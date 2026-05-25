“El que se une al movimiento se purifica”. “Aunque me llamen mesiánico voy a purificar al país”. Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México

Durante años, Javier Corral Jurado construyó una imagen pública de político opositor al autoritarismo. Defensor de la legalidad y crítico frontal de los excesos del poder. Desde el PAN se presentó con un discurso anticorrupción y como un hombre dispuesto a enfrentarse a los abusos del sistema. Hoy, esa narrativa quedó hecha pedazos.

El respaldo abierto que Corral dio al senador Enrique Inzunza Cázarez, luego de viajar a Sinaloa para arroparlo políticamente en medio de los señalamientos que pesan sobre el círculo político sinaloense, confirma que Corral no llegó a Morena por convicción ideológica, sino por conveniencia política y por su propia necesidad de protección.

La degradación del político comenzó el día que abandonó la crítica y terminó subordinándose a exactamente aquello que decía combatir. El mismo personaje que denunciaba la concentración de poder y el debilitamiento institucional terminó convertido en aliado funcional de la 4T.

Al hacerlo dejó claro lo que ya de por sí era evidente: su acercamiento a Morena respondió a su necesidad de sobrevivir políticamente y garantizar impunidad.

Fuero, protección y Morena

En Chihuahua, Corral dejó una administración marcada por acusaciones de persecución política selectiva, abuso de poder y manejo discrecional de recursos. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua señala al exgobernador por el presunto desvío de 98.6 millones de pesos del erario público.

Una investigación que sigue abierta e incluso un juez emitió una orden de captura en su contra. En agosto de 2024, autoridades de Chihuahua intentaron detenerlo en un restaurante de la Ciudad de México, pero la fiscalía capitalina encabezada por Ulises Lara, esposo de Lenia Batres y cuñado del entonces jefe de gobierno Martí Batres, intervino e impidió la detención.

Poco después, Corral asumió como senador plurinominal de Morena y obtuvo fuero constitucional y el blindaje frente a cualquier intento de captura.

Corral entendió rápidamente que en Morena había algo más valioso que los principios: protección política.

Por eso resulta revelador verlo defendiendo a figuras como Inzunza, señalado en investigaciones internacionales por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y que, en medio deversiones sobre redes de protección política, se coloque del lado del poder y no del lado de la transparencia que pregonó durante años.

La figura de anticorrupción que creó como panista, terminó convertida en legitimador de Morena y defensor de personajes cuestionados como narcopolíticos.

De opositor a aliado

Corral traicionó su discurso y supuesta postura política. Durante décadas utilizó al PAN para construir su carrera hasta llegar al gobierno de Chihuahua. Criticó una y otra vez a dirigentes del blanquiazul por negociar con el poder, los acusó de abandonar principios democráticos y al final terminó haciendo lo mismo, sólo que de manera mucho más cínica.

No salió del PAN por diferencias éticas. Salió cuando dejó de tener control político y encontró mejores condiciones de supervivencia con Morena.

Hoy convive cómodamente con prácticas y personajes que antes denunciaba ferozmente. Antes se asumía como defensor de la división de poderes y hoy guarda silencio frente a la captura institucional y la acumulación de poder impulsada por Morena. Decía defender la democracia y hoy respalda proyectos centralistas de control político-electoral.

Lo trágico en Corral no es únicamente su incongruencia personal, sino ser uno de los ejemplos más claros del uso del discurso anticorrupción como herramienta de ascenso político, y de políticos sin convicción, que cuando cambia el poder, cambian sus principios.

Su respaldo a Inzunza es la confirmación de que nunca fue el opositor que decía ser. Tras años de mantener una imagen, terminó convertido en la representación del político mexicano dispuesto a cambiar de partido, de discurso y de principios con tal de conservar influencia, fuero, impunidad y poder.

X: @diaz_manuel