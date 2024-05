Palabras clave del proyecto de nación 2024-2030: República, democracia, justicia, responsabilidad, participación, honestidad, combate a la corrupción y la impunidad. Derechos, no privilegios. Fraternidad. Humanismo. Primero los pobres. Respeto a las libertades. No reelección. Disciplina financiera y fiscal.

En este texto recupero, en pocas palabras, el proyecto de nación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la república; documento que ha sido publicado recientemente en redes sociales digitales por la coalición política “Sigamos haciendo historia”. Destaco las propuestas más importantes del proyecto, desde mi perspectiva, con la finalidad de contar con elementos básicos para entender cuál es la propuesta programática del gobierno federal que ofrece esta coalición para el periodo 2024-2030. Intercalo algunas preguntas para iniciar e invitar a la reflexión.

República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable

Se propone división entre poder político y poder económico. Este gobierno no se someterá a ningún poder económico, político o extranjero. Siempre trabajará por el interés supremo del pueblo de México y de la Nación.

Por el bien de todos, primero los pobres. Gobierno sensible, de territorio, no de escritorio.

Se garantizarán las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. Se respetarán los derechos humanos. No se usará la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México. Se respetará a la libertad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Se combatirá cualquier forma de discriminación. No al racismo y no al clasismo en México. ¿Cómo serán las relaciones del siguiente gobierno federal con la prensa?

Se protegerán y defenderán los derechos de nuestros paisanos del otro lado de la frontera. Seremos respetuosos del gobierno de Estados Unidos. Somos el principal socio comercial. Habrá buena voluntad para la coordinación, pero nos corresponde exigir también el respeto a nuestra soberanía, a las y los mexicanos de los dos lados de la frontera. ¿Cuáles serán los ejes principales, específicos, de la política migratoria?

La política exterior seguirá los principios constitucionales de la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la fraternidad con todos los pueblos del mundo. Aparte de ello, ¿cuáles serán los ejes específicos de la política exterior de México durante los próximos 6 años?

Reforma al sistema electoral que fortalece la democracia participativa, la revocación de mandato, la decisión del pueblo a través de las consultas, la reducción del costo del INE y del Tribunal Electoral y la elección de los consejeros electorales y los magistrados, por voto popular. ¿Cómo se visualiza, específicamente, el tema de las representaciones plurinominales tanto en la Cámara de Diputados Federal como en la Cámara de Senadores?

Sufragio Efectivo, No Reelección. No debe haber reelección a ningún cargo de elección popular a partir de la siguiente elección presidencial del 2030.

No al influyentismo, la corrupción ni a la impunidad. Fiscalización del servicio público. ¿Cómo se integrará, institucionalmente, el sistema nacional anticorrupción?

Austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal. No regresarán los lujos ni los privilegios (en el gobierno), no habrá avión presidencial, no habrá estado mayor presidencial.

Autonomía del Banco de México y el equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. No habrá condonación de impuestos a grandes contribuyentes. Se combatirá a la evasión fiscal. ¿Se ratificará al actual secretario de Hacienda y a su equipo de colaboradoras y colaboradores?

Simplificación y digitalización de trámites. La tecnología al servicio de la gente y de la nación. No a los gasolinazos, no habrá aumento a las tarifas eléctricas, ni a los precios del gas doméstico por encima de la inflación.

República fraterna

Igualdad para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Justicia y reconocimiento de las culturas y las lenguas.

Pensión universal a las personas adultas mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, seguirá. Aumentará el número de beneficiarias del programa de bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras. Nunca debajo de la inflación.

Las mujeres de 60 a 64 años recibirán un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de los 65 y más. En 2025 un millón de mujeres de 60 a 64 años van a recibir este apoyo. ¿De dónde se obtendrán los recursos financieros para alcanzar esta meta?

Banco del Bienestar, seguirá. Se prohibirá constitucionalmente el maltrato a los animales.

República educadora, humanista y científica

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundarias públicas tendrán una beca universal. Este derecho se irá cumpliendo progresivamente en los primeros tres años de gobierno. ¿De dónde se obtendrán los recursos financieros para alcanzar esta meta si no se realizará ninguna reforma fiscal?

