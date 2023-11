“Te negaré tres veces Antes de que llegue el alba Me fundiré en la noche Donde me aguarda la nada Me perderé en la angustia De buscarme y no encontrarme Te encontraré en la luz Que se me esconde tras el alma.” PABLO MILANÉS

“El alma imita durante un tiempo a aquel que la ha despertado, pero eso dura muy poco si se es consciente y mucho si se es ingenuo.” ALEJANDRO JODOROWSKY

Ya somos Dinamarca. No hay desabasto de medicamentos y tampoco se ha recortado el presupuesto federal a la Salud. No aumentaron las muertes por enfermedades crónicas, el cuadro de vacunación es completísimo y ningún niño enfermo de cáncer ha muerto por falta de medicinas oncológicas… No hay razón para que sus papás se tengan que quejar ante las autoridades ni se vean orillados a tomar las vías de acceso al Aeropuerto de Copenhague-Kastrup…

Y en razón de lo anterior —cosa que Andrés Manuel asegura como mantra un día sí y otro también en el espacio de sus predicaciones mañaneras—, ¿para qué demonios se necesita, entonces, la súper farmaciota que la 4t dice inaugurará el 30 de diciembre?

¿Para qué arriesgar a que expire un grandísimo acervo de todas las medicinas habidas y por haber, mismo que estará localizado en el Valle de México, si medicamentos hay de sobra en el país y todo está perfecto y “vamos requetebién”?

¿O será esto otra forma que fraguó el presidente para quemar nuestros impuestos, para venderle espejitos a los incautos y ignorantes y, de paso, para hacer millonario a algún (algunos) allegado(s)?

Y claro, también seguir “comprando” a los militares...

La encargada de administrar dicha farmacia y llevar el despliegue de la logística a buen puerto es ni más ni menos que BIRMEX. ¡Sí!!!! La empresa paraestatal a cargo de los militares, hoy es dirigida por el general Jens Pedro Lohmann.

Increíble. Una responsabilidad más que debería estar en manos de civiles.

Hagamos un recuento (aunque pueda parecer repetitivo, considero no está de más): administradores de aeropuertos, trenes, puertos y aduanas. Constructores de aeropuertos, trenes, escuelas (¿y refinerías?). Transportistas de vacunas, libros de texto, gasolina. Dueños de hoteles, centro turísticos y recreativos. Ahora también parte primordial del sector salud se encuentra en sus manos…

Para ser un gobierno civil, progresista, liberal, mucho se asemeja a un gobierno militar, conservador y, sí, ‘facho’. Así, igual de facho como AMLO le llama a Javier Milei, presidente electo de Argentina.

¿Vamos viendo cómo son las cosas? ¿Ya vamos entendiendo o me regreso?

Antes de que comenzara el verdadero desastre del sector Salud de nuestra nación, López Obrador había mencionado en más de una ocasión que cómo era posible que los medicamentos no llegaran a los puntos más alejados del país cuando “la comida chatarra y la Coca-Cola llegan”. Ante esa argumentación, todo México debió haber encendido las alarmas. Ya desde entonces.

Luego, el mandatario propuso crear una empresa del gobierno que distribuyera los medicamentos a todo lo largo y ancho de territorio nacional. Pero la empresa ya existía (sí, ¡BIRMEX!), la cual en ese entonces hacía y distribuía vacunas… Ahora no hace vacunas y su nueva misión es administrar esta farmacia y subcontratar empresas para que los medicamentos lleguen a toda la población y con ello terminar con el desabasto existente... Ese desabasto cuya existencia el gobierno ha negado mil veces.

No terminan de arreglar un problema causado por ellos mismos y encima López Obrador nos vuelve a decir que ya mero somos como Dinamarca.

El querer distribuir medicamentos como se distribuyen las Sabritas y las Coca Colas es desconocer muchas características de los medicamentos. Para empezar, que no les puede dar el sol, ni pasar altas temperaturas ni cambios drásticos de estas. No se diga de los que requieren cadena de frío… A lo anterior se suma que requieren altos controles de calidad, manejo de medicamentos controlados, inventarios actualizados (con lo que implica estar re abasteciendo constantemente), controles también de caducidad. Plantas de electricidad para evitar apagones, cortos o tan solo evitar “picos” en la corriente eléctrica. Un sistema automático de inventarios que requiere estar conectado por internet con todos los centros de salud del país, para antes de que los inventarios locales estén en cero, ya estén siendo surtidos por la farmacia. Tener claro tiempos y distancias para poder surtir a los centros de salud y de igual manera solicitar el/los medicamentos a tiempo a los proveedores.

Pero lo que López Obrador se imagina es únicamente una gran bodega… Realmente muy poca imaginación para hacer frente al desabasto existente y a la carencia de atención médica (incluyendo la producto de la desaparición del Seguro Popular y posteriormente de su suplente, el INSABI). ¡Hay 50 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud contra los 30 millones que eran al principio de este sexenio (CONEVAL)!

Ocupamos el último lugar de los países de la OCDE tanto en muertes prevenibles como en atención a enfermedades tratables (tenemos el vergonzoso primer lugar en muertes prevenibles con 435 decesos por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio de la OCDE es de 158; en las muertes tratables —enfermedades crónicas como diabetes, algunos cánceres, trastornos de corazón— tenemos 230 muertes por cada 100 mil habitantes, cuando la media es de 79).

No, no estamos como Dinamarca, los muertos que no votan (diría López Gatell) son muestra de ello.

Las cifras —que son personas— continúan: para el cáncer de mama, enfermedad grave a nivel mundial, pero tratable, México volvió a obtener el último puesto en mamografías realizadas. En el 2020 cayeron en un 58% respecto a las practicadas en el 2019; en los años subsecuentes no se ha alcanzado la cifra de 2019.

Turquía es el país miembro de la OCDE que menos gasta en salud, seguido de México, pero —ojo— ¡los mexicanos somos quienes más destinamos en ‘gasto de bolsillo’ en la salud!

López Obrador ya anunció que la farmacia va; que ya se dio el 10% del financiamiento a una empresa que proveerá los medicamentos.

Pero además de la compra de medicinas y material sanitario vario, esta significará de entrada un gasto de 2,640 millones de pesos que se desglosan en: 1,400 millones para la adquisición de terrenos; 390 millones para rehabilitar y adecuar naves industriales; 850 millones para equipos, cámaras de frío, líneas de “picking”, una unidad robot; mantenimiento de 352 millones de pesos al año. Mismo así, este proyecto no pinta para bien.

Si al menos hubieran contratado a los encargados de la logística de Coca Cola o Sabritas, tal vez —y solo tal vez—la farmaciota tendría oportunidad de servir…

1er giro: la fecha de inicio de actividades de Mexicana de Aviación vuelve a posponerse. Y de 20 destinos contemplados, ahora solo hay nueve. La 4t sigue sin explicar el porqué se decidió contratar a la empresa estadounidense SAT Aero Holdings Inc. para arrendar las aeronaves y reclutar a la tripulación.

Aun cuando el volumen de ventas de PEPSICO (botanas Sabritas y Mafer) en América Latina disminuyó en el tercer trimestre del año, sus ingresos aumentaron en un 21%, ello producto de sus estrategias en precios.