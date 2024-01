Rubén Rocha confirmó que su gobierno colocó a Sinaloa como el estado que más presupuesto destinó a la educación en 2023.

Ello con base en los resultados de un estudio presentado por la organización Política Colectiva, que ubicó a Sinaloa como la segunda entidad que más recursos destinó al desarrollo social, rubro en el que se incluye a la educación.

En su Conferencia Semanera, Rubén Rocha resaltó que Sinaloa destinó el 62.96 por ciento de su presupuesto al desarrollo social.

Y dentro de ese mismo porcentaje, el 43.92 por ciento fue aportado al ramo de la educación en particular, convirtiendo a Sinaloa como el estado que más dinero invirtió en este sector.

El gobernador Rubén Rocha explicó que las universidades públicas estatales e institutos de educación media superior no generan recursos propios suficientes para su funcionamiento, por lo que requieren del apoyo del gobierno.

Añadió que una gran parte es lo que se aporta a las universidades y refirió que no hay un solo estado en México que haya otorgado el recurso que su gobierno destinó a la educación.

El gobernador Rubén Rocha explicó que durante diciembre el gobierno federal y el gobierno estatal aportaron 400 millones de pesos de manera equitativa para que la UAS pagara el aguinaldo a sus trabajadores.

Además de 70 millones de pesos más para cerrar el año, es decir, pagar la segunda quincena de diciembre y el recurso extraordinario de 550 millones de pesos durante 2023.

“Fueron 470 millones de pesos –para diciembre-, el año pasado fueron 550 millones de pesos, conseguí del Gobierno Federal 275 y hablé directamente con el presidente en los dos años, y 275 les dimos nosotros. En primer lugar, no se registra un dato similar en Sinaloa de gobierno alguno y este año en particular no hay ningún otro estado que tenga esa aportación a la Universidad”.

En lo que va en estos primeros 15 días del año, Rubén Rocha informó que a inicios de la semana pasada firmó el convenio para destinar cada quincena los recursos estatales necesarios para la UAS.

Por lo que se destinaron los 90 millones de pesos que corresponden al Gobierno del Estado para el pago de la primera quincena para sus trabajadores.

Sin embargo, dio a conocer que adelantó los 90 millones de pesos correspondientes a la segunda quincena de enero, la que vence el día 31, y además otorgó un préstamo de 50 millones de pesos adicionales.

“Nosotros no sólo les dimos los 90 millones nuestros, les adelantamos 90 millones más de la segunda quincena y les prestamos 50. Normalmente se comprende el adelanto de la segunda quincena de enero porque no llega a tiempo el recurso de la Federación, el trámite es un poquito más lento, pero nosotros no dejamos que tengan problemas, y ni un volante he sacado para entregárselo a cada trabajador y decirles recibiste tu aguinaldo, recibiste la última quincena de diciembre, la primera de enero porque nosotros les dimos el dinero, no, ahí verán las valoraciones que hagan los universitarios y los padres de familia”.

Rubén Rocha