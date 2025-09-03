Agradezco profundamente a Federico Arreola por brindarme, una vez más, este espacio para compartir con la ciudadanía temas de gran relevancia para nuestro país. Hoy quiero hablarles de una iniciativa que representa un paso firme hacia un México más seguro y más justo: la reforma constitucional en materia de extorsión presentada por la presidenta de México.

La extorsión se ha convertido en uno de los delitos más dañinos para las familias y las empresas mexicanas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024, tan solo en 2023, 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito, siendo la extorsión el más frecuente, con una tasa de prevalencia de 1,562 por cada 10 mil unidades económicas. Esta realidad no solo afecta la economía, sino que siembra miedo e incertidumbre en quienes todos los días luchan por salir adelante.

La iniciativa propone reformar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de extorsión, con el objetivo de homologar el tipo penal y las sanciones en todo el país. Esto es fundamental porque hoy enfrentamos un marco desigual en los estados que provoca impunidad, dificulta la coordinación y deja en estado de vulnerabilidad a las víctimas.

Se estima que en 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, lo que representa una tasa de 5,213 por cada 100 mil habitantes. En la mayoría de los casos, las víctimas entregaron lo solicitado por miedo y, lo más grave, más del 90% de estos delitos ni siquiera se denunciaron. Esto nos habla de la urgencia de construir un marco legal sólido, uniforme y con fuerza para que nadie se sienta solo frente a este flagelo.

Desde el Partido Verde , estamos convencidos de que esta reforma es un acto de justicia y de responsabilidad. Y lo decimos con claridad: respaldamos con firmeza las acciones y propuestas de la presidenta de México, porque sabemos que cada iniciativa que ella impulsa está guiada por la convicción de construir un país más justo, más seguro y con mayores oportunidades para todas y todos.

Como diputado federal, refrendo mi compromiso de apoyar y acompañar todo lo que la presidenta haga en beneficio de México, porque ese liderazgo es fundamental para seguir avanzando en las transformaciones que nuestro país necesita.

Porque este esfuerzo es por las familias, por los empresarios, por las y los trabajadores, por la seguridad de cada ciudadano. Es por México y también por nuestro estado. Con decisión, con unidad y con esperanza, seguiremos construyendo un mejor futuro.

Lo digo con la frente en alto: este trabajo es por Querétaro, y es por hacer Querétaro fuerte otra vez.

Ricardo Estudillo Suárez, Diputado Federal del Partido Verde Ecologista de México.