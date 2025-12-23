La plataforma interactiva Santa Tracker 2025 está lista para la Navidad. Acá te decimos cómo ver en vivo la ruta de Santa Claus.

Como ya es una tradición, Google habilitó Santa Tracker para conocer la ubicación en tiempo real de Santa Claus.

¿Cómo ver en vivo la ruta de Santa Claus con Santa Tracker 2025?

Si quieres seguir la ruta de Santa Claus en Santa Tracker 2025, acá te decimo cómo verla en vivo.

Toma en cuenta que Santa Tracker 2025 se puede consultar desde el sitio web tanto en smartphone como computadora:

https://santatracker.google.com/intl/es/

A poco más de 24 horas de que inicie la Navidad en México, Santa Claus se encuentra en el Polo Norte preparándose para llevar regalos por todo el mundo.

Google indica que el recorrido de Papa Noel durará 25 horas y su primera parada será el 24 de diciembre a las 22:00 horas en el Extremo Oriente ruso.

Santa Tracker 2025 (Google)

Estos son los juegos que hay en Santa Tracker 2025

Además de ofrecer la ruta de Santa Claus en vivo, Santa Tracker 2025 es una plataforma para que las familias celebren la Navidad jugando.

El sitio Santa Tracker tiene actividades, juegos y videos educativos como:

Laboratorio de programación

El selfie de Papá Noel

Oli bajo el mar

Baile de código

Elfo propulsado

Elfo musiquero

Pelea de bolas de nieve

Crea un elfo

Batalla de envoltorios

Pingüino atraparregalos

Viaje en ferrocarril

Presentes y prisas

Tirachinas de regalos

Guía la bola

¡Que no se caiga el regalo!

Elfo de altos vuelos

Dibujo rápido

Pintura navideña

Tiempo de regalos

Tradiciones festivas

Contraseña a prueba de pingüinos

Traducciones

¿Dónde está Papá Noel?

Reno a la carrera

Zona de pruebas nevada

Test de Geografía

Túnel de viento

Encuentra a la pareja