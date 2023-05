El presidente de México le lanzó un dardo envenenado al diputado plurinominal Santiago Creel Miranda, como era de esperarse, este defendería sus amigos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo he comentado en muchas ocasiones con López Obrador, nada es lo que parece.

No sé como un político de tantos años que se jacta de tener seguidores para lograr la Presidencia en unos minutos contestara a favor de unos ministros y en contra de millones de mexicanos.

Conocemos a Santiago Creel, y lo conoce aún mejor el presidente. Seguramente ya sabía que su contestación sería en defensa de la Presidencia del Poder Judicial y no en favor de los mexicanos, quienes escucharon 20 mil millones que pagan de nuestros impuestos a un grupo de políticos que son puestos por los gobernantes de la derecha en su mayoría.

Solo escuchar del fideicomiso me estremeció, yo que he caminado en serranías y ver personas mayores que su platillo fuerte es sopa de tortilla con sal y su menú de navidad en ocasiones son frijoles con pollo, solo en ocasiones muy especiales, ahora para algunos podría tener un cambio gracias a las pensiones que entrega el gobierno a personas de la tercera edad.

El día que escuché los 40 privilegios que tienen fue realmente impactante, no daba crédito a lo que escuchaba de voz del presidente de México. Tener ese dinero a su disposición desde alimentos, alcohol, viajes por todo el mundo, sueldos vitalicios de más de 300 mil pesos, camionetas blindadas qué se llevarán a su casa al término de su mandato judicial, seguros de gastos para sus majestades con sus familias. Cómo no reaccionar ante tantos privilegios por tener la oportunidad que un político los envié al trabajo de sus vidas.

Sabemos que todos quedarían agradecidos con quien les dio ese poder y seguridad para ellos, con sus familias en el futuro del cual ya no tendrán que preocuparse ahora, entiendo los motivos que tienen los ministros para estar en contra de todas las reformas del Ejecutivo federal. No les importa lo que hagan o reciban alguna orden, así sea soltar políticos corruptos, regresar su dinero, amparar a sus grupos que tienen investigaciones, si sigo nombrando todo no acabaría nunca.

Esto va a crecer ahora que todos los mexicanos en todo el mundo saben lo que gana un ministro. Seguramente ahora, sabrán qué hacer, dejarlos con su excelente sueldo y nivel económico por encima de cualquier forma de vida de la mayoría de mexicanos o pueden decidir por el Plan C, que piden los morenistas para de una vez quitar el último bastión de políticos que ganan millones y millones, aparte de ampararse para ganar más que el presidente de la República.

Mientras la Presidencia de México ejerció un gasto público de 500 millones, el tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció más de 73 mil millones para que reciban en su mayoría un grupo de jueces que tienen la seguridad y el futuro de México en sus manos desde el último engranaje de poder de la derecha.

Por ello, Norma Piña debe tener agradecimiento a Claudio X González y los opositores del presidente, quienes crearon toda esa mentira para afectar a Yasmín Esquivel y así poder entregar el poder a la actual presidenta de la SCJN,.

Ahora todo se ve más claro que antes y donde van a parar esos fideicomisos. Acaso sobre ese dinero ¿no tendrán poder los que pusieron a Norma Piña en el poder?

Gracias por su atención.

Antar M. Nacif en Twitter: @antarmnacif