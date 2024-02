De incredulidad lo que está pasando en los tres poderes de Nuevo León . Es increíble que no se puedan poner de acuerdo para nombrar posiciones estratégicas que llevan años, sí años, sin tener alguien que las lleve o administre. Ridículo que les de igual enfrentarse a las autoridades electorales y que les resbale el bien de las personas que los eligieron.

No le pueden estar parando al Congreso todas las reformas y decretos solo porque hay una batalla sin sentido con los diputados locales. Los diputados locales tampoco pueden estar haciendo publicaciones que saben de antemano harían que el gobernador no pueda gobernar.

Es lógico que el gobernador vete a las personas propuestas para ocupar la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General de Justicia. Las personas propuestas tienen lazos con los partidos políticos. El gobernador con el escudo de la “vieja política” y los del Congreso con la excusa de que el gobernador oculta algo. Mientras son peras o son manzanas, ambos poderes tienen trabado un nombramiento que debería de tener un líder desde hace mucho tiempo.

Samuel no ha cumplido con la entrega del Paquete Fiscal del 2024. Los que tienen la mayoría en el Congreso no quieren perderla, por lo que no han aceptado la renuncia de Alhinna Vargas, pues de hacerlo habría más trabas para mandar todas las reformas y decretos por más discusiones sin sentido en el Congreso.

Es curioso que en una ciudad con universidades prestigiosas a nivel nacional e internacional no exista una sola persona que pueda hacerse cargo de los puestos donde se necesitan personas apartidistas. Si entrará alguna persona que no tuviera nada que ver con los partidos, ¿existiría una real aplicación de las leyes? Complicada elección pues si la persona no es fosfo fosfo o de los otros partidos pudiera haber una cortadera de cabezas para todos. ¿Será por eso que esta decisión está en un impasse?

Imagino que al menos algunos profesores de las escuelas de ciencias políticas de la ciudad están rompiéndose las vestiduras por el comportamiento de las personas que llevan la política del país.

Sin ser oráculo, pronosticó que todo esto que está pasando se pondrá peor en tiempos electorales pues será parte de lo que veremos en campaña. Ya veo los promocionales en las campañas del estado donde se hable de los bloqueos, y del otro lado se hable de la vieja política.

Y se supone que este es un estado donde hay un mejor nivel educativo en otros. Que hay más oportunidades laborales que las que se tienen en otros lugares. ¿Cómo es posible que toda la sociedad este en manos de políticos que parece que solo buscan beneficio personal?

¿Dónde están las organizaciones civiles? Creo que la apatía de la sociedad ha hecho que a los legisladores no les de miedo no hacer nada y peor, trabajar para que no pueda suceder nada.

A los regios nos enseñaron a trabajar y no quejarse. A que todo lo que está pasando debería de resolverse de alguna manera. Los tiempos han cambiado ya que nuestra sociedad no piensa a quien está apoyando. Lo que deberíamos de aprender es que el hartazgo hace que no tomemos buenas decisiones.