“Cuando hay gobiernos que toman medidas populistas, aunque no sean las mejores económicamente para el país o para el gobierno que representan, pero son lo que la gente quiere, ¿están en lo correcto?” Keith Raniere, líder de la secta NXIVM y asesor de morenistas

Se oponen, los amenazan o se van

Jamás encuentro una respuesta precisa cuando pregunto cuál es el proyecto de la 4T o su ideología, y ahora, como ejemplo, cuando atacan a García Harfuch por no tener “afinidad” al “proyecto” no entiendo a qué se refieren, cuando están aliados con verdes corruptos, cristianos ultraconservadores, milicos, pederastas y cualquier sobra de los políticos de siempre.

Recientemente el primer secretario de Hacienda de AMLO, Carlos Urzua se sumó a las filas de Xóchitl Gálvez. Cuando Urzua estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda se mostró contrario a la construcción de la Refinería de Dos Bocas, la cancelación del NAIM y a un Plan Nacional de Desarrollo sin pies ni cabeza, y al renunciar, declaró que tenía discrepancias con la gestión económica del presidente; ”se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. Tenía razón.

La senadora y exsecretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, a pesar del maltrato laboral que recibió de AMLO, levantó la voz y pidió votar en contra de la extinción de los fideicomisos de la Corte y reprochó la injerencia de legisladores de Morena en el poder judicial: “La posibilidad de que dos poderes de la Unión, Ejecutivo y Legislativo, ambos bajo dominio de Morena se coaliguen para intervenir directamente en la administración interna de un tercer poder, el Judicial, no es un ejercicio republicano”

La senadora de Morena por Campeche, Cecilia Sánchez abandonó las filas de Morena para sumarse al PRI por tener fuertes diferencias con lo que le mandaban votar desde Palacio Nacional. De hecho, se sumó a la postura de Olga Sánchez Cordero para votar en contra de la extinción de los fideicomisos de la SCJN .

Y es que el asunto es delicado, AMLO se ha apoderado de los recursos de fideicomisos como el Fonden y ahora, para inhabilitar a la SCJN, les quita 13 fideicomisos que representan 15 mil millones de pesos, mientras para las fuerzas armadas crea otros que ascienden a 116 mil millones de pesos, o sea, siete veces más.

Otros que salieron del gabinete

Arturo Herrera, segundo secretario de Hacienda tuvo el valor de señalar que el costo de Dos Bocas sería superior a lo anunciado y que el proyecto no era bueno para el país, se fue por fuertes diferencias con el presidente.

El exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú renunció por diferencias con AMLO sobre el control de los puertos del país.

Víctor Manuel Toledo Manzur renunció a la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales luego de que se difundiera un audio donde fijó su desacuerdo: “La 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe; no existe. La 4T está llena de contradicciones y esto se expresa, concretamente, en luchas de poder al interior del gabinete... No debemos idealizar la 4T. El gobierno es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión, que aquí la compartimos a lo mejor todos nosotros, no está, para nada, en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente”.

Una narrativa insostenible

El discurso lleno de contradicciones, que regresaría a los militares a sus cuarteles y ahora vemos la militarización de la vida pública; un sistema salud de primera que ahora está hecho ruinas; aseguró que pacificaría el país y en esta administración han ocurrido el mayor número de homicidios dolosos en la historia reciente. Dijo que primero los pobres y aumentó la pobreza extrema y la desigualdad, los ricos son más ricos y los pobres más pobres y en mayor cantidad. No se combatió la corrupción ni la impunidad, es el gobierno de los moches del nepotismo y el amiguismo y, en la construcción del Tren Maya, se cometió el peor ecocidio.

Sin tolerancia ni responsabilidad

Como sucedió cuando Xóchitl Gálvez pidió derecho de réplica para desmentir al presidente sobre política social y no le permitió el paso, o cuando el descontrol se hizo notar con la des invitación a la ministra Norma Piña para discutir con las comisiones senatoriales el tema de la extinción de los fideicomisos.

Algo que además lastima a la población, es cómo el gobierno desatiende las tragedias, como en la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde por órdenes de AMLO el ejército no desalojó ni acordonó la zona, dejando un saldo de más de 140 muertos, o la tragedia causada por el paso del huracán Otis en Acapulco, donde hizo un show tratando de ir, sin ensuciar su traje ni bajarse de la camioneta para luego mandar a los Siervos de la Nación a hacer propaganda política y lucrar con la tragedia.

Sin ideología, planes de gobierno, programas o criterios de gobernanza, la 4T se desmorona con una sola base, el populismo de AMLO y su idea mesiánica de ejercer todo el poder .

La 4T no tiene ideología ni principios, es puro populismo egocéntrico dispuesto para mantener el poder de un solo hombre.