo mayor no es solo la guerra directa. Es la normalización de la escalada. La narrativa de “ataques preventivos”, de “ajustes estratégicos”, de “movimientos tácticos” que poco a poco convierten lo extraordinario en cotidiano. Si este es el inicio de una guerra regional o simplemente un episodio de presión calculada, lo sabremos pronto. Pero ignorar la posibilidad de una expansión sería ingenuo.

Las guerras ya no son solo territoriales. Son sistémicas. Son económicas. Son digitales. Son ideológicas. Y cuando las tensiones globales crecen, ningún país puede darse el lujo de pensar que está demasiado lejos. Porque en el mundo interconectado de 2026, lo que comienza en Teherán puede sentirse, tarde o temprano, en La Habana… y también en Mérida.