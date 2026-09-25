El trabajo que está realizando Claudia Sheinbaum, al recorrer el país e informar, desde luego tendrá efectos positivos a la hora de tomar decisiones en las urnas. Eso, entre muchos aspectos, empieza a generar una percepción entre la sociedad, sobre todo si se cumple lo que se prometió en tiempos de campaña. De hecho, todo eso, para quienes trabajan arduamente, les ha permitido estar en el centro de los reflectores. Captamos, por ejemplo, la cadena de acciones que se han concretado y, por ende, anotamos las que han cambiado por completo la vida de los ciudadanos. Muchas de ellas, al ubicarlas como políticas públicas eficientes, radican en los programas sociales y en el acompañamiento para los sectores que más requieren asistencia. Hablamos de una cercanía, pero también de una empatía que se solidariza con las causas más apremiantes. Lo más sustancial, más allá del discurso, es la disponibilidad de quienes administran el poder institucional para servir.

Y la población, siempre atenta a lo que sucede para mejorar la calidad de vida, evalúa con detenimiento cada una de las acciones que ponen en marcha quienes están a cargo del despacho del Ejecutivo. Ahora que Sheinbaum está saliendo a territorio, en ese afán de abrir el abanico a la participación, la misma ciudadanía se involucra. Técnicamente, es como una inercia que sirve para que las cosas asuman un rumbo bien definido. Rasgos como esos, en buena medida, son los que terminan haciendo la diferencia para que las acciones tengan legitimidad. Todo eso, incluyendo lo que se vaya sumando, aumenta la aprobación de los representantes de la 4T. Podemos decir, viendo las circunstancias, que todo es parte de un armado o funcionamiento que se alimenta de respaldo, mayormente cuando se están privilegiando temas como seguridad, educación, salud, desarrollo y ayuda.

Eso explica un poco el respaldo que ha logrado sumar Sheinbaum en el primer tercio de su gestión. De manera paralela, casi inmediata, los gobernadores han ido haciendo lo propio. Algunos de ellos, con nombre y apellido, se llenaron de elogios y aplausos por la eficaz gestión que han realizado para transformar sus territorios. Dando a conocer esos pormenores, ahora que vemos con lupa su quehacer, resaltamos el informe de actividades de Alfonso Durazo en Sonora. En esa tesitura, luego de hacerse de mucho respaldo ciudadano, camina Salomón Jara en Oaxaca, quien le ha dado un nuevo rostro al sur del país. De cualquier forma, implementando una estrategia integral, también rindió informes un gobernador que, en buena medida, se hizo del reconocimiento. Hablamos de Américo Villarreal en Tamaulipas.

Otro de los puntos que están entregando cuentas a la sociedad, luego de sanear las finanzas producto de los malos manejos de Cuauhtémoc Blanco, es la entidad de Morelos, donde Margarita González ha llevado a buen puerto su labor, sobre todo en temas de innovación y tecnología a través de cumbres internacionales. De igual forma, fue posible edificar una buena administración en Nayarit con Miguel Ángel Navarro. Él, a cinco años de tomar protesta, se afianza entre los servidores públicos con mayor eficiencia en sus labores. Con ese oficio, específicamente en el sur del territorio nacional, vemos cómo Chiapas es punta de lanza del desarrollo. El acceso que se le ha dado a la industria, vanguardista e innovadora, es el camino incipiente para alcanzar ese potencial. Tomando decisiones correctas, sin duda, Eduardo Ramírez Aguilar encontró la brújula para poner a esa zona geográfica en lo más alto de la competitividad.

Apuntando hacia esa modernidad de la que hemos hecho énfasis, evidentemente encontramos a dos administraciones que han revolucionado y revolucionarán la movilidad con mecanismos de transporte como el teleférico. Uno de ellos, a punto de concretarlo, es el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Él, tanto en Uruapan como en la capital, ha privilegiado los enormes retos para que la ciudadanía encuentre nuevas y seguras formas de moverse, mayormente para acortar los tiempos. Ese mismo proyecto, ya detallado, se pondrá en operación en Puebla bajo la tutela de Alejandro Armenta. Él, al ver que es posible concretar lo que se planea con visión, está llevando a su enclave a otras latitudes, básicamente aquellas que se adaptan a las necesidades de un mundo globalizado.

Otro de los gobiernos, llegando exactamente a los cuatro años de labores, es la gestión de Delfina Gómez en el Estado de México. Después de hacerse notar con acciones y políticas sociales, efectivamente ese punto del país ha encontrado una ruta de desarrollo que, primero, reconstruyó el tejido social producto del abandono de los gobiernos del PRI. Es verdad, esa labor no ha sido sencilla; hubo la necesidad de reconstruir programas luego de enterarse de la precariedad que habían dejado en territorio las administraciones priistas. De hecho, a Delfina le favoreció mucho haber ganado en su segundo intento. Eso, tal y como lo vemos ilustrado, sentó las bases para cambiar la percepción pública. Lo mismo sucedió en Yucatán con Joaquín Díaz Mena.

Para alcanzar estas metas, como requisito indispensable, lo primordial es la voluntad que han tenido los gobiernos de la Cuarta Transformación. Muchos de los que mencionamos en los fragmentos de esta columna, desde que tomaron protesta, se han dedicado a trabajar arduamente por salir adelante. A algunos les ha tomado tiempo; sin embargo, hoy, precisamente cuando rinden cuentas ante el pueblo de México, la conducción es de primera.

Notas finales

Sabemos de muy buena fuente que, dentro de muy poco, la dirigencia nacional dará a conocer al coordinador de Nuevo León. De esa larga lista que se inscribió, lo mostró contundentemente: Tatiana Clouthier fue quien más canalizó el respaldo de la ciudadanía, así como el apoyo de militantes y simpatizantes de Morena. Incluso, el CEN sabe que, para poder garantizar esa competitividad, hay que tener un perfil de experiencia y madurez como el de Tatiana. Ella, inclusive, tendrá una labor eficiente llegado el momento de la campaña. Tiene todo lo que debe contar un buen perfil. Hablamos de liderazgo, elocuencia y empatía.

Por otro lado, ya entrando a detalles de los coordinadores, Gino Segura, ganador de la encuesta en Quintana Roo, está uniendo a todos los perfiles que participaron. Eso habla, además de su oficio político, de que su presencia está generando un efecto positivo para revalidar el triunfo en un enclave crucial de la llamada Cuarta Transformación.