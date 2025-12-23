La plataforma interactiva Santa Tracker 2025 está lista para la Navidad. Acá te decimos cómo ver en vivo la ruta de Santa Claus.
Como ya es una tradición, Google habilitó Santa Tracker para conocer la ubicación en tiempo real de Santa Claus.
¿Cómo ver en vivo la ruta de Santa Claus con Santa Tracker 2025?
Si quieres seguir la ruta de Santa Claus en Santa Tracker 2025, acá te decimo cómo verla en vivo.
Toma en cuenta que Santa Tracker 2025 se puede consultar desde el sitio web tanto en smartphone como computadora:
- https://santatracker.google.com/intl/es/
A poco más de 24 horas de que inicie la Navidad en México, Santa Claus se encuentra en el Polo Norte preparándose para llevar regalos por todo el mundo.
Google indica que el recorrido de Papa Noel durará 25 horas y su primera parada será el 24 de diciembre a las 22:00 horas en el Extremo Oriente ruso.
Estos son los juegos que hay en Santa Tracker 2025
Además de ofrecer la ruta de Santa Claus en vivo, Santa Tracker 2025 es una plataforma para que las familias celebren la Navidad jugando.
El sitio Santa Tracker tiene actividades, juegos y videos educativos como:
- Laboratorio de programación
- El selfie de Papá Noel
- Oli bajo el mar
- Baile de código
- Elfo propulsado
- Elfo musiquero
- Pelea de bolas de nieve
- Crea un elfo
- Batalla de envoltorios
- Pingüino atraparregalos
- Viaje en ferrocarril
- Presentes y prisas
- Tirachinas de regalos
- Guía la bola
- ¡Que no se caiga el regalo!
- Elfo de altos vuelos
- Dibujo rápido
- Pintura navideña
- Tiempo de regalos
- Tradiciones festivas
- Contraseña a prueba de pingüinos
- Traducciones
- ¿Dónde está Papá Noel?
- Reno a la carrera
- Zona de pruebas nevada
- Test de Geografía
- Túnel de viento
- Encuentra a la pareja