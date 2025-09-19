Hoy México vive un momento histórico. La Dra. Claudia Sheinbaum, nuestra primera presidenta, no sólo ha rendido cuentas en su primer Informe de gobierno, sino que ha mostrado con hechos que la transformación de la vida pública del país está en marcha. Su informe estuvo acompañado de la presentación del Paquete Económico 2026, una hoja de ruta clara que garantiza estabilidad, crecimiento y bienestar social.

Se trata de un paquete responsable que proyecta un crecimiento económico de entre 1.8 y 2.8%, reduce el déficit a cerca del 4.1% del PIB, y asegura que los programas sociales cuenten con respaldo sólido. Todo esto con disciplina fiscal y sin perder de vista la estabilidad macroeconómica. Pero lo más importante es que no se trata de cifras frías: son políticas que se traducen en justicia y bienestar para millones de mexicanas y mexicanos.

Los resultados ya se ven en cada rincón del país. En Querétaro, 70 mil jóvenes reciben becas, 4 mil universitarios cuentan con apoyo, y más de 44 mil niñas y niños de kínder y primaria están becados. El campo también florece: 15 mil productores reciben fertilizantes y 80 mil niñas y niños reciben leche. A esto se suman los avances en educación con el programa La Escuela es Nuestra, que ha mejorado 989 escuelas; en salud, con la atención Casa por Casa y las medicinas gratuitas en farmacias de bienestar; y en derechos, con el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y presupuesto directo para 166 comunidades.

La visión de la presidenta también mira hacia el futuro con proyectos que transformarán la vida de millones: el tren de pasajeros Querétaro–San Luis–Nuevo Laredo, la construcción de 25 mil viviendas y la nueva universidad Rosario Castellanos, que ampliará el acceso a la educación superior.

Además, cabe resaltar que el pasado 15 de septiembre la presidenta Sheinbaum hizo historia al convertirse en la primera mujer en dar el Grito de Independencia desde Palacio Nacional. Con la bandera ondeando y el ¡Viva México! retumbando en el Zócalo, quedó claro que nuestro país avanza hacia una etapa de justicia, igualdad y esperanza. Fue un momento que simboliza que con nuestra presidenta hay destino, pero sobre todo la certeza de que todo va a seguir mejorando bajo su mando.

Hoy más que nunca, Querétaro y México están del lado de la presidenta. En el PVEM le damos respaldo total e incondicional, convencidos de que juntos construiremos un país y un Querétaro mas fuerte y próspero.

Agradezco a Federico Arreola por este valioso espacio semanal que nos permite acercarnos a la ciudadanía y reflexionar sobre el rumbo de nuestro país.