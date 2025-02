La guerra de Claudia Sheinbaum y Donald Trump contra el narcotráfico ha tomado un giro inesperado para México y los duros de la 4T.

La declaración de Trump en contra de los cárteles mexicanos y los argumentos del poderoso secretario de Estado Marco Rubio indican que no tienen nada en contra de México y los mexicanos sino más bien su problema es con los narcos y los integrantes del gobierno que colaboran con ellos, ambos aseguran que “México está gobernado en gran medida por los cárteles”.

Cambios estratégicos

Por su parte Claudia Sheinbaum y secretario de seguridad pública llegaron a cambiar la estrategia y olvidarse de plano de la complicidad de los “abrazos y no balazos”. Los primeros golpes ya se han dado, como la captura de Kevin Alonso Gil, alias “El 200”, operador clave de Los Chapitos. De hecho, hasta el cierre de diciembre, en dos meses de gobierno García Harfuch habría realizado 6,745 detenciones por delitos de alto impacto, entre ellos personajes de la más alta esfera de las organizaciones como Hernán Domingo, ‘El Mero Mero’, tío de Ovidio Guzmán López, dos integrantes del Cártel del Pacífico, Martín “N” y Omar “N”. Así como Armando “N” y Said “N” que presuntamente forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, esto no ha sido suficiente y la presión de Estados Unidos sube, sobre todo para personajes del gobierno federal de la presente y la pasada administración incluyendo a buena parte de los gobernadores y legisladores emanados de Morena que abiertamente han operado en favor de las organizaciones del crimen organizado.

El clímax

El pasado viernes se difundió una carta del Mayo Zambada quien se encuentra preso en Estados Unidos, en la que solicitó al Consulado General de México en Nueva York, abogue por él para ser repatriado a México

En la carta, el Mayo designó a sus asesores jurídicos: “mi defensor particular y único abogado Frank Pérez, así también, para lo que hace al trámite de la solicitud en territorio nacional, a Juan Pablo Penilla Rodríguez y a Juan Manuel Delgado.

A raíz de la carta apareció información de que el grupo de abogados del Mayo están íntimamente ligados con Morena y su dirigencia. Circularon fotografías de Penilla Rodríguez al lado de Sheinbaum cuando era candidata por Morena y también una de una reunión con legisladores de ese partido a la que acudió López Obrador, además se confirmó que en julio de 2023 en un evento organizado por legisladores de Morena, el abogado fue reconocido en la Cámara de Diputados como “Embajador Internacional por la Paz”

Por su parte, Jorge Triana ex diputado del PAN, recordó que en 2023 los diputados de Morena llevaron al Congreso al abogado del Mayo Zambada para ‘galardonarlo’ por su trayectoria como jurista. En noviembre de 2024, Pablo Penilla recibió el Premio Patria en el Senado de la República .

La presidenta de Morena, un poco ausente de las actividades del partido por maternidad, vino a tratar de negar lo innegable, que Morena no esta relacionada con los narcos, ni con el abogado del Mayo.

López Beltrán muy activo, Sheinbaum en un dilema

En contra partida, el secretario general del partido y verdadero dueño de esta organización, ha estado muy activo afiliando a puro impresentable ligado con el crimen organizado, como Alejandro Murat, los Yunes y otros personajes señalados, pero ante las evidencias en las que se ve a su padre el expresidente de México y los legisladores de Morena, ha callado como momia.

El dilema de Sheinbaum es evidente: por un lado, necesita resultados para demostrarle a Trump que está dispuesta a colaborar; por otro, está atada a compromisos con figuras vinculadas al crimen organizado y a los sectores más radicales de la 4T.

Esta dualidad ha hecho que algunos analistas ya hablen de “las dos claudias”: la que quiere gobernar con pragmatismo y la que debe rendir cuentas a quienes financiaron su ascenso.

Las circunstancias ponen a Claudia entre la espada y la pared. Enfrenta un dilema, seguir poniendo cara a las presiones externas e internas hasta que su gobierno colapse, o dar un giro drástico y romper con los compromisos que AMLO le heredó. Si elige la segunda opción, necesitará aliados fuera de Morena desde figuras como Felipe Calderón y de sectores empresariales que han comenzado a distanciarse del obradorismo.

Por lo pronto el Mayo ha dejado en claro que está dispuesto a cantar como jilguerito antes de ir a la pena de muerte y ello causaría un sisma en Morena y posiblemente una severa crisis de gobernabilidad .

Al final, el mensaje es: la guerra de Trump y Claudia contra el narco gobierno de AMLO está en marcha, pero aún no sabemos en qué bando terminará la presidenta. Si no quiere que se le deshaga su presidencia y el país se le salga de las manos, tendrá que actuar como jefa de Estado y no como jefa de grupo de las mafias respondiendo a los intereses de AMLO y los duros de Morena.

X: @diaz_manuel