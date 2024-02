¿Cuál es el motivo real de que Xóchitl Gálvez esté haciendo gira en España? Los otros dos candidatos están haciendo campaña sin hacerla con invitaciones a dar pláticas o mesas redondas que no son consideradas como tal, aunque apesten a actos de campaña.

¿Qué gana Gálvez visitando a Calderón? No se si quiera hacer énfasis en que su campaña está respaldada por el expresidente que muchos panistas quieren pero que no hizo un trabajo digno para que continuara el PAN gobernando al país, dándole la estafeta de nuevo al PRI. ¿Sabrán los que están haciendo campaña con Gálvez que relacionarla con los pesos pesados del PAN puede quitarle los votos de los priistas de corazón? ¿Por qué no buscan encontrarse con un contrapeso del PRI para balancear la ecuación? Allá en España está Peña Nieto, ¿Por qué no visitarlo para que les dé la bendición del PRI?

Mire que el candidato del MC está haciendo “no campaña” en varios estados, lo que ha publicado en sus redes sociales.

Dice Gálvez que está en España visitando a empresarios, intelectuales y migrantes. ¿Cuántos votos pueden representar estas personas? Si está haciendo acuerdos por si se da el caso de que gane la elección lo entiendo, pero buscar el voto en un país tan lejano hace este viaje más aspiracional que real.

Vi una de las pláticas o ponencias que tuvo en un improvisado templete arriba de unas escaleras donde un grupo de menos de 20 personas la estaba escuchando. ¿Cuál es el impacto de este mensaje para los votantes? Todavía es más válida la vista a Estados Unidos donde hay más mexicanos que pueden votar o tener influencia sobre los votantes mexicanos.

Sigo sin entender la campaña de la coalición más complicada de la historia de la política mexicana.

Leí una frase en una columna de Ana Lozano en SDP Noticias que habla sobre lo que tendría que hacer Gálvez para ganar más adeptos, la candidata de Fuerza y Corazón por México necesita un “electorado encabronado” para poder afrontar más honrosamente las elecciones. Si no encuentra una razón para cambiar algunos votos de los de la 4T para ella, y aun sumando los del MC, no está ni cerca de alcanzar a Claudia Sheinbaum.

Empezarán los comentocratas a decir que las encuestas están cuchareadas si los números no se apegan a sus creencias, que sí hay oportunidad y otras cosas. Para generar esa oportunidad tiene que haber trabajo y no creo que un viajecito a Madrid sirva de mucho.

Cada quien sus planes de campaña, pero lo que veo es que la de Xóchitl no está encontrando a los votantes necesarios para competirle a Morena.

Habrá que esperar un mes y conocer cómo empiezan las campañas .

Esperemos.