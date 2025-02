El Papa Francisco volvió a requerir suministro de oxígeno de alto flujo ya que su salud sigue siendo complicada. En ese marco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mandó un mensaje de recuperación al sumo pontífice.

Hoy domingo 23 de febrero de 2025, el Vaticano informó en un comunicado que el estado de salud del Papa Francisco “sigue siendo crítico” debido a una crisis respiratoria asmática, hecho por el que requirió altos flujos de oxígeno y una transfusión sanguínea.

“Los análisis de sangre efectuados hoy (ayer) también revelaron una trombocitopenia (cantidad anormalmente baja de plaquetas), asociada a una anemia“, precisó el Vaticano en el mensaje en el que por primera vez se señaló el estado de salud del Papa Francisco como ”crítico".

En torno al estado de salud del Papa Francisco que se reportó como crítico por el Vaticano, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de apoyo al sumo pontífice, a quien le deseo pronta recuperación luego de requerir suministro de oxígeno de alto flujo y una transfusión de sangre.

La primera mandataria señaló al Papa Francisco en su cuenta de X como “un gran humanista que ha optado por los más pobres”, razón por la que dijo desear su pronta recuperación:

Por su parte, el medio Vatican News informó que se le están realizando más exámenes clínicos al Papa Francisco luego de requerir suministro de oxígeno de alto flujo, mientras que el propio Vaticano comunicó que el sumo pontífice transcurrió una noche tranquila ayer 22 de febrero; “el papa descansó”, se informó.

El propio Papa Francisco difundió un mensaje en relación a su estado de salud reportado como crítico por el Vaticano hoy 23 de febrero.

En ese marco, el Papa Francisco explicó que continua su hospitalización en el Policlínico Gemelli, “siguiendo con los tratamientos necesarios”, además de señalar que “el descanso también forma parte de la terapia”.

“Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas”.

No obstante, además de agradecer a médicos y seguidores por estar al tanto sobre su estado de salud, también solicitó oraciones a favor de su salud:

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí“.

Papa Francisco