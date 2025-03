“Cómo pretendes volar, si no te alejas de los que te arrancan las plumas.” REFLEXIÓN DE AMOR PROPIO

<i>“</i>Los seres perversos parecen hermosos al lado de otros más perversos; no ser lo peor también tiene mérito.” SHAKESPEARE

“Las mujeres creen inocente todo cuando pretenden.” JOSEPH ANTOINE RENÉ JOUBERT

¡Hay prioridades! Y si no, pregúntenle a Ricardo Monreal, a Adán Augusto López, a Luisa María Alcalde, a Manuel Velasco y a Alejandro Esquer, quienes estaban listos para tomarse la foto con Andrés Manuel López Beltrán y no pendientes de que la presidenta hacia su arribo al evento al que ELLA los había convocado... Julio Hernández López no lo podía haber dicho mejor; la selfie con el orgullo de su nepotismo (el de López Obrador en este caso) bien valía darle la espalda a la primer mandataria.

Lástima que ella no conoce este otro dicho: “más vale sola que mal acompañada”… Larga lista de desplantes, de desaires y de despistes; suficiente para hacernos ver a todos que esas y otras figuras de Morena están por lo que les acomoda. Y que el pueblo de México se joda.

Error el evento. Definitivamente. Si la intención era fortalecer la imagen de la presidenta —que sí lo era— lo que trasminó fue el gasto ingente de dinero que debería tener mejores fines que mover acarreados. Ya, si querían gastar el dinero de los contribuyentes en fortalecer su imagen, que fuera al menos por el respeto que se ganen esas autoridades atendiendo alguna de las tragedias —¡la que sea!— que conocimos el sábado pasado en voz de las mujeres de este país.

Pero regresemos al festival de ayer: al menos, chueco o derecho, con quien habló el señor Trump para dejar los aranceles en suspenso por un mes más, fue con ella, no con ninguno de los legisladores. Ellos ni siquiera han podido buscar a sus pares norteamericanos. Tampoco se logró nada vía los dirigentes de Morena. Buenos para nada; traidores a la patria.

¿Querían ayudar al Movimiento, a la unidad nacional, al futuro del país? A los aludidos les hubiera valido más llevar el mensaje de SU presidenta a todos lados y no sus sonrisas hipócritas a un evento donde brillaron otros —ellos por lo pronto—, pero no ella.

El poder del partido radica en otro lado. Y el ansia por hacerse de más poder también. Si alguien tenía alguna duda de lo que sucedió, la dirigente nominativa de Morena culpó a la oposición (“por sacar las cosas de contexto”), mientras Adán Augusto, Manuel Velasco y Ricardo Monreal (luego lo borró) le pedían perdón a la presidenta por el despiste. Lo hicieron vía X. ¿Cómo? ¿Será que después del agravio no les responde en WhatsApp? La presidenta haría bien. Es más, es un buen momento para que la catadura de estos quede clara y no cuente con ellos. Pero ningún ciudadano medianamente comprometido con México tampoco.

Ojalá ya nadie de su equipo vuelva a insistir con estos festivales donde algunos reciben trato de VIP (porque “no todos somos iguales”; algunos integrantes del gobierno son más iguales que otros).

En el acto de “unidad” de la 4t no se vieron fisuras, se vieron francas divisiones pensando en la revocación de mandato y en el 2030.

¿Lo peor? Que más allá del bailongo y la foto, la promesa de “ni una más” es eso, una promesa. Promesa que se rompió minutos después de ser pronunciada en el Día de la Mujer. Cientos de zapatos y evidencia de cuerpos incinerados encontrados por colectivos de madres buscadoras en en Jalisco (no por la fiscalía estatal o de la República). Un Auschwitz del Bienestar en toda regla. Peor todavía cuando la memoria en la prensa evoca que ese rancho ya había sido cateado hace dos años y por lo visto a partir de entonces evolucionó en algo peor…

Y no, no llegaron todas. No llegaron las más de 20,000 mujeres asesinadas el sexenio pasado solo por ser mujeres, tampoco las madres de los desaparecidos, ni las que han sufrido con sus hijos sin medicamentos. Para todo fin práctico, ante el desprecio de quienes se dicen “su gente” ni siquiera llegó Sheinbaum.

Giro de la Perinola

Ya déjense de cuentos: la 4t NO es feminista. No teniendo a Félix Salgado Macedonio en sus filas como senador y buscando ser gobernador. Tampoco con legisladores de la 4t que le sirven de escudo a Cuauhtémoc Blanco. O a Pedro Salmerón, quien sigue cobrando del erario. Y me puedo seguir y seguir y seguir; ilustrando diariamente con un ejemplo (¡qué digo uno!) hasta el próximo 8 de marzo el porqué el gobierno de la Cuarta Transformación no está del lado de las mujeres.