Aumentarán las becas para estudiantes de educación media superior pública. Se ampliará hasta llegar al doble el número de becas de estudiantes universitarios, vamos a llegar a un millón de becas para estudiantes universitarios, de manera progresiva. Misma pregunta que la anterior.

Se incrementará gradualmente también, la beca para estudiantes de posgrado. La misma cuestión.

Seguirá el apoyo a las escuelas públicas de diferentes niveles, a través del programa la Escuela es Nuestra. ¿Existe una evaluación nacional y por entidades federativas de este programa? ¿Qué aspectos habrá que corregir y cuáles son las áreas de oportunidad y cambios de este programa?

Continuarán y se fortalecerán los programas educativos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y los libros de texto gratuitos (LTG). ¿Cuáles son los ejes de esas ideas de continuidad y fortalecimiento? ¿Cuál es la autocrítica que se ha realizado en relación con los cambios al artículo 3 constitucional y la ley general de educación (2019)? ¿Cuáles son las autocríticas al trabajo realizado en torno a los LTG? ¿La NEM como concepto y como norma (LGE) será intocable o se propondrán ajustes al mismo? ¿Qué ajustes se proponen para el proyecto de cambio curricular para la educación básica y media superior durante el siguiente sexenio?

El horario de las escuelas primarias se irá extendiendo gradualmente para enseñar educación física y artística. ¿Se retomará el programa de escuelas de tiempo completo o esta propuesta se ejecutará de manera independiente?

Las escuelas primarias públicas serán espacios de prevención de la salud. Se atenderá salud mental, prevención de las adicciones, la salud bucal, y exámenes de la vista con lentes gratuitos a todos aquellos que lo necesiten. ¿Cómo se aterrizará esta propuesta? ¿Se crearán plazas laborales para contratar a médicos, psicólogos, dentistas y oftalmólogos por escuela o zona escolar?

El magisterio nacional seguirá siendo reconocido y por ello, se revisará de manera conjunta temas pendientes de la USICAMM, evitando cualquier forma de corrupción y conflicto de interés. ¿Esto implica la derogación de la Ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros (LSCAMM)? ¿Habrá una iniciativa para crear una ley diferente donde desaparezcan los incentivos económicos de corte meritocrático, se erradique a la burocracia dorada de USICAMM y se revalorice en serio al magisterio? ¿O cómo concebirá el futuro gobierno el “reconocimiento” al magisterio?

Se fortalecerá a la Educación Media Superior. México debe tender a que haya la misma cantidad de preparatorias como de secundarias. Para ello, vamos a hacer más preparatorias y vamos a consolidar y a unificar los programas de estudio, tomando en cuenta la educación básica, de manera humanista, científica y lugares de trabajo y certificación. Salarios justos para los docentes de este nivel educativo. ¿De dónde se obtendrán los recursos financieros para alcanzar esta meta si no se realizará ninguna reforma fiscal?

Todos los sistemas de educación superior pública del país serán gratuitos. Se fortalecerán las universidades Benito Juárez, se harán nacionales dos universidades que creamos en la Ciudad de México, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. En el siguiente sexenio, se atenderán a otros 300 mil estudiantes. La educación es un derecho, no es un privilegio, no es una mercancía. ¿Existe o se realizará una evaluación institucional sobre el proyecto de universidades Benito Juárez? ¿Con qué recursos financieros se cumplirá esta meta?

México será una potencia científica y de la innovación. ¿Cómo será medida esta “potencia científica y de la innovación”? Se apoyará a las ciencias básicas, naturales, sociales y a las humanidades, y los vincularemos con áreas y sectores prioritarios del país. ¿Cómo y quiénes definirán las áreas y sectores prioritarios del país en este contexto?

Apoyo al deporte comunitario. Se fortalecerán los semilleros deportivos y el apoyo a deportistas de alto rendimiento.

En una siguiente colaboración abordaré los demás rubros del proyecto de nación que abandera la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para el periodo 2024-2030.

Sitio consultado: https://claudiasheinbaumpardo.mx/proyectodenacion

